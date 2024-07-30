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其實幾年前來宜蘭玩時，就有來過綠海咖啡，當時對他的印象滿好的，因此這次來宜蘭時，又特地帶朋友來體驗！南洋風情裝潢讓人感覺到愜意和放鬆，還有種異國感！餐點幾乎無雷，吃了兩次都覺得滿喜歡的！尤其是他們的芋頭千層，好好吃～～

綠海咖啡坊Green Ocean Cafe (FB)

📍宜蘭縣宜蘭市女中路三段293號

☎️ 03 936 7868

🕰週一至週日 11:00~15:00 / 17:00~21:00(週末中間不休息)

綠海咖啡坊Green Ocean Cafe 交通及地理位置

綠海咖啡坊有自己的停車場喔！開車來的話非常方便～是宜蘭在地美食，網羅各式各樣料理，像是火鍋、義大利麵、焗烤、簡餐等各種複合式餐點，是家親子餐廳也是家寵物友善餐廳，無論是和朋友聚會、家庭出遊，還是個人獨自享受一杯咖啡，都是一個不錯的選擇。

內用的位子非常多，還有提供30人以上的包場。裝潢色調以大地色系為主，使用黃光燈營造出溫暖的光線氛圍，隨處可見南洋風的元素，讓人有種異國感！

綠海咖啡坊Green Ocean Cafe 餐點

綠海咖啡坊主食是以套餐形式，皆會附上一杯飲品和甜點！濃湯、清湯、白飯、冬粉、手工拉麵都能免費續加，CP值很高！

炸物拼盤 NT.299 不客觀推薦★★★★★

我超愛他們家的炸物拼盤，有花枝丸、薯條、洋蔥圈、雞翅，我最愛的是中間的炸鱈魚條!!!!酥脆口感、微辣香氣，帶有濃濃的鱈魚味，超級涮嘴～很想配點啤酒😂他們的薯條既能保持外層的酥脆，又能保留內部的軟糯口感。

炸洋蔥圈的甜味和酥脆的口感形成完美的對比，每一口都能享受到洋蔥的鮮甜。炸雞翅的外皮酥脆，入口有著誘人的香氣和酥脆感。內裡的雞肉嫩滑多汁，鹹香適中，讓人一吃就停不下來。

茄汁海鮮義大利麵 NT.380 不客觀推薦★★★★★

義大利麵系列會有沙拉、濃湯、小菜，濃湯可以續加喔～而且送上餐桌時，就以浮誇的形式吸引眼晴～茄汁醬濃郁，酸甜適中作，保留了番茄的鮮美和自然的酸甜味。

義大利麵的質感非常重要，綠海咖啡的麵條充分吸收了茄汁醬，既不過於軟爛，也不過於生硬，口感豐富。海鮮與濃郁的茄汁醬相得益彰，每一口都能感受到海洋的鮮味。

ㄋㄟㄋㄟ火鍋(豬肉、白飯) NT.380 不客觀推薦★★★★★

超可愛的是，ㄋㄟㄋㄟ火鍋會附上一隻奶香濃郁的牛奶白熊冰磚！可以放進湯中增添風味～湯底以濃郁的奶香為主，質地順滑，口感濃厚，每一口都能感受到濃郁的奶香和豐富的層次，是這道火鍋的靈魂所在。

肉類可選擇牛肉或豬肉，在濃郁的奶香湯底中煮熟後，吸收了湯底的香氣，口感鮮嫩多汁，切片薄而均勻，入口即化。海鮮的加入為火鍋增添了海洋的鮮味，與奶香湯底形成完美的搭配，讓整體更加豐富和立體。

季節時令魚-冬瓜菠蘿蒸午仔魚 NT.430 不客觀推薦★★★★★

這個套餐真的很有飽足感，一整尾的午仔魚、沙拉、兩樣小菜、白飯和清湯，白飯和清湯都可以續加喔～

冬瓜魚露醬具清爽感，與鮮嫩細緻的午仔魚魚肉形成對比，使得整道菜更加平衡，味道豐富、層次分明，鹹中又帶有甘甜。

附餐飲品-冰水果風味茶 不客觀推薦★★★★★

茶底清爽、多是柳橙的醇香，茶味與水果的酸甜味完美結合，清新解渴。

附餐飲品-柳橙奇異果汁(隱藏版特調) 不客觀推薦★★★★★

大推這杯隱藏版特調！柳橙的甜味和奇異果的酸味相互平衡，先是喝到柳橙香氣、尾韻韻有淡雅的奇異果香，整杯酸甜適中。

附餐飲品-人魚之淚 +NT.50 不客觀推薦★★★★★

人魚之淚是一款極具創意的飲品，藍色的液體象徵海洋，給人一種神秘而浪漫的感覺。藍莓香氣、清爽且微酸甜。高顏值飲品，非常適合拍照分享，是大家來這裡打卡必點的飲品之一。

附餐甜點-咖啡歐蕾凍 不客觀推薦★★★★★

咖啡歐蕾凍的質地柔滑，凍狀的甜點在口中慢慢融化，釋放出咖啡和奶香的完美結合。濃郁的咖啡香和奶香在口中交織，帶來極致的味覺體驗。

附餐甜點-養生銀耳甜湯 不客觀推薦★★★★★

銀耳甜湯的口感柔軟滑嫩，銀耳煮得透亮且富有膠質，添加的紅棗和枸杞等配料，增添了甜湯的層次感。特別適合作為餐後的輕甜點心，給人帶來溫暖和滿足感。

附餐甜點-芋頭千層 +NT.90 不客觀推薦★★★★★

芋頭千層外觀精緻、層次分明，每一層都夾有香甜的芋頭泥，口感細膩而豐富。芋頭愛好者會很喜歡，濃郁的芋頭香氣和細膩的口感令人難以抗拒。能感受到用心製作的品質，是質感與美味兼具的甜點。

滿喜歡綠海咖啡的氛圍，餐點選擇也很豐富，重要的事幾乎無雷😂都很好吃～我個人最愛的就是這次嘗試的午仔魚套餐，還有芋頭千層，上次我來也是吃這道～保證芋頭控會愛