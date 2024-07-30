這家咖啡館開在住家附近
隔壁就是間很常去吃的牛肉麵店
偶然吃麵的時候發現竟然旁邊開了間咖啡館
馬上列進名單內
這天找了個下午帶著小孩一起去喝咖啡
在外面看不出來
以為就是間很多植栽、挺文青的咖啡店
入店後發現
每個轉角都戳到我的心
店內不大
光吧台就擺得滿滿當當我喜歡的小擺飾
以達摩外型居多
每一樣我都好想要收藏
喔喔喔
順便介紹一下今日手工甜點菜單在櫃檯上
猜猜看我會選什麼呢？
又是達摩
而且藍色那個有點說不出的眼熟
是某個卡通人物？還是電玩角色？
我都想問老闆賣不賣了
嗚嗚嗚
好喜歡~*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚
憨憨的鯨頭鸛在窗邊陪你喝咖啡
還有我喜歡的摩艾
窗邊的座位有我喜歡的小物
所以就選了這裡的位子
咖啡的菜單
太專業的我也喝不懂
還是選了拿鐵
我的拿鐵
小孩的氣泡飲
還有這陣子愛上的檸檬磅蛋糕
這家店平時沒什麼人
可以很悠閒、安靜地享受下午時光
有時間想泡咖啡館的時候
我也不用再跑去星巴巴了
K珈琲小売所
地址：新北市永和區
營業時間：11:00~19:30 (公休日會提前貼在粉絲頁)
FB粉絲頁：https://www.facebook.com/people/K珈琲小売所/100067358894599/