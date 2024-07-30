這次隨著好姐妹的腳步，來到板橋捷運江子翠站旁的【酒狐居酒屋】吃道地的日式居酒屋料理，這裡有一些別的地方吃不到的獨家私房料理，還有適合個人的定食套餐，就連雙人的鍋物都準備好，另外還有一個亮點就是店裡有雙人KTV包廂，免費提供給來消費的朋友歡唱；這是我在江湖走跳那麼多年，第一次踫到在居酒屋還可以唱歌，但不會打擾到別人用餐的附加價值，以後跟好姐妹們聚餐就多了一個好去處啦！

【酒狐居酒屋】

地 址：新北市板橋區文化路二段320號2F（板南線江子翠捷運站4號出口）

電 話：02 8259 5116

營業時間：週一～週日 18:00-00:30

官方臉書：酒狐居酒屋 (內有菜單)

官方ＩＧ：酒狐居酒屋 (內有菜單)

線上訂位：酒狐居酒屋

【酒狐居酒屋】位在板南線江子翠捷運站4號出口旁的文化路上，步行約15秒就抵達了;來到居酒屋難免需要小酌一下，這時候有捷運站在旁邊就超方便的。

走進店裡迎來的是溫暖的燈光，店裡的風格融合了美日混搭，牆上掛了很多日式風情的裝飾、旗幟，桌椅則是較美式的感覺，給人日系又不失輕鬆的氛圍。

店裡最內側有大桌的座位，多人聚餐就可以坐在這裡很輕鬆的享受美食；店裡空間大可容納團體多人包場。

這區還有很美式的高腳椅座位，特別適合有些朋友來聊天小酌時，輕鬆的坐在這裡。

靠近門口的吧台區則很日系，淺褐色木質調桌椅，店裡還有大液晶電視，即將到來的奧運，很適合和一群好友相聚，來這裡一起high，我已經可預見盛況了，大家想看奧運吃美食，趕快打電話訂位囉！

店裡最大亮點就是有一台雙人KTV包廂，提供給來店內消費的客人免費歡唱，裡面有冷氣，設備也和一般KTV一樣，麥克風的音質還挺好的呢！重點也不會影響到用餐的客人，這點超加分的！

血橙梅酒150

下班的放鬆時刻來到居酒屋總會想小酌放鬆一下，在服務人員的推薦下，點了這杯血橙梅酒，特別喜歡梅酒的酸甜滋味和淡淡的橙香，酒精濃度約8%，很適合女性朋友。（未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

海鹽檸檬沙瓦140 & 葡萄沙瓦140

我要大推他們家的飲品，味道都很濃，一喝就喜歡，閉眼隨便點都好喝；我特別點了比較特別的海鹽檸檬，海鹽的淡淡鹹味中和了檸檬的酸香，喝來好舒暢！葡萄沙瓦特別香甜可口，我本來還想說之前在別處也喝過沒什麼特別之處，但這裡的夠濃夠有味，讓人喜歡！

招待每桌的小菜—滷大根，這跟許多居酒屋招待的毛豆不同，店家每一季都會推出不同的小菜做變化，而且超用心；這道滷大根先滷後炸去鎖住它的清甜味，口感和以往吃的小菜超級不同，連小菜都那麼用心，更讓我期待接下來的菜色了！

胡麻拉麵沙拉160

這是一道很獨特的私房料理，拉麵和沙拉的完美結合，令人想都想不到！端上桌時讓我看到了主廚在研發這道私房料理的用心！底下滿滿的生菜淋上香濃胡麻醬，再擺上份量不少的冷拉麵，最上頭再放一顆完全無腥味的生蛋黃，旁邊還有我愛的柴魚片和海苔絲，看起來超豐盛，份量很足夠。

破蛋秀來了，讓黃澄澄的蛋黃流出再和底下的胡麻冷麵充份拌勻，在炎炎夏日食慾沒那麼好的情形下，變成一道美味又開胃的料理。

炸牛腸240

炸牛腸我第一次吃到，很好奇是什麼口感，於是就點來嚐嚐，想必是一道很適合配啤酒的美食。

主廚選用和牛牛腸調味好去炸，外層是香酥的口感，裡面是帶有豐富油脂和彈性的牛腸，一口咬下會有牛腸的牛油香爆擊口腔，先嚐嚐原味後，可以再擠上檸檬汁，清爽解膩，這道果然是搭配啤酒或其它酒類的創意美食。

