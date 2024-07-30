台北美食 松山區南京復興美食
【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】
老撈麻辣火鍋新派火鍋及私房料理
中藥麻辣鍋底、果凍鴨血、豆腐、
肉品、新鮮、火鍋料食材質量都新鮮，
亦有獨特菜品，尤其牛胸肉、滑牛都是必點，
台式/日式/大陸油碟醬料值得一試！
是AI教父黃仁勳都愛的台北麻辣鍋！
【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】
- 地址：台北市松山區敦化北路4巷53號
- 捷運：南京復興站5號出口，步行2分鐘
- 電話：02-27719957
- 營業時間：11:30-14:00、17:30-23:00
- 訂位：老撈 訂位
- FB：老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理
- IG：老撈麻辣鍋
【老撈麻辣火鍋】
老撈麻辣鍋，經營者企鵝哥本身就是個老饕，
因此對於推出的菜色和料理都有所堅持，
要找到最好的湯頭、最新鮮的食材！
▼老撈店家環境帶有暖色系的簡潔大方，
1F多為4~6人的桌位，另有一間10人方桌包廂。
▼1F, 10人長桌包廂，設有兩爐口，低消$8,000元。
▼地下室一間12人圓桌包廂3個爐口，低消12000元；
一間12人圓桌包廂兩個爐口，低消10000元 (此兩桌可以打通)，
地下室包廂外另有一桌獨立空間10人圓桌一個爐口，如需指定低消8000元。
【老撈 菜單】
結合麻辣鍋+私房料理，
共有6款精緻湯底可選擇
✔️必點：煮不老的滑牛、口感獨特的牛胸、同名清酒
✔️多樣的私房菜料理、烤物、熱炒、酒水可搭配鍋物，
✔️新推出的「麻辣香鴨鍋」一鍋兩吃，辣出新高度！
✔️每桌清潔費300元不限開瓶數，消費滿六千元免收開瓶費，朋友聚會、招待客戶都開心！
▶️ (老撈菜單)
【鴛鴦鍋】$900/大鍋
我們五人吃，點了大鍋的鴛鴦鍋：
- 麻辣鍋
- 牛尾鍋
老撈的麻辣湯底是用牛油煉製，可以鎖住整鍋麻辣香味精華，
與傳統麻辣火鍋不同，老撈的湯底看似火紅卻不燥不膩，
以中藥材混合辛香料，麻辣中帶有些獨門秘方香料，
吃起來少了些油膩多一份清爽，也讓食材的原味更加突顯，
整體是很平衡的，麻=辣=香，
麻辣與香料的層次感蠻溫和的，我都喝了好幾口湯呢！
▼鍋底內含鴨血、豆腐：
鴨血：老撈的鴨血切成大塊，集滑嫩和辛香於一身，絲滑有彈性口感極佳！
豆腐：每一口都充滿麻辣湯汁香氣，鮮香四溢，超級入味！
▼老撈的牛尾鍋以新鮮牛尾為主要食材，
配合大量洋蔥、蕃茄、大蔥…等蔬果加入中藥材熬煮，
喝起來濃郁細膩且帶有蔬果香甜，
牛尾連皮帶骨的，燉得軟爛，膠質滿載入口即化！😋
【調味料區】
貼心附上三種建議吃法頗有心：
- 大陸油碟
- 日式吃法
- 台式吃法
▼台式吃法vs大陸油碟
▼快完餐後很快就上菜了，準備開動！
▼【牛小排】$680
肉質非常優秀！油花很美，肥瘦相間，
涮出來的肉也是肥嫩又好吃！
▼【滷三拼】$420
(豬大腸、牛筋、牛肚)
處理的很好不會有腥味，久煮仍然保有Q彈感，
入麻辣湯煮最對味，越嚼越香越入味！👍
▼【豬五花】$280
在湯涮熟的豬五花，肉質均勻Q彈，
油脂被充份煮出，口感更加柔軟！
【大白菜】$100
【夏季限定有機茼蒿】$150
吃了肉肉也要來點蔬菜均衡一下！
大白菜加入牛尾湯變得更清甜爽口，
而吹冷氣長大的夏季限定茼蒿更是必吃啊！
▼接下來把蔬菜all in
▼【滷牛仔骨】$360
