湳仔溝14號無菜單料理｜交通方式、停車資訊

大溪美食推薦這家湳仔溝14號無菜單料理，這家湳仔溝14號無菜單料理一直在我的口袋名單裡，印象中應該已經有20幾年的歷史？算是客家無菜單料理的先驅，沒有固定菜色，都是看老闆採買什麼樣的食材，或是運用當地或是自家採收的農產品入菜，所以可以吃到當季的美食，每次來都有不一樣的驚喜唷！

湳仔溝14號無菜單料理｜交通方式、停車資訊

湳仔溝14號無菜單料理位於超偏僻大溪半山丘上，大溪慈湖、舊百吉隧道往石門水庫的湳仔溝這個偏僻低調隱密的鄉間小路內，一般都是登山客會比較知道這裡，所以會來這家吃的都是很在地內行的饕客來著，有自家停車場，停車很方便

這裡採取預約制，只賣中午時段，分兩個場次提供預約，一天只營業4小時，而且還每週二、三公休，假日通常最好一個月前就要預約唷

湳仔溝14號無菜單料理｜用餐環境

我們有預約到11點的第一梯次，搶頭香可以拍到空景，用餐空間有分三區，這裡是主用餐區，幾乎都是大圓桌，但也有看到兩個遊客也來用餐，雖然是無菜單料理，也是會根據人數來增減量的大小，入座沒多久預約客也陸續上門，一下子就客滿了！

山廚這兩個字也是貼切啦！畢竟這家真的也是開在山裡面半山腰，很符合餐廳的意境，深山裡收訊不好，這裡也有免費的wif可以連

湳仔溝14號無菜單料理｜客家無菜單料理

湳仔溝14號無菜單料理不需服務費、酒水開瓶費，計費方式以桌上每道菜為主，店家會稍微討論一下有哪幾道是否有需要，費用約落在一人600~800之間，小菜與果汁非為人頭計費/『翡冷翠』紅茶提供免費暢飲，店家所使用的水果時蔬大多是自己種的喔

鮮榨火龍果汁，真的不加甜 純原汁欸，還有火龍果渣這樣純粹天然的果汁

今天我們是四個人用餐，這樣一大桌是2700出頭，一個人平均不到700元！量多到我們吃不完還打包，CP值真的很高啊！

桂圓甜米糕，甜米糕是一道具有傳統意義的菜品，常見於土地公生日和拜拜活動，湳仔溝14號的甜米糕特別好吃，裡面有龍眼、枸杞和白芝麻，還帶著酒香。這不僅是一道美食，也是一種祈福和保平安的象徵

客家醃蘿蔔，客家常見傳統小菜之一，甘甜甘甜的爽脆口感，還帶點微辣，這個店家也在單獨賣，吃喜歡可以買整罐的

涼拌皮蛋，夏日涼菜必備，涼拌皮蛋上面淋上滿滿用蒜末、辣椒為基底的油膏特調醬汁，下面鋪了燙好的甜脆韭菜，搭配起來吃真的酸甜鹹香帶爽脆，皮蛋在中間起了很棒的調和作用，有多層次風味的那種

泰式涼拌蝦仁沙拉，蛋酥、小黃瓜、香菜、蝦仁、番茄、洋蔥絲還有蟹肉棒絲，已經調好味了，上桌記得先攪拌均勻即可食用，層層堆疊的口感風味，夏天吃這一道真是開胃

白斬雞，油油亮亮的客家土雞，其實不用沾醬就很夠味，肉質滑嫩帶點淡淡的鹹香，沾點桔醬或是蒜蓉醬油更提味，讓肉質更鮮甜，這土雞也是店家自己養的，又肥美又大隻還很好吃

客家滷豬腳，傳統的客家滷豬腳都會加竹筍，是完美組合，這的豬腳有滿滿膠原蛋白，而且皮跟瘦肉的比例很好，燉煮入味又軟醬香十足，咬下去軟Q軟Q，鹹香回甘還帶著滿滿膠質，超好吃！

剁椒鱸魚，鱸魚撒上了大量的剁椒炊蒸過後，色澤看起來雖然紅通通，但口感卻不會過辣，鹹香開胃略帶微微辣度，佐料的鹹香炊煮滲入魚肉之中，味道鮮香甘醇

樹子豬腳湯，”樹子豬腳湯是一道用細火慢煮而成的純天然藥膳，主要材料包括豬腳、樹豆，以及一些藥膳如枸杞和紅棗，儘管湯頭看起來清淡，但喝起來卻有一種獨特的膠質口感，這是因為長時間的燉煮，湯中的甜味主要來自枸杞和紅棗，再加上樹豆的特殊香氣，使得這道湯不僅味美，還具有滋補的作用

芋頭海鮮粥，作為一名芋頭控，一聽到有我心愛的芋頭海鮮粥就立刻感到激動不已。這道粥裡面不僅有豐富的海鮮，還特意加入了香菇、長豆和芹菜來增加層次感和香氣。每一口都讓你能品嚐到長豆帶來的脆香口感，使得整體風味更加出色

炸客家大湯圓，客家大湯圓非常推薦，一顆的大小遠超過一般湯圓，並且炸過酥脆，口感豐富，內餡包含絞肉和芹菜，外頭還淋有甜辣醬，吃起來既不油膩也非常美味

手工仙草凍，自製的仙草凍有著滿滿的仙草香氣，附上奶油球可以加上增添香氣，單吃就很香

在湳仔溝14號無菜單料理裡，每日提供的菜品完全取決於老闆的創意和當天的食材，讓前來品嘗的食客充滿了驚喜和期待。他們總會品嚐到一道道令味蕾陶醉的客家私房料理，不過隨著知道的人越來越多，也越難越難訂了．．．．

湳仔溝14號無菜單料理

地址：桃園市大溪區承恩路583巷50號

電話： 03 388 0820

營業時間：11:00–13:00, 13:30–15:30（週二三公休）

店家/景點資訊

店家名稱：湳仔溝14號無菜單料理

所在地址：臺灣桃園市大溪區承恩路583巷50號

營業時間：日 一 二 五 六 11:00-15:30

店家電話：03 388 0820

評價：★★★★★





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