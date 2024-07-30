被人思念著是一種溫暖，被人惦記著是一種幸福。這次收到好朋友寄來的「 嬤嬤覓呀 」伴手禮，有一種感動。原來真正的朋友不在於距離的遠近，而在於心的距離和真心與否。

「 嬤嬤覓呀 」的覓香龍眼花茶和鳳梨青檸果醬皆是來自道地高雄的的伴手禮，也是代表朋友的濃情蜜意，品嘗開箱和紀錄分享，是種記憶和回憶．

覓香龍眼花茶

「 嬤嬤覓呀 」的覓香龍眼花茶，有著文青質感風格的典雅設計包裝。精緻鏤空的窗花讓人感受到思古幽情之美，還有一份濃厚的人情味。用完紙盒別急著丟，動手做玩創意，利用漂亮窗花製作小燈具或收納盒，也可以為生活製造小小樂趣。

成分內容

覓香龍眼花茶，和高雄在地小農合作的茶品，來自大岡山的有機農園。採自然農法有機種植，茶葉本身也都有去做SGS檢驗， 確認農藥零檢出，純淨自然更安心。

覓香龍眼花茶是採用天然龍眼花採用專業製茶技術乾燥製成，不含任何香精、防腐劑、以及任何添加物。是不含咖啡因與茶鹼，適合大人小孩飲用。是一款不受年齡限制的茶飲。

散發淡淡龍眼蜜香花茶滋味的覓香龍眼花茶，蘊含著豐富的花青素和兒茶素。對健康有助益的。

「 嬤嬤覓呀 」的覓香龍眼花茶，簡單方便性的茶飲。不受時間限制，外出旅行或在家隨時可沖泡即飲。依個人喜好調整濃淡度和口味。用放鬆的心情品味淡雅香氣和自然甜度的風味，就是一種極致美好的享受。

沖泡方式

熱飲 : 加入 500 cc的熱開水 ( 90℃ 以上 ) 在茶壺或保溫瓶中，將茶包置入浸泡 8 分鐘左右取出。可回沖。經過熱水沖泡後的覓香龍眼花茶，釋放出金黃色澤的清甜湯液，不甜不膩清新龍眼花蜜的甜感。

冷飲 : 炎炎夏日，沁涼的冰飲是必須的。沖泡完成的覓香龍眼花茶，待冷卻直接放進冰箱冰鎮或加入少許冰塊。就是天然的消暑飲品。還是無負擔、無添加物的低卡低自然健康茶飲。

想要來點濃郁豐富的風味，放入兩三顆龍眼乾瓣或加點龍眼花蜜，滿足甜甜蜜蜜的口感。

鳳梨青檸果醬

「 嬤嬤覓呀 」的鳳梨青檸果醬選用高雄大樹的金鑽鳳梨，無添加任何的人工甜味劑、防腐劑、人工香精，色素、鮮味劑和品質改良劑。簡單的成分就是鳳梨、砂糖、檸檬、鹽，純粹天然的美味。讓你每口都吃得到鳳梨果肉，酸甜交織的清爽滋味，屬於夏日的獨特風味。

鳳梨青檸果醬，不僅可以搭配吐司、餅乾或其他點心當抹醬使用，也可以製作優格飲或果醬氣泡飲。口口嘗到新鮮水果的芳香味和酸甜滋味口感。生活中動手玩創意食譜，總會帶來驚喜的美味享受。

鳳梨青檸果醬，不僅可以搭配吐司、餅乾或其他點心當抹醬使用，也可以製作優格飲或果醬氣泡飲。口口嘗到新鮮水果的芳香味和酸甜滋味口感。生活中動手玩創意食譜，總會帶來驚喜的美味享受。

果醬燕麥優格碗

堅果燕麥水果優格碗是我每天必備的早餐食物，有了鳳梨青檸果醬，淋上些許增添風味，果醬的酸甜搭配香脆的燕麥和無糖優格，一口接著一口，就是美味配方。

鳳梨青檸果醬氣泡飲

夏日酷暑讓人難耐，很多人喜歡喝手搖飲。但熱量高不健康。還是少喝才好。在家自製氣泡飲也可以解暑，美味衛生，步驟超簡單。連小孩都會做的果醬氣泡飲，只要動手做喔!

將果醬舀入杯中（300cc 杯子，約3-5茶匙），倒入並冰塊和氣泡水，可擺上切片檸檬或薄荷做裝飾，一杯沁涼宜人的無負擔氣泡飲就完成了。

美味下午茶

來一場下午茶派對吧 ! 好友的宅配高雄茶伴手禮和果醬剛好派上用場。溫潤入喉的明亮甘香的覓香龍眼花茶，抹上鳳梨青檸果醬的口感外酥內軟綿密黃金比司吉，就是讓人舒緩壓力、放鬆心情的美味下午茶。

年節伴手禮哪裡買

高雄十大伴手禮的「 嬤嬤覓呀 」， 所有商品的原料均採用台灣在地食材，用行動支持台灣農產品。「 嬤嬤覓呀 」除了茶品和果醬系列外，還有干貝醬、風味醬、糕餅系列單品項產品。也推出中秋限定款及過年年節的伴手禮禮盒組合。

「 嬤嬤覓呀 」在地高雄伴手禮哪裡買 ? 除了台南林百貨 1 F 及高雄棧貳庫KW2 2F 棧二商行兩家門市可購買，也提供了宅配高雄伴手禮的服務。

嬤嬤覓呀道地高雄伴手禮

評分： / 5

/ 5 地址：804台灣高雄市鼓山区蓬莱路17號棧貳庫 2F 棧二商行2F( 地圖 )

電話：07 522 7028

營業時間

星期一: 10:00 – 21:00,

星期二: 10:00 – 21:00,

星期三: 10:00 – 21:00,

星期四: 10:00 – 21:00,

星期五: 10:00 – 22:00,

星期六: 10:00 – 22:00,

星期日: 10:00 – 21:00

星期一: 10:00 – 21:00, 星期二: 10:00 – 21:00, 星期三: 10:00 – 21:00, 星期四: 10:00 – 21:00, 星期五: 10:00 – 22:00, 星期六: 10:00 – 22:00, 星期日: 10:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

宅配官網 : 嬤嬤覓呀官網購物平台

臉書 : 嬤嬤覓呀。傳遞吃的記憶

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