經長時間燉滷，牛仔骨充滿滷汁精髓，入鍋後釋放出濃郁的肉骨香，
不論放入「麻辣鍋或是牛尾湯」裡，都是絕配！😋
▼【午餐肉】
老撈特別選用了以高品質的豬肉製成的午餐肉，
口感細膩，與麻辣湯底相得益彰。
▼【大刀腰片】$300
第一次在麻辣鍋店吃到這個覺得很新奇！
將切片的豬腰沾取蛋黃液後，
只需短暫涮煮，就能保持其鮮脆口感，
特別適合搭配花椒油，很特別！👍
▼左：花椒油 / 右：辣醬碟
老闆幫我們點餐的時候，我因為配合家人的辣度選擇了小辣的麻辣鍋，
老闆看我喜歡吃辣，特地招待給我獨享的，超貼心，❤️！
那花椒油真的好香，沾取一點點就麻香四溢😋；
而辣醬碟就是濃縮的辣油，沾什麼都爽辣帶勁👍！
▼【姥姥滑魚】$280
選用新鮮透粉的「多利魚」魚片，
口感特別彈嫩，無刺也適合小朋友食用。
▼【蛤蠣】$220
新鮮的蛤蠣在牛尾湯中煮熟後，
海鮮的鮮味與湯底的濃郁完美結合！😋
▼【老油條】$60
麻辣三寶之一的「老油條」老的恰恰好，
泡入麻辣鍋涮個幾秒，外脆內軟最好吃！
▼【綜合丸類】$280
包含貢丸、芋頭丸、香菇貢丸、牛肉丸…等，撈到什麼吃什麼也是一種樂趣！
▼【手工蛋餃】$180
真材實料的手工蛋餃，內餡豐富，吸滿湯汁後更加美味！
▼【生鮮腐竹】$180
腐竹在湯中煮至軟嫩，豆香四溢，
特別適合搭配麻辣湯底的鹹香有味！
▼【綜合菇類拼盤】$280
▼【土豆片】$100/【蕃茄】$100/【水果玉米】$120
吃了重口味的麻辣鍋當然也要來些蔬菜均衡一下！
特別喜歡水果玉米的自然甜味，
還有土豆片吸收湯汁後脆脆又香糯的口感！
【紫蘇酸梅汁】$120
酸甜酸甜的~緩辣解膩！
【金桔檸檬】$80
酸中帶甜，搭配麻辣鍋更加過癮！
《蛋寶543》
【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】
以其精湛的麻辣火鍋技藝和對食材的苛求，贏得了廣大食客的心，
我們這次吃了鴛鴦鍋，麻辣鍋與牛尾鍋的結合，
既能滿足對辛辣的追求，又能享受到濃郁香甜的牛尾湯，
醬料有三款，尤其大陸油碟蠻具特色的我很喜歡，
老闆見我能吃辣還另外給了辣醬和花椒油碟讓我一人獨享，非常貼心呢！😄💕
老撈最自豪的就是涮什麼都入味，豆腐和滷牛仔骨更是兩大亮點，深得我心啊！
還有一此特殊食材，例如大刀腰片、午餐肉，
老闆把它拿來涮麻辣鍋，在別的地方還真是沒這樣吃過呢！
另外有有綜合菜盤、綜合丸類、綜合菇盤，兩人來吃點餐也友善，
服務生時常來加湯，手腳勤快也會順便收盤！
【老撈麻辣火鍋】
- 用餐環境：★★★★
- 食材口味：★★★★
- 服務品質：★★★★
- 人均價位：$1,125
今天5人吃了$5,600，人均約$1,125真的不貴啊！推薦給大家~~！❤️
▼麻辣鍋控可以參考這篇▼
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【台北麻辣鍋懶人包】台北好吃麻辣火鍋店推薦：詹記/齊味/老鼎旺/海底撈/麻辣45/辛殿 聚餐 約會 包廂餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go
【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 @蛋寶趴趴go
【台北松山區美食懶人包】小巨蛋/南京復興/中山國中/南京三民美食/慶城街美食 火鍋燒肉餐酒館 約會聚餐推薦 @蛋寶
[台北酒吧推薦] 台北酒吧懶人包 Bar 戶外露天酒吧 餐酒館酒吧 飛鏢吧 水煙酒吧 @蛋寶趴趴go
【中山站美食懶人包】台北中山區30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go