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沒想到台北這麼知名【萬客什鍋】就直接開在我家巷口外，這間用餐時間必排隊的火鍋，到永和營運後也是營業到半夜五點

這是第一間新北門市，難怪開幕至今到半夜12點仍還是有人在排隊，永和店開幕還有新增擔擔特濃豆漿鍋

但我還是喜歡他們的剝皮辣椒鍋，等有機會再來嘗試看看

【萬客什鍋】是我目前吃過平價且湯底很有誠意的一間火鍋店，難怪開幕至今仍是排隊到半夜都不間斷

萬客什鍋永和中正店位置

這間位於捷運永安市場站走路15分鐘，離其他人可能遠了一點，但對我來說就是走出巷口的距離，一分鐘不到就能抵達

我家附近離捷運站有點距離，附近也沒大型停車場，真不知道為何想來這邊開店..

還好外面就是公車站，從捷運頂溪站坐公車大概也只需10分鐘就能抵達

來這邊的公車很多，像是262、254、304、672…等超多班公車都能到達，公車站名叫做中興二村

萬客什鍋環境介紹

個人是蠻喜歡永和中正店的內用環境，相較起之前八德店壅擠的用餐環境

永和中正店更顯氣派舒適，一樓的用餐環境比較不壅擠，且還有二樓的座位，目測應能一次應付約50位客戶

一樓比較多是個人座位，二樓就比較多2人座位跟4人座位，當天用餐旁邊還一次來了8位客人

真的蠻適合朋友聚餐、家庭聚餐，以後家裡聚餐不知道要吃啥就乾脆來這家吃好了!!

店內用餐可享用冰淇淋以及飲品喝到飽

個人蠻喜歡它們的檸檬梅子冰沙，如果說石二鍋是被火鍋耽誤賣檸檬冬瓜冰沙的火鍋店

那我也覺得萬客什鍋是間被火鍋耽誤賣檸檬梅子冰沙的火鍋店

這冰沙的味道蠻讚的，我跟我媽喝了不少杯

萬客什鍋菜單

來這邊必吃的一定是它們的石頭爆炒鍋，另外就是它們的剝皮辣椒鍋

除此之外也能點看看麻油煎蛋絲瓜蛤蠣鍋、燒酒麻香鍋…等湯頭

但這次永和店開幕又多了一個擔擔特濃豆漿鍋， 如果想嘗鮮的朋友可以試試看

我有看其他桌有人點，看起來很像鹹豆漿的感覺，我沒膽嘗試..哈哈

醬料區也有蠻多醬料可以做搭配，醬料區上方也有每個好吃的醬料調配方法

不知道要怎樣調醬料的朋友可以參考店家推薦的方法調味哦

新開幕的店家一定要用電子點餐系統阿!!

萬客什鍋永和中正店也不例外，所有點餐都可透過手機掃描QRCODE點餐

每一個火鍋鍋底看起來都很美味，但我還是喜歡吃爆炒石頭鍋拉

萬客什鍋餐點介紹

吃火鍋除了肉品外也是一定要有蔬菜盤

萬客什鍋的蔬菜盤我覺得給的算普通，裡面還是有加工過的食材，像是貢丸或著類似豆皮口感的..豆球?

除此之外都是原型食材，還算可以接受

石頭爆炒極上板腱牛鍋

一開始以為只要叫做石頭火鍋的鍋類，都會有人親自在你的火鍋前拌料大炒

但萬客什鍋的石頭鍋就是都將火鍋跟肉片炒好後才送上來

我個人認為沒有加量肉品的話，吃起來真的會有點吃不飽的感覺，所以兩鍋的肉品都有加量

照片內的肉量是有加價的份量，非一般未加量的份量哦

它們的爆炒石頭鍋香味濃郁，裡面也有搭配洋蔥、沙茶醬類去拌炒

如果能再用點魷魚拌炒的話會更厲害，但它們沒有..

爆炒石頭火鍋我覺得湯底比松江火鍋自助石頭火鍋還來的濃郁

搭配牛肉片吃相當對味，湯底沙茶味道較為濃郁，味道偏鹹

不建議連湯一起喝，基本上拿來涮肉品跟蔬菜就夠啦

燒酒嚴選雪花牛鍋

這次我挑戰一個我沒吃過的鍋底，那就是燒酒雞湯底

我個人認為這個燒酒雞鍋底用料是很實在，但這個味道真的很愛的人會很愛，不愛的人就會覺得吃起來很難受

對，我就是那個不愛的人

我沒那麼愛的原因是因為這個湯底對我來說有點偏中藥材的味道(雖然本來就該是這樣)

但整個湯底喝起來偏苦，我後來是加了大量的湯才能沖淡這個燒酒雞湯的苦味兒

拿來涮蔬菜是還不錯，但拿來涮肉片就會對不起這個肉品的味道

整個都被中藥材的味道蓋過去~我是真的對它沒這麼愛

但真的如果是很愛燒酒雞的朋友，這個湯頭的味道應該很能合你的味

加量雪花牛肉品表現偏一般般~

煮完後肉品口感偏軟，只有這個印象點

後來我涮幾片在燒酒雞湯後，就全部AII IN在我媽的爆炒石頭鍋內

對不起，我真的沒那麼愛燒酒雞的味道…

我們有一個主餐有加價升級成雞肉飯

這個雞肉飯就表現得非常的好，甚至超過一些專賣雞肉飯的店家ㄟ

飯內添加機油在撒上一些油蔥，滋味真的是很棒

這個萬客什鍋之前在台北八德店吃過，難得這次就直接開在巷口

當然不囉嗦就直接帶我媽來吃看看，我媽也是覺得蠻好吃的

它們的湯底有很多種，就算吃素的長輩也有純素鍋可以選擇

加上這間火鍋店直接營業到半夜五點，真的不怕半夜肚子餓找沒東西可以吃

是說真的會有人半夜3、4點在吃鍋嗎?你是不是喜歡半夜吃鍋呢?

現在新北市永和就有一間哦!

店家/景點資訊

店家名稱：萬客什鍋 永和中正店

所在地址：234臺灣新北市永和區中正路154號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-05:00

店家電話：0229478666

評價：★★★★★ Google即時導航





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