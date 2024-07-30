內容大綱

繁忙的台北東區，小巷內盡是一間接著一間的口碑餐廳，想在這裡找到明亮舒適又大器的裝潢、清爽無負擔又好吃的食物，那你絕對不能錯過知初 Root Kitchen 植物系永續廚房

知初主張「以原型做到原創」，全店無加工素料，都是用原型食物、當季新鮮蔬果食材，加上廚師的專業和巧思，去變出你想像不到的美味花樣

說實在的，看到全原型食物、主打永續健康的餐廳，總會偷偷打上一個問號，害怕太清淡吃不慣，或調味不夠大眾化，導致吃不太懂😅有時也覺得這樣的餐廳都偏貴，CP 值有點低

但是！知初完全不會！！！

我自己覺得整頓飯吃下來是非常舒服的用餐體驗，重點是葷食家人也給予超高評價！我爸吃一道讚嘆一道，才吃完就說下個月父親節聚餐要再帶阿嬤也來吃！！

每道菜都是色香味俱全，同時吃得出原型食材的新鮮和廚師設計的用心，許久沒有吃到這樣華麗美味卻又零負擔的料理了

而且我吃完才發現整間店甚至沒有五辛🥹🥹調味的豐富度實在讓愛五辛的我佩服得五體投地🙇‍♀️

用餐環境

知初位於台北東區的巷弄內，從捷運忠孝敦化站、國父紀念館站都只要走 5 分鐘就可以到，交通非常方便

這附近也有很多其它很棒的蔬食餐廳，雖然因為位置的關係價位都偏高一些，但非常適合聚餐和約會，偶爾犒賞一下自己

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室外區域也有座位，如果是不熱的陰天，其實坐外面也很 chill 呢

知初的整個空間其實並沒有很大，但可能是因為動線也安排得很好，不會感覺擁擠

店內以大量的木質元素和留白空間為主視覺，搭配植物、手刷泥作漆牆、暖白的自然燈光，沉穩大器同時帶有年輕的氛圍，環境讓人非常放鬆

唯一的包廂更是超美！下個月父親節聚餐想訂這裡！

主餐

這次吃到的是 2024 春季菜單，每一季的菜單都會有一些變動，這一季是主打以回暖養肝補血的食材入菜，讓我們跟著時令吃，更健康永續

青醬蕈菇古巴三明治 $400

古巴三明治是今年春季新品項，這道青醬蕈菇真的有夠好吃！直接成為我的今日第一名！

青醬非常濃郁，裡面除了菇菇還有油封甜椒，覺絕對是你沒吃過的三明治口味

用鐵叉不用竹籤，環保大加分👍很開心看到知初也有在意這些小細節，永續廚房不是說說而已

經典漢堡 $420

知初從開幕以來就熱賣的品項，雙色小漢堡非常可愛吸睛，漢堡包分別是用甜菜根漢菠菜做天然染色，沒有用人工色素喔

兩顆漢堡是不同口味，裡面各夾了知初自製的黑豆排和鷹嘴豆排，每一季的醬料也會有一些變化，我個人最愛這一季的酪梨莎莎醬

旁邊白白一小碟是希臘椰奶優格，加入玉米和小黃瓜非常爽口，附上的薯塊則是超厚，很有飽足感

肉豆蔻奶油菠菜燉飯 $430

原本很想選少女心噴發的粉紅色甜菜根燉飯(也是知初的燉飯熱銷第一名)，但又實在抵擋不了純素奶油的誘惑，最終還是選擇了我喜歡的純素白醬，不過我完全沒失望

純素白醬不膩口的濃郁奶香，加入肉豆蔻提味真的神來一筆，完全沒有想像過香料可以這樣用啊~~

每碗燉飯都會加入綜合蔬菜做擺盤和搭配，蔬菜超多也是我大推的原因，這一季有娃娃菜、孢子甘藍、玉米筍、菇菇、蘆筍、再加上食用花和生菜，各種不同的顏色放在白色的燉飯上，我感覺我點了一盤繽紛的小花園呀🏵️

那個超大片的菇菇非常多汁！

辣味番茄時蔬義大利麵 $360

說實在我一開始對這道超不抱期待，想說不就辣味煙花女嗎🙊

結果我真的大錯特錯，知初的紅醬也太好吃了吧嗚嗚嗚嗚

番茄紅醬和辣味有做出層次，細扁麵彈牙有嚼勁，而這道搭配的蔬菜像是櫛瓜、茭白筍都是比較脆口多汁的，杏仁、南瓜籽等多種堅果更是增加口感和香氣

套餐

除了主餐之外，其他餐前茶、湯、開胃菜、甜點、飲料都建議用套餐來搭配會更省，當然人越多套餐的內容就能更豐富囉

餐前茶

喝起來是沒有咖啡因的花茶，不過我喝不太出來確切是什麼花

湯

這天喝到南瓜玉米濃湯，味道超級像以前喝麥當勞的玉米濃湯！太懷念了啊啊啊超級喜歡💖

馬告毛豆泥烤櫛瓜 $230

這道也是打卡熱門菜😁😁

我超愛又厚又大顆的櫛瓜，咬下去真的會噴汁！

毛豆泥的部分加入馬告來做調味，那種混合了薑、胡椒、檸檬的香氣非常加分，可以用附的烤薄餅沾著吃，或直接用湯匙挖起來配櫛瓜更過癮

拿鐵 $180、泰式燕麥奶茶 $190

拿鐵很好喝~~非常順口，我覺得有專業咖啡廳的程度，大推

這天比較小小失望的只有泰式奶茶，是杯好喝的奶茶，可是沒有到很泰😂下次可能會想改喝阿薩姆或抹茶~~

甜點

甜點也是每一季會不同，我剛好忘記拍到 menu

我們選了一片當季的蛋糕，好像是柚子青蘋果之類的口味，甜度不高，不愛甜膩的爸爸大讚

而且我爸平時是不吃乳製品鮮奶油的，因為他很怕奶腥味和油膩感，自從我成為 vegan 後開始帶他吃各種 vegan 奶油的蛋糕，他都超愛🥰

重點是知初的蛋糕也太大一片！！🫨 (照片好像有點看不出來不過真的超厚又寬) 第一次在 vegan 餐廳吃到這麼大份的甜點，店員說他們的甜點大概都是預設兩人份，太佛心了啦🥺

詳細資訊

知初 Root Kitchen 植物系永續廚房｜ 官網 ｜ FB ｜ IG

地址 台北市大安區忠孝東路四段 216 巷 27 弄 9 號 (北捷忠孝敦化站走路 5 分鐘)〔 Google 地圖 〕

電話 02-2711-8618

營業時間 11:30~15:00、17:30~21:30

素別 全素、vegan

寵物 寵物友善(不落地)