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有一次去龍潭工作的時候被店名＂吉娜魯岸＂給吸引，從此念念不忘。吉娜魯岸是阿美族的母語發音，是在花蓮鳳林鎮的一個阿美族部落名稱，鳳信部落，也是我的第二個故鄉。原來老闆也是來自花蓮鳳林的阿美族人，既然都看到故鄉的名字了，不去捧場一下對嗎？走吧走吧～剛好我的生日快到了，讓我們一起去吉娜魯岸體驗一下阿美族的美食與熱情吧。

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桃園市龍潭區福龍路二段542號 請點我開始吉娜魯岸烤魚臭豆腐導航

17:00–23:00，每週一公休，營業時間若有臨時變動請依店家公告為主。

停車資訊：週圍路邊白線停車，我再提醒一下喔！想喝酒請搭小黃或找指定駕駛喔！

店家環境

佔地不算太大，戶外大約可以容納二十多人，而且入夜後開啟的燈光瞬間給人一種輕快放鬆的感覺，好像真的有點像在露營時大家一起吃飯喝酒暢聊的樣子呢。

我跟你們講啊，不要害羞！前面有卡拉OＫ可以唱！你就大力的給他唱下去吧～有閒暇的時候啊吉娜魯岸的員工們還會帶頭高歌一曲，唱得可好聽了。

氣氛真的不錯，大家吃飯小酌聊天非常的開心！有一桌客人想幫孩子慶生，帥哥服務員還特地上去唱歌炒熱氣氛呢。

我預訂的是戶內座位，貨櫃屋不大就兩桌大約十人左右，可是有冷氣喔！一旁也有餐具等的自助區。

目光專注在烤箱上的帥哥一枚！後面都是超級忙碌的員工們～是說這裡的朋友們真的太可愛了，我們吃飽在外面晃的時候我有去打了招呼，大家聽到我也算是來自吉娜魯岸的時候都很熱情，烤魚的這個帥哥還特別說不好意思因為太專心在烤箱所以有客人說他都不笑不說話ＸＤ

旁邊有個活魚池，有訂烤魚的話都是從這邊現撈去料理的。

吉娜魯岸菜單

簡單給同學們參考一下，想吃什麼點什麼啊大家～如果想吃烤魚的話建議先預訂，不然現點可能要等很久喔。不過我有一張手寫的菜單沒拍到有點可惜，同學們有去光顧的話再幫我拍一下啊～（被打

餐點介紹

鹽烤台灣鯛：400元

沒錯，就是這裡最出名的烤魚！看起來好像很簡單外面抹層鹽就烤一烤了對吧？其實裡面大有玄機啊，這道鹽烤台灣鯛可是我們四個人一致票選的第一名喔。

筷子一夾一掀，鮮美的魚肉就出現啦～直接吃就超好吃，沾點盤子邊的胡椒粉風味更棒。但是啊，我總覺得這好吃到太異常了一定還有什麼機關，於是請婷婷再把魚肚打開才發現………

烤魚好吃的秘密就在肚子裡啦，滿滿的蔥蒜洋蔥以及特調的醬汁包在魚肚裡才去烤，難怪這麼好吃～不到十分鐘整條魚就吃到只剩骨頭而已。

鳳林獨家香酥臭豆腐：70元

大推韭菜口味！這臭豆腐一上桌太太就很開心，因為工作的關係她很多年沒跟我回去鳳林參加豐年祭了，這個臭豆腐可是鳳林鎮的名物之一！很特別的就是加了滿滿的韭菜，吃起來又酥又香。

今天是老人家請吃生日宴嘛，所以七塊臭豆腐我吃四塊，剩下的三塊你們一人一塊，很公平！（得意

碳烤豬五花：250元

份量又大又好吃！烤得恰到好處的豬五花真的美味，皮Ｑ肉嫰又多汁，外面烤到微帶焦香真的太迷人了～我是說豬五花迷人不是烤的那個師傅迷人喔（笑

生啤酒（一杯）：120元

來來來，大家一起乾一杯啊～祝老人家生日快樂啊～（開心

我們今天可是特地搭小黃從中壢過來的，當然要喝得開心起來啊～葉子也為了跟我一起喝酒還特地訂了附近的旅館，婷就成為他的指定駕駛啦～總之喝酒可以開心可以但是喝酒不可以開車！飲酒過量有害健康！

烤櫛瓜：40元

嗯，是櫛瓜～～～（雖然太太跟婷都說好好吃，但不吃瓜的我默默飄走了

烤羊肉串：忘了多少錢！

因為喝得太開心了，我記得超可愛的服務員小妹有遞上一張手寫菜單說是新增的烤串品項，但我忘了拍啦～沒事下回再去的時候我會記得的！

葉子說這是他吃過最好吃的烤羊肉串，因為一般的羊肉因為要完全消除羊肉的羶味所以加工的時候不是用了大量的調味料去蓋那個味道就是把油脂等等都去掉，但這裡的羊肉串還保留著適當的油脂，吃起來讓人覺得真的有品嚐到羊肉的美味喔。

傳統糯米飯（一份）：50元

同學們知道嗎？阿美族母語裡面這個叫做Hahak，是非常非常好吃的傳統食物喔！豐年祭的時候吃飯每桌都會有兩大包的Hahak，大家就用手捏著吃，絕對是我吃過最好吃的糯米飯啦～然後剛上桌的時候建議不要急著吃，把袋子打開讓糯米飯透一下氣，微涼的時候再吃，又香又Q超級棒。

熱炒蝸牛肉：250 元

是的沒錯你沒看錯，這盤不是炒牛肉是炒＂蝸牛＂肉喔！入味又好吃而且口感又Ｑ又脆！本來婷婷一聽到是蝸牛肉她的筷子就遲疑了一下，被我們鼓吹之後勉強咬了一口……＂天啊好好吃！跟新鮮的螺肉一樣好吃耶！＂

是不是沒騙大家吧？真的是蝸牛喔～有看到那兩根觸角了嗎？（笑

突然想起來十幾年前我第一次去鳳林的時候，雄哥招待我吃了鳳林鳯螺！我一邊吃一邊稱讚說好吃好吃，但是為什麼雄哥你家的鳳螺會有兩根觸角啊？（他大笑

輪胎：60元

這個看起來像瓜類又有點像蕃茄的東西正式名稱叫做＂車輪茄＂，花東一帶常見的野菜，口感嘛……吃起來像苦瓜加上茄子！味道嘛……苦！澀！但吃完會有點回甘喔～不過整桌人只有我在吃因為他們吃了一口就受不了那個苦啦～這個配酒多好啊！（笑

炸雞軟骨：對不起我也忘了多少錢！

就說喝酒誤事嘛，又吃又喝太開心忘了拍那張手寫菜單真的是大失策……只記得炸雞軟骨好吃！份量很大又不貴！這雞軟骨真的太超值了。

熱炒飛魚：280元

重口味！又香又鹹！早知道剛剛的糯米飯就留一份來配這個飛魚吃了，為了吃這盤我又叫了一杯生啤酒啊。

清蒸牛奶貝：忘了多少錢

這個好像也是在那張手寫菜單上的料理之一，總之就是牛奶貝很大顆很好吃！不過那個湯很鹹喔（笑

店家/景點資訊

店家名稱：吉娜魯岸原民風味居

所在地址：臺灣桃園市龍潭區福龍路二段542號

營業時間：日 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：





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