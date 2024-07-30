有時工作忙碌，連跟孩子悠閒談心吃個晚餐的時間都變得有點少。

每到工作一個段落，我都會撥出點時間陪孩子出外購物，順路去餐廳吃飯。

今天來買點美術用品以外，

也來附近開封路上的 4分之一 Way無菜單 / 逮丸味蓋飯 吃晚餐再回家。

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店家資訊 :

4分之一 Way無菜單/ 逮丸味蓋飯

電話 : 07 236 3686

地址 : 高雄市 高雄市新興區開封路130號

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I G : https://www.instagram.com/one_quarter_percent_restaurant/

4分之一 Way無菜單 / 逮丸味蓋飯 位於中正路的信義國小旁邊開封路上，開車來的朋友可能要找一下附近付費停車場，騎車來的朋友可停店門口，滿好停。

4分之一 Way無菜單 / 逮丸味蓋飯，中午賣蓋飯，只有晚上才賣日式定食，假日中午也有悠~。

有關店家介紹

1/4way台灣無菜單料理起家，去年六月開創新的午餐品牌逮丸味蓋飯。今年四月開始，無菜單料理搬家。在原地點的晚間時段開賣日式天婦羅定食。以高檔無菜單料理的技術做著平價的美食。給客人更加精緻的平價美味。

推開門，印入眼底的是一個開放式廚房，可以選擇在吧檯或是後面包廂用餐。

吧台上有很可愛的招財貓玩偶在向你招手。

也有可愛的旺來冰泉[白開水]供客人取用。

4分之一 Way無菜單 / 逮丸味蓋飯 選用台灣關山米，搭配春夏秋冬四季豐富食材，創作出豐富美味的餐點。

晚間限定的天婦羅定食

內含主食、湯品、小菜、飲品、甜點。

中午限定蓋飯便當菜單

晚間不販賣。

飲品

我選了檸檬紅茶，姐姐選了可爾必思當作飯後飲品。

店內設計偏向工業清水模的簡單明亮風格風格，位置不多。

我們點的天婦羅定食上桌囉~。

我和姊姊點了海鮮天婦羅及小卷天婦羅定食。

這是定食的湯品 – 海帶蔬菜湯。

小菜

醃製白蘿蔔 [我超愛吃]，每天小菜不定時更換。

這是姊姊的小卷天婦羅定食。

我選的海鮮天婦羅定食

主食裡面的蛋可以選半熟或全熟，我跟我家姐姐選了半熟的蛋，一剝開酥炸的蛋皮，可以看到一湧而出的蛋黃液，聞到微微的蛋黃香味。

定食採用台灣關山米，煮出來的飯也是粒粒分明，不像一般白飯黏稠又不好入口的口感。

是被酥炸粉包覆住一顆超大干貝下去炸起來，撥開酥炸皮，都能看到一顆超明顯的干貝。

和一咬就能吃到紮實又鮮美的魚條。

就連蛤蠣也是超大一顆，還有蝦子沒有拍到，是可以把整隻蝦吃進去的炸蝦，不用剝蝦殼也可以吃，剛好補充一下蟹殼素，哈~。

飯後甜點

巧克力冰品是店家自己製作的冰淇淋，沒辦法單點，不然姊姊好想再點一球來吃，超好吃。

4分之一 Way無菜單/ 逮丸味蓋飯

營業時間：週二到週日 17:30～20:30

電話 : 07 236 3686

地址 : 高雄市 高雄市新興區開封路130號