彰化美食焢肉飯這家泉焢肉飯真的超級有名，在地經營已經超過八十年，是不少彰化人的早餐首選，google評價超過五千則，拿4.1顆星，光看這數字就知道他有多猛，早上7:00開始營業賣到下午1:30，但通常不會超過中午就一定會賣光，用餐人潮真的很多，建議9:00前就要來了

泉焢肉飯｜交通方式&停車資訊

泉爌肉飯位於彰化成功路上離彰化火車站很近，走過來只要6分鐘，開車的朋友可以繞一下ˊ找停車位，營業時間是從早上7點到13:30，通常一開門就會直接客滿，真的蠻扯的

泉焢肉飯|用餐區域

泉焢肉飯內用、外帶是分兩個隊伍排隊，點餐要填單，先繳費，再入座，外帶也是先填單繳費領號碼牌等餐，騎樓跟攤位後方都有座位區

泉焢肉飯的生意真的非常好，內場工作人員幾乎都忙不過來，光是外帶便當都快做不完了，一直在夾焢肉

泉焢肉飯｜菜單價目表

泉焢肉飯有分大小碗，然後只差5元，就直接大碗的吧，還有賣一些湯類、麵類、小菜、便當等等，但9成的客人都是點焢肉飯

泉焢肉飯｜焢肉飯

爌肉飯一上桌一整個就是超誘人的！我們還點了蝦丸湯（25元）滷蛋跟香腸

爌肉飯油亮透徹爌肉看起來超誘人的，豬皮吃起來很有彈性，肥肉部分也很入味，油香油香的軟Ｑ肥嫩，肥肉入口即化，瘦肉部分也很棒！醬香濃郁肉質軟嫩細緻，咀嚼中還透著豐富肉汁感，鹹甜鹹甜超下飯！

滷蛋很夠味，連蛋黃都有味道，但應該是滷很久，蛋白很像鐵蛋，香腸就不建議點，雖然一條20元，但很小條又很油

蝦丸湯，大骨湯頭蠻清甜的，蝦丸還蠻有彈性的，就點來配爌肉飯比較不會乾

泉焢肉飯真的不虧為在地名店，他們家的爌肉真的蠻有水準的，又香又入味，而且那肥肉一點都不油膩且入口即化，米飯也煮的恰到好處，難怪在地人都很愛吃，下回來彰化，一定要起個大早吃一下泉焢肉飯唷！

泉焢肉飯

地址：彰化縣彰化市成功路216號

電話：04 728 1979

營業時間：07:00–13:30

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