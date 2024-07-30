台北印度料理 東區美食

【哦耶！旁遮普印度餐廳】

Oye Punjabi是一家獨具風味的印度料理餐廳，

店內裝潢色彩鮮豔，充滿異國情調，

餐點豐富多樣，在味覺上也讓人驚豔，

主廚與店員都是印度人，讓人彷彿置身印度，

口味道地，但還算符台灣人的口味，

有點神秘也充滿魅力！

#東區美食 國父紀念館美食

【哦耶！旁遮普印度餐廳】

▼店內裝潢以濃厚的印度風情為主調，

牆壁上繽紛的色彩和精緻的刻花圖案，

讓人一踏入「哦耶！旁遮普印度餐廳」就仿佛置身於印度，

搭配暖黃色的燈光，營造出溫馨而迷人的用餐氛圍。

餐廳內的家具選用傳統的木製桌椅，

搭配金黃色花紋椅墊，既舒適又具異國風情。

【旁遮普印度餐廳 菜單】

必點：烤餅、咖哩、香料奶茶、烤雞、烤蝦...等。

⭕️以雞、羊、海鮮為主菜

❌沒有牛、豬料理

✔️需另加10%服務費

▶️ (旁遮普 菜單)

【扁豆脆餅】招待

印度餐廳的經典開胃小點，

充滿脆餅和濃郁的扁豆香味完美結合，

每一口都讓人回味無窮。

【坦杜里雞腿】$415/2隻

經過特製坦杜里土爐烤製的雞腿，

外皮焦香，內裡多汁，非常入味，也極具北印特色，

每一口都能感受到香料滲透入雞肉中，

鮮嫩無比，灑點檸檬更是清爽出色！👍

【印度薄荷檸檬蘇打水】$90

薄荷與檸檬的搭配讓口感清新，

蘇打水的氣泡感更增添了趣味，

是一款適合在享用重口味印度餐點後，

來一口清爽解渴的飲品。

【皇家檸檬烤蝦】$625

以新鮮大蝦為主角，

經過印度香料的細心烘烤，

帶有微微的檸檬清香與香料醬汁，

那複雜味道，卻讓人回味無窮！😋

【黑胡椒雞肉濃湯】$120

這是正統的印度濃湯，湯汁奶味鮮爽，

而且萬萬沒想到雞肉濃湯，

調合芹菜與黑胡椒的辛辣無敵加分，

看似平淡無奇卻是暖心一大享受。

【蒜香烤餅】$80

外皮酥脆，內裡柔軟，蒜香四溢，

是搭配各種咖哩的絕佳選擇！👍

【奶油烤餅】$80

帶有濃郁香氣的奶油烤餅，

口感更加柔軟，適合喜歡濃郁口感的食客。

▼【洋蔥青椒炭烤咖哩雞】$430

炭烤過的雞肉帶有特有的煙燻香味，

咖哩的濃郁使這道菜更加豐富多層次，

非常適合搭配著烤餅或薑黃飯一起食用。

▼【薑黃飯】

色澤金黃，特有的香氣與長米口感，

是印度餐桌上不可或缺的一部分，

但若只選一樣主食推薦選擇蒜香烤餅。

【印度咖哩角】$180

印度國民美食Samosa，

是隱藏版菜單裡的驚喜，

其酥脆的外皮與濃郁的咖哩內餡、馬鈴薯、豌豆，

現點現做的大約需等待20分鐘，

跟肉粽一樣大顆，絕對值得等待！😋

【印度香料熱奶茶】$90

這杯Masala Tea是由多種印度香料調製而成，奶茶濃郁香甜，

香料的辛香為其增添了層次感，是餐後不可錯過的飲品！💕

【帕尼普里爆汁脆球】招待

這道開胃小點一般是餐前的驚喜，

但這邊拿來飯後招待~~

吃法是將綠色酸辣醬汁倒入小脆球裡，

然後一整顆入口，

感受咬下時的爆破+爆汁感，

這種被口爆的感覺真令人興奮！😋

《蛋寶543》

某天路過東區延吉街，被這間這怪異店名和神秘氣氛給吸引了，

在店門口查了一下google 8700個評論居然高達4.9顆星，覺得不可思議所以走進來吃，

【哦耶！旁遮普印度餐廳】

服務員大多是印度人，英語流利，對菜色推薦解說詳盡，

雖然菜單裡頭完全沒有牛、豬料理，但每一樣都保留正宗的傳統特色，

沒去過印度不確定道不道地，但是確定好吃，也是大部份台灣人能接受的口味，

從開胃小點、主菜到飲品，都讓人在味覺上感到驚豔很滿意，

(除了薑黃飯可能下次不會再點)

人均約$1250，非常滿足也飽足！

店名哦耶，吃完也很歐耶！🤣✌️

我還去google留了一個5星好評給它，

推薦給大家！❤️❤️

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