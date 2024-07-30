來釜山旅遊一定要吃碗豬肉湯飯才不虛此行。之前看電視節目採訪當地計程車司機，問什麼美食是來釜山一定要吃的，就是豬肉湯飯啊！今天帶大家來看看擁有近80年歷史的松亭3代，以及有45年歷史的密陽血腸豬肉湯飯來比較一下吧～

密陽血腸豬肉湯飯在釜山有很多分店，熱鬧景點大部分都是24小時營業，今天介紹這家位於海雲台地鐵站５號出口，步行約3分鐘左右就可以到了，是新搬遷的地方，所以店內外都非常新，還有三層樓很好找呢！

海雲台附近也有其他家豬肉湯飯，有機會都可以去嚐嚐看，因為每一家味道都不太一樣。

在釜山旅遊的這幾天，早餐幾乎都是吃豬肉湯飯，因為西式早餐回台灣也吃的到，湯飯可是這邊才有的呢！

桌上有吃湯飯必備的調味料︰蝦醬（必加）本身有鹹味可以先嘗一下再決定要不要加鹽，還有胡椒和鹽，餐具紙巾都在小抽屜。

密陽的小菜盤很像水彩盤，很有特色也很方便，蘿蔔脆口好吃，泡菜較鹹配湯飯剛好，中間的味噌醬搭配蔬菜或肉片都蠻不錯。

豬肉湯飯 ₩ 10,500

豬肉湯飯上桌非常滾燙，可以加入喜愛的調味料，一旁附上的飯可以先搖一搖再放入湯中比較不會黏住。

看起來紅紅的其實一點也不辣，密陽的豬肉味道較明顯，湯頭看似濃郁其實喝起來很清爽，很適合當早餐或是消夜醒酒湯。

另外還有附一小團細麵，我覺得這麵很不錯耶！很滑順又吸湯汁，結果我的湯飯裡，有飯又有麵真的是太滿足了。

小菜自助台，平常不愛韭菜的我也推薦大家湯飯裡要加韭菜，因為會多一個香氣，記得趁熱的時候加。

開放式的廚房加上店內乾淨整齊的環境，用餐起來非常舒適，店內還有無線網路喔！

敢吃血腸的朋友可以來密陽點一份嚐嚐，因為都叫密陽〝血腸〞豬肉湯飯了，看似像台灣的豬血糕但製作方式完全不同，吃起來也不太一樣，個人是不太敢吃啦！

《血腸︰豬腸+豬血；豬血糕︰糯米+豬血》

【密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店 밀양순대돼지국밥 해운대점 】

地址︰ 釜山广域市海云台区龟南路28

(부산광역시 해운대구 구남로 28 )

電話︰ 051-731-7005

營業時間︰ 24小時

交通︰地鐵「海雲台站5號出口」步行3分鐘

另外介紹一家超過70年歷史的松亭3代，這可說是釜山湯飯始祖，來釜山玩一定要來西面湯飯一條街找它。

位於地鐵西面站1號出口步行約2分鐘，這邊有著名的豬肉湯飯一條街，真的會選擇困難。

店內看起來很樸實就像在自家餐廳用餐般的親切感，裡面觀光客跟在地人都有，菜單都有中文不用怕。

自助吧除了基本小菜外，左上角還有麵條喔！我現在才發現真是太可惜了

豬肉湯飯 ₩ 8,500

跟密陽比起來這個價格比較親民，大約差了48元台幣，但我覺得肉片多了許多，其他小菜都一樣。

肉的部分肥瘦都有，吃起來軟嫩，重點是很大片吃起來特別過癮！湯頭的部分其實都大同小異，但整體而言我比較喜歡松亭3代。

因為多了這一個最重要的靈魂沾醬，就是這個醬料我被收服了！吃起來酸甜很開胃，這是密陽沒有的，看似簡單的醬色卻有如此好滋味，果然是傳承近80年的老店啊！

一直不停歇的大鍋湯，傳來陣陣香氣，有到西面玩的朋友記得來碗豬肉湯飯體驗當地特色美食。

【 松亭3代湯飯송정삼대국밥 】

地址︰ 釜山广域市釜山镇区西面路68号街33

(부산광역시 부산진구 서면로68번길 33

電話︰ 051-806-7181

營業時間︰ 24小時

交通︰地鐵「西面站1號出口」步行約2分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