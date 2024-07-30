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新北市永和區【新北。永和】隱身在巷弄中的日系咖啡廳．K珈琲小売所

2024-07-30 10:35:15 安妮貓玩食遊 人氣：16
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窩客好文

安妮貓玩食遊

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：

K珈琲小売所
place新北市永和區中正路368巷巷5號號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這家咖啡館開在住家附近

隔壁就是間很常去吃的牛肉麵店

偶然吃麵的時候發現竟然旁邊開了間咖啡館

馬上列進名單內

這天找了個下午帶著小孩一起去喝咖啡

在外面看不出來

以為就是間很多植栽、挺文青的咖啡店

入店後發現

每個轉角都戳到我的心

店內不大

光吧台就擺得滿滿當當我喜歡的小擺飾

以達摩外型居多

每一樣我都好想要收藏

喔喔喔

順便介紹一下今日手工甜點菜單在櫃檯上

猜猜看我會選什麼呢？

又是達摩

而且藍色那個有點說不出的眼熟

是某個卡通人物？還是電玩角色？

我都想問老闆賣不賣了

嗚嗚嗚

好喜歡~*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚

憨憨的鯨頭鸛在窗邊陪你喝咖啡

還有我喜歡的摩艾

窗邊的座位有我喜歡的小物

所以就選了這裡的位子

咖啡的菜單

太專業的我也喝不懂

還是選了拿鐵

我的拿鐵

小孩的氣泡飲

還有這陣子愛上的檸檬磅蛋糕

這家店平時沒什麼人

可以很悠閒、安靜地享受下午時光

有時間想泡咖啡館的時候

我也不用再跑去星巴巴了

 

 

 

 

 

 

K珈琲小売所

地址：新北市永和區

營業時間：11:00~19:30 (公休日會提前貼在粉絲頁)

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/people/K珈琲小売所/100067358894599/

 

 

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