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市政府韓式料理推薦「梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店」人氣新開幕信義平價韓式料理 - 軟西，遊記

2024-07-30 15:30:00 軟西，遊記 人氣：13
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軟西，遊記

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店
phone02-77352311
place台北市信義區松壽路12號5樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

永春站台北超人氣韓式料理梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，這次開了新分店，就在熱鬧信義區，位於市政府站附近ATT 4FUN 4樓，新開幕梨谷-韓式鐵板炭火烤肉用餐空間更寬廣，提供多種道地韓式料理，更有多道韓劇裡面知名特色餐點，例如三時三餐的啤酒豬五花、姜食堂的姜虎韓醬義麵等。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉背景放著K-POP，平日晚上座無虛席超級熱鬧，還有超大包廂很適合家庭朋友聚餐，市政府韓式料理推薦給軟絲們。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食台北韓式料理台北包廂餐廳推薦裡。

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▻原文:市政府韓式料理推薦》梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店用餐環境

之前信義區韓式烤肉姊妹就推薦過梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，永春站的一店擁有超高人氣，用餐時間總是人聲鼎沸，不訂位真的一位難求，這次梨谷-韓式鐵板炭火烤肉信義ATT店位於市政府站附近，空間更大，交通方便，有超多4人座，甚至還有大長桌可以容納多人聚餐，下班可以直接跟姊妹來吃韓式料理。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉空間寬敞明亮，亮色系搭配霓虹燈造型裝飾讓整體更年輕活潑，背景音樂是時下最流行的K-POP，還有大螢幕播放韓流MV，喜歡韓團的來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉不免跟著哼哼唱唱，熱鬧無比。

搭配半透明櫥窗可以看到師傅在裡面烤肉的身影，除了多種經典韓式料理外，還有韓劇連線餐點，例如尹食堂的尹烤肉冬粉、梨泰院的海陸嫩豆腐鍋等，不用羨慕只有歐巴歐逆才吃得到，來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉把經典菜色神還原，多人分下來價錢也不貴，文末有梨谷-韓式鐵板炭火烤肉菜單可以參考，信義區韓式料理推薦給軟絲們。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉還有兩間可容納8-9人的大包廂，兩間包廂可以打通，變成最多可容納17人超大包廂，聚餐吃韓式不僅好分食還選擇超多，其他包廂餐廳可參考軟西的台北包廂餐廳台北包廂餐酒館推薦

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉1間包廂平日低消NT4400、假日NT5500，分攤下來一個人大約500-600即可擁有私人包廂空間，以現在物價飛漲的台北來說，真的是佛心價格，信義平價韓式料理推薦軟絲們。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食台北韓式料理台北包廂餐廳推薦裡。

市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店美食介紹

韓式小菜吃到飽

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉有多種韓式小菜吃到飽，除了常見的泡菜、海帶芽外，連海苔都可以無限續，拿來包韓式烤肉超級推薦。小菜部分軟西最喜歡小黃瓜清新爽口，咬起來脆口多汁，泡菜辣度低比較酸甜，金針菇微辣刺激很冰涼涮嘴。

三時啤酒豬五花(NT330)

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉豬五花上面灑滿椒鹽，薄脆上方帶點油脂感，先煎後烤吃起來卡滋脆有焦香，微微淡淡酒香氣入喉餘韻飄香，單吃就很入味，再搭配一旁的醃蘿蔔、生菜，水潤鹹香，甜辣有勁。

一旁生菜也是可以續的，梨谷-韓式鐵板炭火烤肉相當佛系，生菜包肉搭上蒜頭、醃漬蘿蔔，增添不同層次，一個咬下肉汁爆擊!

