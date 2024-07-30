"烏山頭水庫風景區"離國3交流道很近，園區內腹地廣大、能坐船、住宿、野餐，夏天還能玩水，慢慢玩也能玩一整天，算是親朋好友、家人、親子一起同遊的好地方。這裡臨近的梅嶺、玉井也都能安排一起玩。

這次和朋友一起出遊行程：午餐（愛媽廚房）→烏山頭水庫親水公園→綠色空間（晚餐）

「烏山頭水庫親水公園」資訊：

地址： 720台南市官田區682號，園區內設施建議3~12歲兒童使用

營業時間：一~三公休，09:00–17:00，12:00~13:00休息，16:50就停止玩水

(2024年8月暫停開放)



門票：（截自官網）



-優待票(40元)： 四歲(含)以上且未滿六歲之學童(憑健保卡或相關證件)

-居民優待票(25元)113/05/01開始 台南市官田、六甲、東山、大內等四區居民(憑身分證)

-半票優待票(60元)對象：

(1) 6歲以上~國小以下(含)。(憑健保卡或相關證件)

(2) 六十五歲以上年長者 。（憑身分證）

(3) 軍警人員(含退除役官兵、替代役役男)。(憑相關證件)

(4) 台南市民。（憑身分證）

-免費:

(1) 未滿四歲之兒童(憑健保卡或相關證件)

(2) 身障人士及陪同身障人士者一名（憑身心障礙手冊）

(3)志工服務年資滿三年服務時數滿300小時以上，持有志願服務榮譽卡憑證者

「烏山頭水庫親水公園」園區位置

烏山頭水庫風景區內腹地廣大，景點也很多，有時間真的建議能好好園區內逛逛（畢竟都買票進來了。。。）

（圖片取自官網）



親水公園的位置，買完票的右手邊方向就是，所以買完票不要開太快阿！！

右轉後會看到兩條叉路，都可以到，裡面有一區停車場，如果停車場滿就是停路邊。

園區內都會有些小攤位，吃個小點心是沒問題的。

「烏山頭水庫親水公園」園區環境

園區內有許多樓梯上下樓，如果推嬰兒車、輪椅都不太方便。廁所和淋浴間都要走樓梯。沐浴間沒有吹風機，有需要可以自備。

廁所旁的攤位

飲水機和灌風機，有帶泳圈這邊就有灌風的喔!

公告是需要穿泳衣、戴泳帽，但現場沒有太強制。

這是看起來很好玩，但不能玩得滑水道。

能玩得區域簡單分三區，大泳圈很適合玩這區，也有溜滑梯、沖水、飄飄河的感覺

大的滑水道不能玩，這邊有比較小型的，記得，下來後要快快起身離開喔~ 一旁會有工作人員提醒。

這邊的水也滿淺的，還有一個很好玩、噴水的溜滑梯設施，跟另一區比起來這邊重口味、好玩許多。

開玩紀錄

我們先來這區玩水，2024年7月到訪，大約2點多，一到就遇到下雨，直接被淋濕。老實說，當下目視的水色偏黃。我們有帶桶子，裝起來的水也真的是黃的。如果對水質很敏感或很建議，就請再三思。

這區有微遮陰，不過這趟下雨也沒什麼太陽，是很適合玩水的天氣

這邊的溜滑梯比較溫和，比較適合小小孩

這邊場域比較大，也比較適合玩水槍和泳圈

很認真裝水的恐龍哥哥

如果喜歡水療SPA，這裡也有幾座

玩一陣子後，我們就決定慢慢飄去另一區看看

可以接著進入恐龍隧道，標示是3~12歲玩，但也不少大小朋友在玩。

裡面沒有恐龍，是玩滑水道的

下來後要立刻離開滑水道，不然會有被後方撞到的危險。一旁工作人員都會提醒，不過還是建議來玩就自己提醒小孩會更安全。

如果是小小孩，這區只有水流過，也能讓孩子泡泡水

接著就開心走向紅藍戲水設施

一旁有座位區，可以遮陽擋雨，但有些地方會漏水，要注意一下

這區還搭配上噴水，光看都覺得好HIGH !!

恐龍弟弟光這個溜滑梯就玩了好多遍，水也不會太深，玩得很開心

這個邊噴水邊盪來盪去的也很好玩

不過就如圖片一樣，這裡的水色更黃了

玩的時後孩子沒不舒服， 就還是讓他們玩

不說水色，這邊真得滿好玩得。最後提醒，遊玩時間到16:50，建議下午4點多就能起來準備沖洗身體，沐浴用品和吹風機都要自己準備。如果玩到16:50才起來，淋浴間和廁所都會超級多人，會等很久喔!

接下來晚餐，就到玉井的綠色空間用餐

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