因為很常帶托醬去林口的關係，所以從以前就很常查詢林口的寵物友善餐廳

而這間“舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋”一直位在google推薦的榜首

但因為先入為主的一些想法覺得店家不夠時尚不適合拍照，加上我們比較不愛單點火鍋，所以就這樣一直沒有去過





這次因為要去林口參加活動，結果找了一圈剛好喜歡的店都沒開

最後跟陳先生還是決定要去舞之椒看看、嚐嚐鮮

舞之椒頂級麻辣鍋為在文化三路上，下交流道一路都是直行

交通非常方便，而且門口有停車位、旁邊也有停車場，對開車一族真的是超友善

（但事實上看了地址才發現這裡是屬於龜山...）

店內小小的就是那種麻辣鍋店常見昏暗、帶著中視氛圍的裝潢

雖然空間不大座位不多，但動線簡單每組座位間也都保留一定的距離

用起餐來非常的舒適，也不像其他鍋物店那樣給人吵雜的氛圍

入店時店家會詢問要不要熱茶或是檸檬水(會直接送一壺上桌)但事實上門口的位子也有綠茶、奶茶喝到飽

店內的中央的醬料台，旁邊有白飯吃到飽



餐點部分有分套餐跟單點，再三討論下我們點了雙人套餐（全肉的第二等級大滿足套餐，大約$1600）

套餐的好處是湯底的部分不用另外加錢，菜盤、火鍋料也非常豐富，前菜到甜點也分毫不少，份量非。常。大！

(本來還擔心這種單點店陳先生會吃不飽，導致我一開始還直接盛了一碗白飯XD)

而且以不浪費原則下，鍋底都可以無限加喔！

湯的部分我們第一次點了最基本的麻辣湯跟泰麻鍋

舞之椒的湯底聽說都是老闆自己熬煮的，帶著淡淡的辣味但不會死鹹

尤其是麻辣鍋裡面還加了半顆蘋果，口味上會更回甘

泰麻鍋 因為對泰式麻奶鍋太過好奇，所以第一次來時陳先生就點了這個泰式風味的麻辣鍋

二訪時點的南洋泰式酸辣鍋基本上就跟泰麻鍋味道差不多，只是少了花椒的椒麻味，個人覺得比泰麻鍋適合煮菜多了

朋友點的養生白味鍋，也就是原味湯

本來以為就是蔬菜高湯之類的，沒想到是濃郁還附滿蔬果、藥材的白湯（讓我下次也想試試）

入座時每人會先送上一份酸辣粉

事實上我過去沒有吃過酸辣粉，口感Q彈冰涼，有點酸酸的但完全不辣，出乎我意料的好吃

另外是套餐的菜盤，主要以原型蔬菜為主，看起來非常新鮮也非常乾淨

菜盤有附一份綜合餃，很貼心的是可以換成自己喜歡的品項 (所以我全換蛋餃了)

他們的蛋餃我非常喜歡，皮非常薄裡面肉餡很好吃

雖然是全肉套餐但還是有四隻蝦子，還有套餐附贈的綜合丸子

一樣是套餐副的墨魚漿

海鮮漿的部分也是店家手做的，我猜口味的部分是隨機的，因為第二次跟朋友來還有花枝漿

左邊是店家招待的酸梅汁，也是可以無限續喝的，大家都非常喜歡

另外店家還有招待豆皮，結果我沒照到(苦笑)

右邊是陳先生點的特色火鍋配料-麻辣排骨

吃起來有點像排骨酥，可以單吃也可以下鍋煮完再吃

最後就是店家最大的特色：16盎司的肉盤！

應該沒有人不被這樣的肉盤震驚吧！？

因為是雙人套餐所以共有兩份肉盤，總共３２盎司，真的是超壯觀

因為我們是選全肉套餐，四種肉類裡面可以擇二：雪花牛、沙朗牛、豬五花、梅花豬

我們選的雪花牛跟沙朗牛，兩款牛肉都意外的在水準之上

尤其是瘦牛的部分真的是意外的軟嫩，完全沒有那麼低脂肪的肝、硬口感



一開始就知道他們是寵物友善，進店看到我們推大推車也是細心幫我們安排超大的座位區

而且可以座椅，不影響他人之下也可以直接落地，還有提供免費肉乾給毛孩吃喔～

（後來詢問之下也可以開清水鍋煮肉肉給毛孩吃喔～）



第一次吃時就已經被他們豐富的套餐內容煞到，沒想到用完餐後還有甜點

包含奶酪、提拉米蘇跟三款冰棒可以做選擇

事實上每次查林口寵物友善都會看到這間舞之椒頂級麻辣鍋，但因為不是新開店所以一直興致缺缺

沒想到這次一去之後托爸整個愛上，直接變成了我們去林口的必訪店家，還直接約朋友一起前往！

舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋

地址：333桃園市龜山區文化三路368號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:30 （週一二只有晚餐）

電話：033270255



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