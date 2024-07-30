南投的餐飲奇蹟莫過於18度C了
從巧克力起家後續有生吐司，現在在埔里外環又開了一間
用餐環境更大更舒服的品牌，這裡買吐司更方便
不只吐司，這裡內用餐點更多元化，有早午餐和甜點
飲料更是走實驗室風格，會冒煙冒泡挺有趣的
【Feeling18 LAB-烘焙研究所】
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Feeling18 LAB-烘焙研究所介紹
相信大家來到埔里，沒人不知道18度C的品牌吧
一開始從巧克力起家，延續到烘焙和咖啡
從埔里市區開拓草創，現在不用進市區也可以輕鬆嚐到18度C的美味
下愛蘭交流道後，往日月潭方向就可以看到店家在左手邊
Feeling18 LAB-烘焙研究所停車場
店家備有不少的停車場，不但餐廳前方有空間以外
在對面和旁邊也承租了免費停車場，可供停車
Feeling18 LAB-烘焙研究所用餐空間
相較於其他門市，此門市占地廣大，在戶外也布置了用餐區
如果天氣比較有涼意，應該會滿舒服的
室內空間有分為展示空間、用餐空間及點餐區
展示空間則是有陳列18度C的相關產品
包含巧克力和生吐司，沒錯!這裡就有賣生吐司了~
大可不必在埔里市區排隊了
Feeling18 LAB-烘焙研究所提供更多餐點
看到櫃檯內的甜點好多可以選擇
一旁還有各種可頌，甚至有早午餐可以吃
Feeling18 LAB-烘焙研究所菜單
菜單在這，如果要點實驗室系的飲品，就是菜單的『實驗特調系列』
就會使用乾冰、試管和燒杯裝飲品
Feeling18 LAB-烘焙研究所餐點介紹
【德式香腸可頌：85元】
脆脆的長型可頌，內容包著一條德式香腸
可頌外表具有脆感，表面有淡淡的甜味
另外有德式香腸的煙燻香味，還滿意外的好吃
【經典可頌早午餐：320元】
沒想到有早午餐的選擇，真的太棒了
很適合一早出門後，肚子有點空想要吃點鹹食
但不想要負擔這麼大，就可以吃吃早午餐
內容大概有生菜沙拉、水煮蛋、可頌、德式香腸等.
另外附有胡麻醬搭配使用，享用起來滿清爽的
除此之外，早午餐還有附一杯飲品喔
【日式生乳水果蛋糕：250元】
日式生乳水果蛋糕則是季節限定，當下因為是草莓季節所以推出了白草莓
海綿蛋糕間夾入生乳捲的內餡，口感滑順不甜膩
加上白草莓的香味和酸甜，綜合了奶油內餡
很奢華也很好吃
【百香美式：150元】
實驗系的飲品來啦，埔里盛產的百香果是在地的水果之一
利用試管裝盛百香果汁，在燒杯放下乾冰
營造就像是做實驗的感覺，另一杯就是黑咖啡
再把百香果汁倒入咖啡，咖啡香中感受到百香果獨有的清香
另外勾出一點果酸，很特別的感覺
Feeling18 LAB-烘焙研究所評價
如果朋友有去日月潭的話，可以順路安排順便買吐司
而且這間烘焙坊有比較多的內用空間
餐點和飲品也滿多選擇，又可以買伴手禮，算是不錯的中繼點
推薦給大家
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Feeling18 LAB-烘焙研究所餐廳資訊
營業時間：
週一~週五 10:00~18:00
週六~週日 10:00~19:00
地址：南投縣埔里鎮桃南路69號
電話：049-291-5218
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