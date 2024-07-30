傳給朋友看

加入官方@LINE

南投的餐飲奇蹟莫過於18度C了

從巧克力起家後續有生吐司，現在在埔里外環又開了一間

用餐環境更大更舒服的品牌，這裡買吐司更方便

不只吐司，這裡內用餐點更多元化，有早午餐和甜點

飲料更是走實驗室風格，會冒煙冒泡挺有趣的

【Feeling18 LAB-烘焙研究所】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔



歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群

一起分享交流旅遊大小事



Feeling18 LAB-烘焙研究所介紹

相信大家來到埔里，沒人不知道18度C的品牌吧

一開始從巧克力起家，延續到烘焙和咖啡

從埔里市區開拓草創，現在不用進市區也可以輕鬆嚐到18度C的美味

下愛蘭交流道後，往日月潭方向就可以看到店家在左手邊

Feeling18 LAB-烘焙研究所停車場

店家備有不少的停車場，不但餐廳前方有空間以外

在對面和旁邊也承租了免費停車場，可供停車

Feeling18 LAB-烘焙研究所用餐空間

相較於其他門市，此門市占地廣大，在戶外也布置了用餐區

如果天氣比較有涼意，應該會滿舒服的

室內空間有分為展示空間、用餐空間及點餐區

展示空間則是有陳列18度C的相關產品

包含巧克力和生吐司，沒錯!這裡就有賣生吐司了~

大可不必在埔里市區排隊了

Feeling18 LAB-烘焙研究所提供更多餐點

看到櫃檯內的甜點好多可以選擇

一旁還有各種可頌，甚至有早午餐可以吃

Feeling18 LAB-烘焙研究所菜單

菜單在這，如果要點實驗室系的飲品，就是菜單的『實驗特調系列』

就會使用乾冰、試管和燒杯裝飲品

Feeling18 LAB-烘焙研究所餐點介紹

【德式香腸可頌：85元】

脆脆的長型可頌，內容包著一條德式香腸

可頌外表具有脆感，表面有淡淡的甜味

另外有德式香腸的煙燻香味，還滿意外的好吃

【經典可頌早午餐：320元】

沒想到有早午餐的選擇，真的太棒了

很適合一早出門後，肚子有點空想要吃點鹹食

但不想要負擔這麼大，就可以吃吃早午餐

內容大概有生菜沙拉、水煮蛋、可頌、德式香腸等.

另外附有胡麻醬搭配使用，享用起來滿清爽的

除此之外，早午餐還有附一杯飲品喔

【日式生乳水果蛋糕：250元】

日式生乳水果蛋糕則是季節限定，當下因為是草莓季節所以推出了白草莓

海綿蛋糕間夾入生乳捲的內餡，口感滑順不甜膩

加上白草莓的香味和酸甜，綜合了奶油內餡

很奢華也很好吃

【百香美式：150元】

實驗系的飲品來啦，埔里盛產的百香果是在地的水果之一

利用試管裝盛百香果汁，在燒杯放下乾冰

營造就像是做實驗的感覺，另一杯就是黑咖啡

再把百香果汁倒入咖啡，咖啡香中感受到百香果獨有的清香

另外勾出一點果酸，很特別的感覺

Feeling18 LAB-烘焙研究所評價

如果朋友有去日月潭的話，可以順路安排順便買吐司

而且這間烘焙坊有比較多的內用空間

餐點和飲品也滿多選擇，又可以買伴手禮，算是不錯的中繼點

推薦給大家

————————————————

Feeling18 LAB-烘焙研究所餐廳資訊

營業時間：

週一~週五 10:00~18:00

週六~週日 10:00~19:00

地址：南投縣埔里鎮桃南路69號

電話：049-291-5218

————————————————

交通資訊

延伸閱讀