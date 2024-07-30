八月份到了，也就代表父親節到了。

今年，就讓 父親節 不再是 付清節 吧 !

準備好如何幫辛苦的父親歡慶父親節了嗎?

欣葉小聚

幫你規劃了一份小家庭也可以享用的菜色 - 爸氣分享餐

欣葉小聚 用餐環境

位於台北南港區 中國信託金融園區A棟1樓，地下室就是停車場，開車來

用餐很方便。

欣葉小聚的入口靠近馬路邊，走出大門步行約20秒就可以到囉 !

一進店內就可以感受到溫馨的氛圍。

在入口區就有菜餐可以參考，不管你要單點或是多人分享餐，這邊都可以

選擇喔 !

一旁還設有拍照打卡區，也太貼心了吧！

店內的用餐環境很舒服，桌與桌之間都有很大的間距，讓彼此用餐不被

打擾。

我個人好喜歡這圓弧狀的沙發區，感覺就像是個半開放式的包廂一樣。

這裡也有四間包廂可以做選擇喔，如果是大家庭聚餐就可以選擇包廂用餐

不被打擾。

如果有喝茶或喝果汁的需求，這邊也有很多選擇喔!

欣葉小聚 爸氣分享餐

一年一度的父親節，欣葉小聚也提供了 - 爸氣分享餐 ( 8/1~8/31 )

備有 7菜 1湯 6碗白飯，讓小家庭也可以吃精緻菜色。

加碼送 - 欣葉小聚 特選好禮 ( 數量有限，送完為止 )

煙燻鮭魚沙拉

一上桌就給人驚喜感，蓋子打開會有煙燻的煙跑出來。

豐富繽紛蔬果，搭配鮭魚入口沒有腥味，沾上柚香醬，清爽開胃。

蠔油極品鮑魚

真材實料的鮑魚，入口不但Q彈又好吃。

鮑魚底下還有香菇可以吃，讓你一道菜吃到二種食材。

BBQ小棒腿(6支)

取自嫩Q腱心肉，使用了蔥燒醬、八角、花椒滷一小時，再以180度高溫

過油，讓表皮呈現微焦，在塗上秘製烤肉醬，一口咬下大口吃肉真是過癮。

一旁還搭配了解膩的醃製蘿蔔。

破布子滑石斑

使用了現流石斑，搭配了入口回甘的破布子一起清蒸，入口就可以感受到

石斑魚鮮嫩的肉質，超好吃的。

金沙中卷

中卷真是我的最愛，酥炸後的中卷Q彈鮮嫩，搭配了鹹鴨蛋，口味清爽

不油膩，香氣十足。

蛋煎干貝絲瓜

這道是米其林必比登推薦菜色

看似平凡，卻內藏驚喜，湯匙往下挖，竟可以挖到雞蛋耶 !!!!

將雞蛋打入預熱好的鐵鍋，上面再加上融和干貝味道的絲瓜，不但可以吃到

干貝絲瓜的鮮度，還可以吃到雞蛋的口感，很特別的一道菜色。

扁魚燴白菜

以前最喜歡媽媽做的滷白菜，這道讓我吃到了回憶。

使用了軟嫩白菜，加入香菇、肉絲、扁魚酥、蛋酥....等，燜煮過後成就了

鮮甜卻充滿古早味的回憶料理。

古早味濃雞湯

這道來頭不小，可是米其林必比登推薦菜色喔 !

使用了仿土雞腿肉川燙後，加入了剝皮辣椒、山藥 、蛤蠣 ，燉煮半小時後，

再加入米湯增加湯頭濃稠滑順感。

有著雞湯的溫潤、蛤蠣的鮮甜、米湯的特別、剝皮辣椒香氣，是道很有獨特

風味的湯品，愛喝湯的人一定不能錯過喔 !

欣葉小聚 用餐心得

欣葉小聚 搭配出的 - 爸氣分享餐

套餐內，不但讓你吃到美味、回憶、必比登推薦菜色，真的很值回票價。

欣葉小聚

不但用餐環境舒適，服務親切，料理更是美味，整體用餐過程很舒適。

今年，父親節帶上平日辛苦的爸爸來享受美味吧 !

爸氣分享餐活動期間 8/1 ~ 8/30，用餐就送欣葉小聚特製好禮，送完為止喔 !

欣葉小聚 分店資訊

【 南港店 】

電話 : 02-2785-1819

營業時間 : 午餐 11:00-14:30 (最後點餐時間14:00)

晚餐 17:00-21:00 (最後點餐時間20:30)

地址 : 台北市南港區經貿二路166號1樓 ( 中國信託金融園區A棟1樓)

【 中和環球店 】

電話 : 02-3234-5858

營業時間 : 平日

午餐 11:00-15:00 ( 最後點餐時間14:30)

晚餐 17:00-21:00 ( 最後點餐時間20:30)

假日 11:00-21:30 ( 最後點餐時間20:30)

地址 : 新北市中和區中山路3段122號4樓 ( 環球購物中心4樓)

【 林口店 】

電話 : 02-2608-4988

營業時間 : 午餐 11:00-15:00 ( 最後點餐時間14:30 )

晚餐 17:00-21:00 ( 最後點餐時間20:30)

地址 : 新北市林口區文化三路一段356號2樓 ( 三井Outlet Park 2樓)

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