韓式半半炸雞(原味/起司)(NT320)

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉的炸雞有四種口味，原味、起司、辣味、蜂蜜，軟西這次選了原味和蜂蜜，配上一旁的醃蘿蔔、水煮玉米。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉的炸雞皮厚薄適中，收汁乾脆不油膩，原味雞肉本身多汁，放了一下依舊脆口，有著酥脆度雞皮，起司巴在其上形成一股鹹甜滋味，融入柔嫩雞肉，乳香馥郁，搭配清爽醃蘿蔔，交織酸爽，醬香十足。

下次會想試試看辣味跟蜂蜜，正港韓式炸雞來梨谷-韓式鐵板炭火烤肉吃準沒錯。

釜山男子漢海鮮鍋(大)(NT990)

這個海鮮鍋超級浮誇，裡面有龍蝦、天使紅蝦跟一整隻魷魚超狂橫在鍋中，旁邊還有韓式魚板、豆腐等，這鍋CP值很高，大約2-3人吃都沒問題，光看就覺得要痛風啦!

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉店員會來幫忙把魷魚剪成小塊好入口的大小，煮久了鮮蝦海甜味滲入魷魚中，超級彈牙脆口，每咬一下都超有脆嚼彈勁。

湯底是海鮮湯，隨著海鮮燉煮整個鮮香氣飄散，海鮮精華融入湯裡，超級鮮甜，喝下去海味衝擊，蝦味濃厚，滿滿蝦味就像在吃一幻拉麵清爽版，那股鮮甜撲鼻而來，好喝順口海鮮控會愛。

龍蝦肉質鮮美，浸泡了湯汁更顯鮮甜，蛤蜊、淡菜滿滿一鍋，柯軟吃完都覺得這樣一整鍋才990，CP值超高，用料實在。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉整體價格在信義區來說相當親民，多人聚餐分下來也不會過傷荷包，人氣韓式料理店隨時都人潮滿滿。

一旁還有附上海鮮辣醬，不過軟西覺得本身鍋物已經很鮮甜，不用沾醬就很好吃了。

梨谷彩虹燒酒(NT280)

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

這個彩虹燒酒不僅吸睛上相還很可愛，口味依序是蔓越莓、可爾必思、柳橙、蘇打、哈密瓜、水蜜桃、草莓，一字排開就是色彩繽紛的彩虹，姐妹聚餐拿來拍照配餐都很適合。

其中軟西最喜歡的就是可爾必斯，喝起來尾韻回甘酒味乳酸香濃，哈密瓜稠度夠很像哈密瓜牛奶，水蜜桃甜甜的在唇上留下一股果香，整排好看又趣味，聚餐有他更加分。

莓果優格果昔(NT180)

莓果優格果昔色澤少女粉嫩，超級濃稠，喝得到莓果甘甜，這杯喝下去很有飽足感。

CASS啤酒(NT150)

韓國必喝的CASS啤酒，搭配燒肉、炸雞等都超級沁涼爽口。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

市政府韓式料理 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店菜單

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

永春站超人氣韓式料理梨谷-韓式鐵板炭火烤肉，這次在ATT 4FUN 4樓新開幕二店，有多道經典韓式料理，更把韓劇裡面知名菜色端上桌，K-POP背景音樂讓整體用餐氣氛熱鬧活潑，超大包廂可以容納16-17人，很適合多人家庭朋友聚餐，市政府韓式料理推薦給軟絲們。梨谷-韓式鐵板炭火烤肉一樣收錄在軟西的市政府站美食台北韓式料理台北包廂餐廳推薦裡。

▻原文:市政府韓式料理推薦》梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店

✓梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店地址：台北市信義區松壽路12號5樓(地圖點我)

✓梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站

✓梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店電話：02-77352311

✓梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店營業時間：一到四、日11:00-22:00，五六11:00-23:00

✓梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店臉書粉絲團梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店 FB

✓備註：可線上訂位、有包廂

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

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梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店包廂有低消嗎?

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店1間包廂平日低消NT4400、假日NT5500，可容納8-9人。

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店可以訂位嗎?

梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店可以線上訂位，建議訂位。



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