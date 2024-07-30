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【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】

老撈麻辣火鍋新派火鍋及私房料理

中藥麻辣鍋底、果凍鴨血、豆腐、

肉品、新鮮、火鍋料食材質量都新鮮，

亦有獨特菜品，尤其牛胸肉、滑牛都是必點，

台式/日式/大陸油碟醬料值得一試！

是AI教父 黃仁勳 都愛的台北麻辣鍋！

【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】

【老撈麻辣火鍋】

老撈麻辣鍋，經營者企鵝哥本身就是個老饕，

因此對於推出的菜色和料理都有所堅持，

要找到最好的湯頭、最新鮮的食材！

▼老撈店家環境帶有暖色系的簡潔大方，

1F多為4~6人的桌位，另有一間10人方桌包廂。

▼1F, 10人長桌包廂，設有兩爐口，低消$8,000元。

▼地下室一間12人圓桌包廂3個爐口，低消12000元；

一間12人圓桌包廂兩個爐口，低消10000元 (此兩桌可以打通)，

地下室包廂外另有一桌獨立空間10人圓桌一個爐口，如需指定低消8000元。

【老撈 菜單】

結合麻辣鍋+私房料理，

共有6款精緻湯底可選擇

✔️必點：煮不老的滑牛、口感獨特的牛胸、同名清酒

✔️多樣的私房菜料理、烤物、熱炒、酒水可搭配鍋物，

✔️新推出的「麻辣香鴨鍋」一鍋兩吃，辣出新高度！

✔️每桌清潔費300元不限開瓶數，消費滿六千元免收開瓶費，朋友聚會、招待客戶都開心！

▶️ (老撈菜單)

【鴛鴦鍋】$900/大鍋

我們五人吃，點了大鍋的鴛鴦鍋：

麻辣鍋

牛尾鍋

老撈的麻辣湯底是用牛油煉製，可以鎖住整鍋麻辣香味精華，

與傳統麻辣火鍋不同，老撈的湯底看似火紅卻不燥不膩，

以中藥材混合辛香料，麻辣中帶有些獨門秘方香料，

吃起來少了些油膩多一份清爽，也讓食材的原味更加突顯，

整體是很平衡的，麻=辣=香，

麻辣與香料的層次感蠻溫和的，我都喝了好幾口湯呢！

▼ 鍋底內含鴨血、豆腐 ：

鴨血：老撈的鴨血切成大塊，集滑嫩和辛香於一身，絲滑有彈性口感極佳！

豆腐：每一口都充滿麻辣湯汁香氣，鮮香四溢，超級入味！

▼老撈的牛尾鍋以新鮮牛尾為主要食材，

配合大量洋蔥、蕃茄、大蔥…等蔬果加入中藥材熬煮，

喝起來濃郁細膩且帶有蔬果香甜，

牛尾連皮帶骨的，燉得軟爛，膠質滿載入口即化！😋

【調味料區】

貼心附上三種建議吃法頗有心：

大陸油碟

日式吃法

台式吃法

▼台式吃法vs大陸油碟

▼快完餐後很快就上菜了，準備開動！

▼【牛小排】$680

肉質非常優秀！油花很美，肥瘦相間，

涮出來的肉也是肥嫩又好吃！

▼【滷三拼】$420

(豬大腸、牛筋、牛肚)

處理的很好不會有腥味，久煮仍然保有Q彈感，

入麻辣湯煮最對味，越嚼越香越入味！👍

▼【豬五花】$280

在湯涮熟的豬五花，肉質均勻Q彈，

油脂被充份煮出，口感更加柔軟！

【大白菜】$100

【夏季限定有機茼蒿】$150

吃了肉肉也要來點蔬菜均衡一下！

大白菜加入牛尾湯變得更清甜爽口，

而吹冷氣長大的夏季限定茼蒿更是必吃啊！

▼接下來把蔬菜all in

▼【滷牛仔骨】$360

經長時間燉滷，牛仔骨充滿滷汁精髓，入鍋後釋放出濃郁的肉骨香，

不論放入「麻辣鍋或是牛尾湯」裡，都是絕配！😋

▼【午餐肉】

老撈特別選用了以高品質的豬肉製成的午餐肉，

口感細膩，與麻辣湯底相得益彰。

▼【大刀腰片】$300

第一次在麻辣鍋店吃到這個覺得很新奇！

將切片的豬腰沾取蛋黃液後，

只需短暫涮煮，就能保持其鮮脆口感，

特別適合搭配花椒油，很特別！👍

▼ 左：花椒油 / 右：辣醬碟

老闆幫我們點餐的時候，我因為配合家人的辣度選擇了小辣的麻辣鍋，

老闆看我喜歡吃辣，特地招待給我獨享的，超貼心，❤️！

那花椒油真的好香，沾取一點點就麻香四溢😋；

而辣醬碟就是濃縮的辣油，沾什麼都爽辣帶勁👍！

▼【姥姥滑魚】$280

選用新鮮透粉的「多利魚」魚片，

口感特別彈嫩，無刺也適合小朋友食用。

▼【蛤蠣】$220

新鮮的蛤蠣在牛尾湯中煮熟後，

海鮮的鮮味與湯底的濃郁完美結合！😋

▼【老油條】$60

麻辣三寶之一的「老油條」老的恰恰好，

泡入麻辣鍋涮個幾秒，外脆內軟最好吃！

▼【綜合丸類】$280

包含貢丸、芋頭丸、香菇貢丸、牛肉丸…等，撈到什麼吃什麼也是一種樂趣！

▼【手工蛋餃】$180

真材實料的手工蛋餃，內餡豐富，吸滿湯汁後更加美味！

▼【生鮮腐竹】$180

腐竹在湯中煮至軟嫩，豆香四溢，

特別適合搭配麻辣湯底的鹹香有味！

▼【綜合菇類拼盤】$280

▼【土豆片】$100/【蕃茄】$100/【水果玉米】$120

吃了重口味的麻辣鍋當然也要來些蔬菜均衡一下！

特別喜歡水果玉米的自然甜味，

還有土豆片吸收湯汁後脆脆又香糯的口感！

【紫蘇酸梅汁】$120

酸甜酸甜的~緩辣解膩！

【金桔檸檬】$80

酸中帶甜，搭配麻辣鍋更加過癮！

《蛋寶543》

【老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋】

以其精湛的麻辣火鍋技藝和對食材的苛求，贏得了廣大食客的心，

我們這次吃了鴛鴦鍋，麻辣鍋與牛尾鍋的結合，

既能滿足對辛辣的追求，又能享受到濃郁香甜的牛尾湯，

醬料有三款，尤其大陸油碟蠻具特色的我很喜歡，

老闆見我能吃辣還另外給了辣醬和花椒油碟讓我一人獨享，非常貼心呢！😄💕

老撈最自豪的就是涮什麼都入味，豆腐和滷牛仔骨更是兩大亮點，深得我心啊！

還有一此特殊食材，例如大刀腰片、午餐肉，

老闆把它拿來涮麻辣鍋，在別的地方還真是沒這樣吃過呢！

另外有有綜合菜盤、綜合丸類、綜合菇盤，兩人來吃點餐也友善，

服務生時常來加湯，手腳勤快也會順便收盤！

【老撈麻辣火鍋】

用餐環境：★★★★

食材口味：★★★★

服務品質：★★★★

人均價位：$1,125

今天5人吃了$5,600，人均約$1,125真的不貴啊！推薦給大家~~！❤️

▼麻辣鍋控可以參考這篇▼

【台北麻辣鍋懶人包】台北好吃麻辣火鍋店推薦

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