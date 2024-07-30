梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

永春站台北超人氣韓式料理梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，這次開了新分店，就在熱鬧信義區，位於市政府站附近ATT 4FUN 4樓，新開幕梨谷-韓式鐵板炭火烤肉用餐空間更寬廣，提供多種道地韓式料理，更有多道韓劇裡面知名特色餐點，例如三時三餐的啤酒豬五花、姜食堂的姜虎韓醬義麵等。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉背景放著K-POP，平日晚上座無虛席超級熱鬧，還有超大包廂很適合家庭朋友聚餐，市政府韓式料理推薦給軟絲們。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食、台北韓式料理、台北包廂餐廳推薦裡。

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市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店用餐環境

之前信義區韓式烤肉姊妹就推薦過梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，永春站的一店擁有超高人氣，用餐時間總是人聲鼎沸，不訂位真的一位難求，這次梨谷-韓式鐵板炭火烤肉信義ATT店位於市政府站附近，空間更大，交通方便，有超多4人座，甚至還有大長桌可以容納多人聚餐，下班可以直接跟姊妹來吃韓式料理。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉空間寬敞明亮，亮色系搭配霓虹燈造型裝飾讓整體更年輕活潑，背景音樂是時下最流行的K-POP，還有大螢幕播放韓流MV，喜歡韓團的來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉不免跟著哼哼唱唱，熱鬧無比。

搭配半透明櫥窗可以看到師傅在裡面烤肉的身影，除了多種經典韓式料理外，還有韓劇連線餐點，例如尹食堂的尹烤肉冬粉、梨泰院的海陸嫩豆腐鍋等，不用羨慕只有歐巴歐逆才吃得到，來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉把經典菜色神還原，多人分下來價錢也不貴，文末有梨谷-韓式鐵板炭火烤肉菜單可以參考，信義區韓式料理推薦給軟絲們。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉還有兩間可容納8-9人的大包廂，兩間包廂可以打通，變成最多可容納17人超大包廂，聚餐吃韓式不僅好分食還選擇超多，其他包廂餐廳可參考軟西的台北包廂餐廳、台北包廂餐酒館推薦。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉1間包廂平日低消NT4400、假日NT5500，分攤下來一個人大約500-600即可擁有私人包廂空間，以現在物價飛漲的台北來說，真的是佛心價格，信義平價韓式料理推薦軟絲們。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食、台北韓式料理、台北包廂餐廳推薦裡。

市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店美食介紹

韓式小菜吃到飽

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉有多種韓式小菜吃到飽，除了常見的泡菜、海帶芽外，連海苔都可以無限續，拿來包韓式烤肉超級推薦。小菜部分軟西最喜歡小黃瓜清新爽口，咬起來脆口多汁，泡菜辣度低比較酸甜，金針菇微辣刺激很冰涼涮嘴。

三時啤酒豬五花(NT330)

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉豬五花上面灑滿椒鹽，薄脆上方帶點油脂感，先煎後烤吃起來卡滋脆有焦香，微微淡淡酒香氣入喉餘韻飄香，單吃就很入味，再搭配一旁的醃蘿蔔、生菜，水潤鹹香，甜辣有勁。

一旁生菜也是可以續的，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉相當佛系，生菜包肉搭上蒜頭、醃漬蘿蔔，增添不同層次，一個咬下肉汁爆擊!

韓式半半炸雞(原味/起司)(NT320)

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉的炸雞有四種口味，原味、起司、辣味、蜂蜜，軟西這次選了原味和蜂蜜，配上一旁的醃蘿蔔、水煮玉米。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉的炸雞皮厚薄適中，收汁乾脆不油膩，原味雞肉本身多汁，放了一下依舊脆口，有著酥脆度雞皮，起司巴在其上形成一股鹹甜滋味，融入柔嫩雞肉，乳香馥郁，搭配清爽醃蘿蔔，交織酸爽，醬香十足。

下次會想試試看辣味跟蜂蜜，正港韓式炸雞來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉吃準沒錯。

釜山男子漢海鮮鍋(大)(NT990)

這個海鮮鍋超級浮誇，裡面有龍蝦、天使紅蝦跟一整隻魷魚超狂橫在鍋中，旁邊還有韓式魚板、豆腐等，這鍋CP值很高，大約2-3人吃都沒問題，光看就覺得要痛風啦!

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉店員會來幫忙把魷魚剪成小塊好入口的大小，煮久了鮮蝦海甜味滲入魷魚中，超級彈牙脆口，每咬一下都超有脆嚼彈勁。

湯底是海鮮湯，隨著海鮮燉煮整個鮮香氣飄散，海鮮精華融入湯裡，超級鮮甜，喝下去海味衝擊，蝦味濃厚，滿滿蝦味就像在吃一幻拉麵清爽版，那股鮮甜撲鼻而來，好喝順口海鮮控會愛。

龍蝦肉質鮮美，浸泡了湯汁更顯鮮甜，蛤蜊、淡菜滿滿一鍋，柯軟吃完都覺得這樣一整鍋才990，CP值超高，用料實在。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉整體價格在信義區來說相當親民，多人聚餐分下來也不會過傷荷包，人氣韓式料理店隨時都人潮滿滿。

一旁還有附上海鮮辣醬，不過軟西覺得本身鍋物已經很鮮甜，不用沾醬就很好吃了。

梨谷彩虹燒酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

這個彩虹燒酒不僅吸睛上相還很可愛，口味依序是蔓越莓、可爾必思、柳橙、蘇打、哈密瓜、水蜜桃、草莓，一字排開就是色彩繽紛的彩虹，姐妹聚餐拿來拍照配餐都很適合。

其中軟西最喜歡的就是可爾必斯，喝起來尾韻回甘酒味乳酸香濃，哈密瓜稠度夠很像哈密瓜牛奶，水蜜桃甜甜的在唇上留下一股果香，整排好看又趣味，聚餐有他更加分。

莓果優格果昔(NT180)

莓果優格果昔色澤少女粉嫩，超級濃稠，喝得到莓果甘甜，這杯喝下去很有飽足感。

CASS啤酒(NT150)

韓國必喝的CASS啤酒，搭配燒肉、炸雞等都超級沁涼爽口。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店菜單

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

永春站超人氣韓式料理梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，這次在ATT 4FUN 4樓新開幕二店，有多道經典韓式料理，更把韓劇裡面知名菜色端上桌，K-POP背景音樂讓整體用餐氣氛熱鬧活潑，超大包廂可以容納16-17人，很適合多人家庭朋友聚餐，市政府韓式料理推薦給軟絲們。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食、台北韓式料理、台北包廂餐廳推薦裡。

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