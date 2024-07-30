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五結景點、宜蘭親子景點、宜蘭室內景點》「美拍玩很大 OMG畫框博物館」好好拍!有趣的熱門IG景點、館內所有畫作，就連整面牆上的3D畫，甚至連打卡的立牌，全部都是畫家一筆一筆的真正油畫作品！還有整面的畫框之牆，闖關完成可領取小禮物，門票還可折抵商品或兌換DIY，另外，許多有趣小互動，等你來發掘！



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【畫框博物館】FB 地址：268宜蘭縣五結鄉五結路三段81號

電話： 03 960 6108

營業時間：10:30–18:30 周四公休

FB

入館門票： 優惠價180元，門票包含4項DIY，與折抵100元商品！ 5歲以下或身高未滿100公分之兒童，與70歲以上長者，免票入場(需出示證件) 最後售票時間為17:50 美拍玩很大畫框博物館 交通停車 自行開車： Google導航輸入 「美拍玩很大 OMG畫框博物館」

Google導航輸入 停車場： 有停車場，也可路邊白線內停車

有停車場，也可路邊白線內停車 傳藝中心 」開車過來只要6分鐘喔！到「羅東夜市」約8分鐘！距離羅東轉運站車程5分鐘

首都客運或葛瑪蘭客運可在「五結站」下車，步行約7分鐘。

美拍玩很大畫框博物館 空間環境

博物館靠近羅東交流道附近，就在高速公路側車道旁邊，非常好找。若哪天上國五前塞車，回堵至五結交流道千萬別跟自己過不去，就停下車好好玩一下再上啊!!

一進門就先看到有趣的蒙娜麗莎立牌，小貝果哥哥實在很適合當女生^^

小貝果心中的《吶喊》，孟克「靈魂作畫」確實能呈現小孩子們的搗蛋鬼意境

《夜晚露天咖啡座》是小榛果淑女今天要去約會的地方，到底跟誰約會啊~嬌羞的很!!





更吸引小女孩的角落，竟然提供專業的化妝區域與設備。一旁還有步驟解說圖，化妝教學變成蒙娜麗莎或是維納斯都行!

我的化妝台也沒這麼豐富啊!!

小榛果好奇的刷起腮紅了

一樓有展出一些畫作，可以連同畫框一起購入，帶回家裝飾也是很棒的選擇

這樓梯貼滿畫框也太吸睛了吧!更厲害的是這裡還能拍照打卡秀自己

人生就像一幅畫，且看畫中人的笑容，就代表他的一生~小貝果就是樂觀的人

而且愛搞笑!!

二樓紅色牆面讓人覺得非常熱情，有種要強烈呼喚你的感受。除了簡單西方藝術的演進及不同的畫風介紹。值得一提的是，館內所有畫作，就連整面牆上的3D畫，甚至連打卡的立牌，全部都是畫家一筆一筆的真正油畫作品！

西洋近代五大畫派的介紹

若對畫派藝術不甚了解，這兒也有簡單的說明，目的就是要你放慢腳步，慢慢欣賞

小孩子雖然不會欣賞畫作，但也是好奇的問東問西，不同的視角，不同的樂趣

館內服務人員介紹，這幅田園光影的風景畫，它是 “點描派” 的作品，這麼大的一幅畫，要用上千萬個 “點” 去畫出來，而且能”點”出這番意境，真是令人佩服!





雙果在看甚麼呢????! 這也是很有趣的二幅畫。左邊畫做為《領頭羊》，畫家用一小坨顏料將人體的立體感做出來，藉由光線與陰影，創造跟隨的最上方人意境

近看，被影除了背負行囊追隨著上方，很有意思，《領頭羊》難怪會取為畫名

右邊這幅，就等你來看看它的奧秘囉!!

金碧輝煌的九隻丹頂鶴來祝福， “九鶴” 的含意就是祝長命百歲!





這幅是我最喜歡的畫作，因為它是全館最大的一幅作品。所謂 ” 數大，便是美 “，層疊的山巒與駱駝，讓人有總說不出的孤寂與寧靜。而小貝果只是單純的在數，總共有幾隻駱駝…





再往三樓上走







這裡肯定是許多人狂按相機的地方，沒錯~盡情發揮你的創造力吧!





中間這面醒目的紅色畫框牆，刻意留了幾個空框讓大家成為畫作主角





小孩子總是不會乖乖就範的拍淑女和紳士照

比”萌”到是挺拿手的

3樓除了有整面的畫框之牆，等會兒4樓也可挑選喜愛的畫框拍照喔！

一旁有蓋章創作區，這也小孩子們喜歡DIY的闖關區





先選出喜歡的畫框蓋上去後，再蓋上你想要的畫作，今天收穫滿滿

這應該是三樓的經典作品《創造亞當》，此為米開朗基羅創作的西斯廷禮拜堂天頂畫《創世紀》的一部分。眼尖的你是否發現”上帝”與”亞當”是左右相反了呢?! 其實，窗外就是國五高速公路，從館外來看就是正確的世界名畫

ET~~GO HOME(小貝果手太短了，回不去外太空!!)

現場有台機器很好玩，教你用電子顯微鏡來分辨畫作是人畫的，還是數位機器印出來的，可以自己移動畫作，在電子顯微鏡下觀察有甚麼不同!!

三樓另一區掛著幾幅逗趣的作品，像是發胖、阿凡達的蒙娜麗莎；變成積木頭的梵谷…等等。

此區還有3D 錯視畫，一定讓你狂拍、樂此不疲

恐龍有甚麼好怕的!!看我拔掉你的牙齒~~

順便洗個頭

怎麼來了兩隻人蛙!!





一個在打坐；一個已經得道了，盡情玩樂中~~~

畫框裡傾瀉而下的小瀑布，彷彿無窮的想像力從畫裡湧出！





這是在洗屁股嗎?!

丟巴哪哪也是要有身高的

到了4樓還沒結束，拿著小貼紙畫出屬於你的畫作

貼在牆壁上代表國人最愛的到此一遊



再選一個畫框，擺出令人想不到的表情，拍個夠!!

4樓的梯間，可用闖關卷兌換臉卡，有蒙娜麗莎、戴珍珠項鍊的少女以及梵谷自畫像三種可以選喔!





哈哈哈，瑞瑞姊姊好適合莎姊的微笑

闖關卷也能兌換一張名畫著色明信片，帶回家一筆一筆描繪經典名作

入館門票可以折抵一百元館內商品，也可以加價兌換像是數字油畫，金屬刮畫或相框等其他館內商品(門票150元可以換100元商品，這太超值了吧)

試營運期間，更推出了原價250元的微型積木相框，特價只要100元，再加贈專利紙相框喔

金屬刮畫。這蠻適合有耐性的朋友，帶回家一筆一筆完成





美拍玩很大畫框博物館 心得評價

有趣、超值、好玩的「畫框博物館」！服務人員耐心解說，適合帶小孩來踩點，有冷氣的室內景點，可以換紀念品DIY，挺有趣的，還可以購買有趣的商品。印章加名畫的DIY及問題回答完成後可兌換畫框積木組合，加上自己的創意粉可愛。不管是帶小孩的家長，或是愛拍照上傳的年輕朋友，都會在這玩得很過癮。它不再要你安靜，腳步放輕，反而希望你盡情認識畫，跟畫互動！！

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