起司玉子燒180

店裡的玉子燒和日式偏甜的口感不同，它吃起來是帶有鹹味的，我們選了我們喜歡的起司口味，在鹹度上會來得更重一些，但對比較愛鹹食的我來說，沒問題！

軟嫩的玉子燒中間夾了起司，遇熱融化後拉起邪惡的牽絲，口感膨潤鹹香讓人喜歡。

雞心120

有鹽味和味噌兩種口味，喜歡吃雞心的我們想兩種口味都吃，於是都各來一份；店裡的雞心口感脆中帶嫩，烤得香香的也很入味，烤的功力好加上食材選得好，烤後不會縮水也不會變乾變硬，讓我覺得還可以再多點一份，吃個過癮！

豬肥腸串140+雞心120

吃串燒怎能不點香噴噴的肥腸呢！這裡的肥腸烤得有點香脆又不失彈性的口感，毫無豬肥腸的腥味，烤過後只有滿滿的美味，這道大推！

雞心無論是鹽味或味噌口味都好吃，喜歡的朋友不如各來一份

蔥鹽雞腿肉120

每次來居酒屋總是少不了這一道美食，自製的蔥鹽不會太鹹，融合了蔥花香氣，更襯托出雞腿肉的軟嫩口感，還有經過燒烤後的香氣。

唐揚雞160

這是服務人員推薦的炸物，來居酒屋也是大家必點的一道美食；店裡的唐揚雞都頗大塊，外層裹的麵衣不厚重，炸過後雞肉也不乾柴，讓人吃得超滿足！

雞膝軟骨140

是串燒口味中比較特別的，它帶著雞腿肉，和一般雞軟骨無肉的口感不同，吃起來是比較有嚼勁的，也比較能嚐出肉香和軟硬適中的雞軟骨，愈嚼愈香。

鹽烤大草蝦320

新鮮大草蝦不需要過多調味，單純鹽烤就夠鮮美，我超愛草蝦的彈脆口感，尤其蝦殼經過火烤香氣更加迷人，再多吃幾尾都沒問題。

杏鮑菇100

這道也是蔬食中很讓人喜歡的，烤過後杏鮑菇特殊的香氣湧出，讓人好滿足！

櫛瓜100

這櫛瓜烤得很漂亮，烤後不乾，完全保留住水份，嚐來清甜可口，和炸物、烤物搭配著吃平衡一下味覺。

最後跟大家介紹菜單，店裡有居酒屋裡必備的刺身、冷菜、串燒，還有鍋物，尤其鍋物是春夏秋冬四季大家都喜歡的美食，有辣味噌的牛腸鍋和甜口的壽喜鍋，可滿足不同味覺的朋友，我會想嚐嚐辣味噌牛腸鍋，感覺會很不錯。

另外主食、揚物、烤海鮮都必點，再來幾道私房料理，和朋友多人聚餐每一種都點幾道，可以品嚐到比較多的美食種類。

店裡有酒精和無酒精的飲品都有，他們的飲品我個人很喜歡，像沙瓦的味道就很濃，不會淡淡的；我今天喝到的酒也很適合女性，可以請服務人員幫你介紹適合佐餐的酒或飲品。

一個人想來居酒屋吃飯可以來這裡，店裡推出平日週一到五晚餐限定的定食套餐；喜歡有吃飯才覺得有吃飽的朋友就很適合定食套餐，主菜有肉有海鮮，口味還蠻多可選擇，是超值吃飽又吃巧的美食。

目前夏日推出限時活動，只要在IG或臉書打卡，就能無限暢飲2小時指定的飲品，有各式的酒及無酒精飲品，彿心價給大家在夏日暢飲，但雖然是暢飲也得量力而為，更一定不能開車，才能喝得開心無負擔哦！

夏日暢飲的飲品種類選擇多，可以好好的搭配店裡的美食一起吃更棒！

吃飽喝足我們也想練練嗓子，這座雙人的KTV包廂空間很舒適，裡面有冷氣不悶熱，歌單的種類也挺大眾化，重要是麥克風的音質不錯，讓原本想只唱1-2首開嗓的我們，唱足了40分鐘方肯罷休。

有了這個加分項目，我想快點再約朋友來相聚，想吃吃鍋物，還有更多美味的料理，這家真的很可以，分享給大家！

【酒狐居酒屋】

地 址：新北市板橋區文化路二段320號2F（板南線江子翠捷運站4號出口）

電 話：02 8259 5116

營業時間：週一～週日 18:00-00:30

官方臉書：酒狐居酒屋 (內有菜單)

官方ＩＧ：酒狐居酒屋 (內有菜單)

線上訂位：酒狐居酒屋 (手刀訂位)

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