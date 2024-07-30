2024父親節蛋糕新選擇！！拉姆甜點工場獨家首推”國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕”再加碼兩件享88折！！

2024父親節蛋糕新選擇！！ 拉姆甜點工場 獨家首推” 國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 “，再加碼兩件享88折！！宅配免運、自取還多送鳳梨鐵觀音茶塔(乙顆)，絕對讓你這個爸爸節打造出視覺味覺雙饗宴！！

深受消費者信賴及團購主喜愛的 L’amour Sweets&Bakery 拉姆甜點工場 從工作室的預訂經營到現在門市已正式開幕囉！另店前無法停車，建議機車騎上來店門口暫停，汽車則是停在對面的收費停車場比較方便，再徒步走過來拉姆甜點工場不用五分鐘。

以寶藍色的時尚設計搭上大片落地窗營造出現代風格！

店內雖然以外帶為主，也提供了小歇之處。

櫃檯冷藏櫃有著五彩繽紛的六吋乳酪蛋糕或 鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 、小蛋糕、塔類等甜點，都是當日現賣口味，超多種會讓人不知怎麼選購，可以請店家介紹或依照自己喜歡的口味來挑選。

※ 現在只要購買鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕再選另一顆6吋蛋糕系列、兩件再享88折>> https://reurl.cc/r9NbLy

小乳酪或是塔類甜點也都可以裝成六入禮盒組唷！！

很喜歡拉姆甜點工場的提袋，寶藍色系加上流利的LOGO字體不失質感。

L’amour Sweets&Bakery 拉姆甜點工場 的蛋糕禮盒以優雅的寶藍色印上LOGO為主，不管是當伴手禮或是家人朋友生日蛋糕都很體面，且盒子使用的是有厚度感的、在運送過程也比較OK。

國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 (6吋)，今年就給爸爸不一樣的蛋糕，拉姆甜點工場獨家推出「國王』鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕，以日本進口鐵觀音茶粉、日本十勝奶霜、北海道乳酪等交融出濃厚茶香却不失高雅美味，蛋糕頂層更以鐵觀音茶粉、鳳梨果泥、堅果巧克力增添視覺及讓口感更多層次，重點蛋糕體是我最愛的戚風蛋糕。

這款 國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 走的是沈穩內斂色系，所以很適合８８節買給爸爸吃，展現孝心就趁這波！！！

現在只要購買父親節限定” 國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 “+任一款六吋蛋糕， 兩顆再打88折且還免運 ！到店自取再多送一顆鳳梨鐵觀音茶塔。

小凉個人覺得這款＂ 國王鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕 ＂很酷的是蛋糕體是戚風蛋糕，但卻可以冷凍！！且解凍後完全不會有空洞感，我只能說拉姆家的師傅太厲害了！！對了，剛拿到蛋糕時頂層的鐵觀音茶粉還沒有受潮，所以在前幾張的照片還不錯看，拍太久的窘狀就是上層的鐵觀音茶粉都受潮變成更深的咖啡色系，但沒關係小涼又撒上一層茶粉，讓他至少好看一點！

喜歡茶香味蛋糕的朋友亦可趁這一波優惠也訂一顆鳳梨鐵觀音奶霜蛋糕犒賞自己唷！

以鐵觀音戚風蛋糕為主來抹上十勝乳霜為內餡及自製的鳳梨果泥，蛋糕體細緻又軟綿好吃，且味道層次都很豐富，淡雅的茶香加上鳳梨果泥的果香、堅果巧克力不膩嘴的風味，再搭上一杯高山茶更是一絕，這口味絕對會擄獲爸爸的心啦！！

清夏芒種絲絨乳酪 ，保存方式:冷凍7天，最佳賞味期3天(宅配扣1天) 室溫不得超過3小時。

食用方式：建議冷藏退冰一小時，半退凍狀況是店家覺得最好吃的口感!

融合了北海道Luxe乳酪、新鮮愛文芒果、百香果果泥、法國動物鮮奶油等頂級原料來呈現出夏日熱情甜品。這款芒種絲絨乳酪有個小心機，就是除了表面上看到的芒果以外，還有加入了手工熬煮的百香果果泥，接著是重乳酪的奶香四溢，絲滑綿密的質地在舌尖融化，新鮮芒果的酸甜滋味加持，連著底部的巧克力海綿蛋糕，讓整體口感更加升級更美味，讓人更不想停口的夏日甜品。

基底的巧克力海綿蛋糕跟乳酪一點都不違和，加上芒果的鮮美，反而帶來獨特的美味！

(圖下是去年小涼吃的圖，因為這一次切得太醜了XD)

小凉本身很喜歡拉姆甜點家的塔皮。這款 鳳梨鐵觀音茶塔 的塔皮不只是香脆帶酥、且搭配天然的竹炭粉不只是更有特色！上層的慕斯更以日本進口鐵觀音茶粉來製作、入嘴茶香淡雅，內餡的鳳梨卡士達醬爽口與清新的茶香交織，尾韻清爽淡雅，且頂層的鳳梨果泥、堅果巧克力更讓口感多了豐富層次，吃完一顆完全不膩嘴呢

如果你是搭公車來 拉姆甜點工場 請在中港新城下車喔！！從火車站方向出發的直接搭300路公車直接到中港新城下車即可超方便，相對的這一站只要經東海、榮總的公車都可搭上喔!! 如果開車的朋友拉姆甜點對面也有個收費停車場，或是你快到門口請店家幫你拿到路邊等待亦可喔！

L’amour Sweets&Bakery 拉姆甜點工場

預訂電話：0976-127078

門市營業時間：10:30 – 19:30

門市地址：台中市西屯區台灣大道四段800號

Ig： lamour.taichung

官網： 拉姆甜點工場

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