中壢美食、熱炒推薦這家小木屋大排檔平價快炒，這家小木屋大排檔平價快炒已經在我口袋名單裡擺很久了，一直沒機會造訪，每次開車經過都看到滿滿的用餐人潮，但看google評價感覺是不太妙，但實際還是要吃看看才知道，果然評價只是參考用的，小木屋大排檔平價快炒出乎意料便宜又好吃啊！

小木屋大排檔平價快炒｜交通方式、停車資訊

小木屋大排檔平價快炒就位在中壢區溪洲街247號，鄰近家樂福，附近有一個收費停車場，晚上八點後停車一小時只要十元！所以小木屋大排檔平價快炒可以說是越晚越熱鬧，這附近也沒有其他商店，暗夜裡熱鬧的小木屋顯得格外顯眼

小木屋大排檔平價快炒的用餐環境很簡單，鐵棚下的幾張桌子擺起來就開始做生意，畢竟是走『大排檔』路線，沒有冷氣、露天是正常的，比較討厭的就有些人喝了酒之後就會在座位上抽煙

旁邊有個飯鍋，沒錯！內用白飯是吃到飽的，這裡的菜口味也比較重，很多人都是吃個兩三碗飯

小木屋大排檔平價快炒｜菜單

小木屋大排檔平價快炒的菜色非常多樣，基本上熱炒店的看板菜色都有，而且價位約莫都是在一百五左右，要吃好一點的也有一些比較高價位的大菜，菜單上沒有的隱藏版菜色會寫在白板上，菜色目測應該超過百種，通通明碼標價

小木屋大排檔平價快炒｜推薦熱炒料理

小木屋大排檔平價快炒真的是有夠便宜的！我們點了六道菜外加一瓶飲料，白飯還吃到飽，不用一千元！而且份量也不會很少，難怪大家都喜歡來這吃飯喝酒

鐵板鮮蚵，光是這道鐵板鮮蚵就可以配好幾碗飯！鮮蚵放上鐵板炙燒，搭配獨門醬汁拌炒，熟度拿捏的恰到好處，入口滿滿的海味在口中爆漿，鮮味十足，還帶有奶油香氣，好吃！

糖醋雞丁，酸甜的芡汁加上先炸後炒的軟嫩雞丁跟青黃甜椒大火炒，雞丁外酥內嫩，酸甜開胃，而且沒有骨頭，小孩子應該會很喜歡

炒螺肉，份量給的不少，一上桌滿滿的九層塔、蒜頭香氣光聞就非常誘發人食慾，每塊螺肉都不小塊，入口就能感受到鮮脆的口感，這螺肉又脆又嫩，Q彈有勁

薑絲大腸，客家菜的經典，酸味溫和清雅，大腸吃起來相當有彈性且無腥味，好吃！

青椒炒牛肉，牛肉切片經過醃製及大火爆炒，肉質非常嫩滑，軟而不柴，青椒則提供了鮮明的對比，其爽脆的口感和清新的甜味能平衡牛肉的豐潤，下飯好吃！

炒空心菜，快炒店的空心菜沒什麼可以挑惕的，大火爆炒的爽脆鑊氣，是在家炒不出來的味道

小木屋大排檔平價快炒如果不看他的用餐環境，在菜色的表現上真的確實很不錯，火候炒功都在水準之上，而且價格真的很便宜，三五好友點個八道十道菜吃飽吃巧又省荷包，推薦給愛吃快炒的朋友！

小木屋大排檔平價快炒

地址：桃園市中壢區溪洲街247號

電話： 03 463 0405

營業時間：16:30–02:00

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