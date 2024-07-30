去過羅托魯瓦幾次，覺得最值得去的就是「Hell’s Gate Geothermal Reserve and Mud Spa」一般稱之為地獄之門，有地熱步道、泥漿浴以及溫泉，古早以前是毛利人用來戰後療癒的設施，步道（Geothermal Walk）以及泥漿溫泉（Mud Spa）的門票是分開購買的，有時間的話可以兩個都去體驗一下，煙霧瀰漫的地熱步道以及可以深層清潔皮膚的泥漿浴，紐西蘭只有羅托魯瓦才有喔！

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Hell’s Gate 營業資訊

地址：351 State Highway 30, Tikitere, Rotorua 3010, NZ 地圖 營業時間：週日～週四 10:00~18:00 ｜週五～週六 10:00~20:00 泥漿浴&溫泉票價：大人85紐幣｜兒童42.5紐幣 步道票價：大人42紐幣｜兒童21紐幣

Hell’s Gate 位置｜環境

Hell’s Gate的位置跟之前分享的森林溫泉是在同一個方向，門口就有停車場，這次沒有預約直接來泡湯，如果是旅遊旺季的話還是事先預約會比較好。官網預約

櫃檯可以直接購賣溫泉或是步道的門票，另外還有火山泥面膜可以購買，最裡頭則是販售輕食飲料。

Hell’s Gate Mud Spa

這次朋友去走步道我去泡泥漿浴，事先有做功課有人說最好不要帶自己的泳衣去，因為硫磺的味道會好幾天都散不了，櫃檯可以直接租借泳衣跟毛巾一共10紐幣，所以就算沒帶泳衣也沒關係，現場可以租借，款式很多但是SIZE要仔細選，一開始挑了兩件不知道合不合身，櫃檯人員就說可以直接拿去試穿！

櫃檯買好票後，直接往泥漿溫泉區走，入口跟地熱步道是不一樣的，門口有工作人員，會給置物箱，換好衣服後把自己的衣物丟進去再拿到櫃台交給工作人員保管，工作人員還會講一些注意事項。

走進溫泉區會先泡泥漿浴，限時十五分鐘，工作人員會登記名字還會教要怎麼泡泥漿浴，而且會不時的監控水溫還是酸鹼值之類的，總之看到他們一直拿一個儀器測量。泥漿池裡的鐵盒中有泥漿可以敷在身上、臉上，要泡泥漿浴想要將泥漿敷在臉上的話必須卸妝不能化妝喔！

時間到了工作人員會提醒，起來後可以到一旁的花灑將身上的泥漿沖掉。

之後再到旁邊的溫泉區泡溫泉，一開始會覺得水溫有點燙，習慣一下就好了，還蠻舒服的，泡完湯身上的皮膚還蠻滑的，只是臉上敷過泥漿的地方會很乾，不知道是不是太過於深層清潔了😊。

一歲以上娃兒也可以泡，前提是要穿上防水尿布。

Hell’s Gate Geothermal Walk

朋友去走步道前會給一張地圖，有一個區域還是活火山會自動噴發的，步道還算好走，

紐西蘭的景點門票都不便宜，這裡光是泡湯＋租借泳衣跟毛巾就要快一百紐幣，接近兩千台幣，不過整體的環境跟氣氛是在台灣找不到的，非常值得來走走，可以說是羅托魯瓦必去景點也不為過！

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