Dambino丹比諾 手工義大利麵.披薩坐落竹北文信路已經6年了~

店家秉持新鮮手工製作義大利麵和披薩，手工義大利麵有7種麵型可選擇，包含鳥巢寬扁麵、蕾絲寬帶麵、小帽子、水管麵、彎管麵、貝殼麵和傳統義大利麵

而且價格不貴，大都只要200、300元就可以吃得到手工做的義大利麵

加上異國風情的用餐氛圍，深受竹北在地人歡迎，平日中午都可以看到不少用餐人潮！

今天跟小彤特別來品嚐有著「黑色魅力」的麵食，到底有什麼魅力呢？

快跟著小米一起去看看吧。

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👉Dambino丹比諾 竹北店-位置及停車方式

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Dambino丹比諾 竹北店位於文信路與文田路交叉口。

附近有收費停車場，對開車的朋友來說非常方便

👉Dambino丹比諾 竹北店-環境介紹

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餐廳有戶外雅座，感覺就像身處異國街頭悠閒地用餐

不過小米提醒要等天氣涼爽一些比較適合坐在戶外啦！

店家還規劃吸菸區，需要放鬆一下的客人可以來這邊。

店內裝潢帶有鄉村風，以2人桌為主，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題

多人聚餐記得先提前訂位喔！

店家堅持新鮮手工製作義大利麵，搭配佐料&醬料就是獨一無二的美味！

光是義大利麵就有7種麵型可選擇，不同麵體口感也不一樣喔

義大利麵使用杜蘭小麥粉為主原料，麵條的顏色則是使用番茄、甜菜根、墨魚汁、菠菜、薑黃調製而成天然的顏色

店家還特別展示五顏六色的麵體給客人看~

店家製作的新鮮義大利麵條，沒有額外添加物、防腐劑。

沒有經過烘乾的麵條，口感也更Q彈有嚼勁喔！

新鮮義大利麵加上主廚精心烹調，吃過的人都讚不絕口

披薩餅皮使用自家手擀麵糰製作，放上滿滿的餡料後，使用台灣龍眼木作為柴火窯烤。

窯烤披薩不僅能讓餅皮散發出濃郁厚實香氣，同時也能讓受熱更均勻，讓披薩口感外脆內軟。

再加上龍眼木香，難怪一直受到在地朋友的喜歡^^

👉Dambino丹比諾 竹北店-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

手工義大利麵有7種麵型可選擇，包含鳥巢寬扁麵、蕾絲寬帶麵、小帽子、水管麵、彎管麵、貝殼麵和傳統義大利麵。

店家還會依照不同麵條的特性，搭配適合的食材和調味

手工義大利麵價格最低只要260元，大都只要200、300元就可以吃到，而且份量十足、食材新鮮

另有燉飯、排餐和披薩可以選擇，可加價升級套餐。

👉Dambino丹比諾 竹北店-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群享用手工義大利麵，炎熱的天氣能在有冷氣的地方吃飯真的很幸福 XD

我們坐的位置有自然光灑落，用餐起來更舒適

不管單點還是升級套餐，奶油蘑菇濃湯(單點70元)都是必點的。

有濃郁的奶油香和超多的蘑菇粒，搭配麵食和麵包都很棒

香蒜奶油法棍(139元)外脆內軟的口感，加上鹹香帶甜的醬汁和乳酪絲，單吃或沾著奶油蘑菇濃湯吃都很不錯。

碳烤青花菜溫沙拉/凱薩醬(259元)適合2-3人分食。

有青花菜、培根、吐司丁、乳酪屑、翡翠椒等食材，清爽的蔬菜、焦香培根加上鹹鹹甜甜的凱薩醬，讓人胃口大開

接下來黑色魅力來臨了！

烏賊海鮮墨魚汁義大利麵(348元)，麵條本來想選彎管麵的，但今天剛好沒有提供，所以我們就選了傳統的義大利麵條。

麵條上有大隻超霸氣的烤烏賊，新鮮又彈牙，加上義大利香料簡單調味就很好吃

墨魚醬汁包覆的義大利麵鮮味十足，麵條Q彈有勁道，帶有微微麵心的口感，讓人一口接一口吃不停

阿群都吃到滿口黑牙了呢 是不是很可愛的帥～～～

那小米有帥嗎？ (謎之聲:小米好醜喔 )

如果想要品嚐墨魚麵，又不想滿口黑牙的話，可以點加入墨魚汁製成的蕾絲寬帶麵。

店家會不定期推出不同顏色的蕾絲寬帶麵喔！

香蒜虎蝦海鮮醬/蕾絲寬帶麵(338元)，海鮮挺多的，有超大隻的虎蝦、淡菜和蛤蜊。

虎蝦香氣十足，有鮮甜彈牙的口感~

蕾絲寬帶麵形狀就像波浪一樣，口感軟嫩Q彈，吃得到墨魚汁鮮味

女士們享用就不會吃到滿口黑牙啦！

披薩選擇性很多，有海鮮、牛肉、雞肉、蛋奶素等口味。

店家推薦的三種起司披薩(298元)，蛋奶素的朋友可食用，除了滿滿的起司還有堅果點綴~

他們的餅皮是薄皮披薩，熱熱地吃軟Q帶嚼勁，冷掉有麵包嚼勁的口感。

加上濃郁起司和脆口核桃和杏仁粒，起司控是必點的

教大家一下，拿玻里披薩這樣夾著吃料就不會掉出來了~

白巧克力檸檬塔(120元)有濃郁酸甜的檸檬醬、香甜白巧克力和酥脆塔皮，整體來說不會很酸，飯後吃很解膩喔。

提拉米蘇(90元)個人也很推薦，含酒精但酒味不會太濃，軟滑綿密的口感，喜愛提拉米蘇的朋友不能錯過

右邊的焙茶歐蕾(140元)小米意外覺得好喝，有濃郁茶味不苦澀，加上香醇鮮奶很順口~

玫瑰拿鐵(140元)基底是玫瑰風味糖漿搭配鮮奶和咖啡，有玫瑰香、牛奶甜味和微苦咖啡結合，推薦給女士們

以上是我們的心得分享，丹比諾新鮮手工製作義大利麵和披薩，用料實在、價格不貴，在竹北光明商圈屹立不搖~

喜歡義大利麵的朋友推薦給你們

👉Dambino丹比諾 竹北店-營業時間地址

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🌟店家資訊：Dambino丹比諾 竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市文信路189號

☎電話：03 558 9965

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:30–20:00

粉絲團：Dambino丹比諾 竹北店

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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