彰化品佳鮮奶饅頭主打 每日新鮮現做 ，顛覆傳統翻玩創意研發出17種口味，價位$13-$25左右，迷你小饅頭更是每顆只要$6塊，價錢可說是非常佛心啊！成分單純簡單，使用上等的粉心粉、天然濕酵母、並加入鮮奶、和奶粉製作而成，口感也比傳統饅頭更加蓬鬆柔軟、奶香味十足且細緻不乾口！也難怪一直身受當地人喜愛，也成為網路人氣團購美食

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環境介紹

▼網路團購人氣美食「品佳鮮奶饅頭」絕對是來到彰化的伴手禮之一啊！彰化賣了近20年的在地老字號饅頭店，在 社頭和北斗共兩家實體店面。 今天來到社頭店同時也是中央廚房，對面就是社頭鄉農會，開車來的話有停車場。（其實店面旁邊稍微臨停買一下也是很ＯＫ的！巷子滿大條停車很便利）

▼品佳的饅頭口味選擇超多有17種，還有鮮肉包。每顆價位都落在$13-$25左右，可以說是非常佛心啊～迷你小饅頭不僅口味多，價錢更是驚人竟然只要$6塊啦！

▼檯面上擺放了各種饅頭，五顏六色看起來很療癒。一靠近就聞到陣陣香氣直接被開胃

▼店員精準到位又俐落地將饅頭一顆顆裝袋，除了可以買袋裝單一口味、也可以單顆買挑選自己愛的喔！看真的很多在地客人著摩托車買好幾包回家耶

▼品佳鮮奶饅頭每顆都是當日新鮮現做，從天剛亮五點多就開始揉麵團、桿製、鋪料、蒸熟，每個步驟老闆都是親力親為，手工製的饅頭也更有溫度。他們的饅頭為何這麼好吃？對於用好食材和原料的堅持就是最佳解答。麵粉使用的是上等的粉心粉，以及天然濕酵母製作、並加入鮮奶、和奶粉製作而成，口感也比傳統饅頭更加蓬鬆柔軟、奶香味十足且細緻不乾口

▼每顆饅頭都比我拳頭還大XD 白白胖胖又圓潤的樣子看起來就好可口～外觀細緻光滑好像嬰兒的皮膚（哈哈哈哈

▼螺旋造型的饅頭是有包餡料的喔！

▼起司口味是麻花捲的造型看起來很亮眼，也是許多人很愛的口味。鹹香美味當早餐很適合

品佳鮮奶饅頭餐點介紹

▼品佳鮮奶饅頭的口味超多有17種，甜的、鹹的都有，甚至還有椰子、布丁、奶酥這幾種創意口味～真的顛覆傳統饅頭只有原味和黑糖的印象XD 而且竟然還有小尺寸的迷你饅頭，小小一個看起來很可愛

▼饅頭可以買單顆挑選自己喜愛的口味裝袋，自由度更高～每顆都比我的拳頭還大，一顆當一餐就很有飽足感。重點是價格通通銅板價，一顆大概$13-$25左右，相當經濟實惠。

蔥花 $18

▼最喜歡這個口味！光是看正面就可以發現這蔥花真的沒在客氣，放好多啊～

▼撥開之後滿滿蔥花和油蔥酥直接炸出來，幾乎每一口都吃得到青蔥！青蔥鹹香的味道每一口都香氣十足，讓人忍不住一口接一口耶。

芝麻 $20

▼愛吃芝麻的人一定要帶一顆～他們的芝麻醬好濃郁啊，店家自己做的芝麻醬濃厚香醇，還帶點沙沙的顆粒感，絕對可以滿足你

▼我男友本身就很愛吃豆類，不論紅豆、綠豆還是花豆都是他的愛XD 這兩款不用懷疑直接榮登他心中最愛，可以看到紅豆餡料也是滿滿滿

抹茶紅豆 $18

▼抹茶口味的外皮散發著茶香，越嚼越香。紅豆蒸得很透鬆軟綿密，抹茶和紅豆就是永遠經典不敗的最佳拍檔啦！愛吃抹茶的人不能錯過它

紅豆 $20

▼雖然也是紅豆餡，但可以看到這款紅豆依舊保有完整的顆粒不是薄薄一層，咬下去還帶點口感。紅豆都有蒸透，不論是熟度還是甜度都是剛剛好恰到好處～

堅果 $25

▼我一直對堅果都沒有特別喜愛，但我竟然被這顆圈粉欸！裡頭放的堅果很多種，有 腰果、核桃、南瓜子、葵瓜子 ，每口都可以吃到不同的堅果、香脆清甜的口感充滿驚喜感。饅頭外皮是全麥粉越嚼越香，這顆吃起來就覺得自己好健康好養生（哈哈哈哈，這顆真的好吃！推推

五榖雜糧 $18

▼看似平凡但其實很有內容的一個口味耶，吃得到葡萄乾的口感和枸杞的香甜，

▼本來以為這兩款應該是長輩會喜歡的，殊不知其實我自己吃過後也愛的不得了XD

▼而且還有賣迷你可愛版的小饅頭耶！一顆6塊，小巧玲瓏的麵體一樣口感蓬鬆Ｑ彈，今天帶了芋頭、黑糖、鮮奶、布丁、奶酥、巧克力六種口味，顏色繽紛看起來就好可口！

▼小小一顆剛好很適合解饞，回台北的路上就跟男友在車上默默吃了好幾顆，饅頭真的有一種魔力，平凡簡單但是越嚼越香，結果回到家這一袋就沒剩幾顆了啦（哈哈哈後悔沒有多買一點

▼不要看他小歸小，但該有的內餡可沒少啊！ 芋頭口味 完全我的愛～從麵皮到內餡都充滿著芋頭香，清甜淡雅的香氣味道很天然完全不假好好吃呀，身為芋頭控針後會怎麼沒有買幾顆大的囤到冷凍庫啦！ 奶酥口味 甜而不膩，恰好的甜度大人小孩都會愛。最特別的是饅頭竟然也可以做 布丁口味 ！以泡芙奶油餡作為夾料很有創意～是我第一次吃到！ 巧克力口味 側面看起來很像年輪層層疊疊好可愛XD 可可香氣十足但不甜膩

▼鮮奶和黑糖就是饅頭界的經典不敗兩個扛壩子口味啊！！但品佳的鮮奶饅頭真的跟外面不一樣！！特別的蓬鬆水潤、不會乾口，就算蒸好放涼也不會很噎喉嚨XD，麵團加入鮮奶後真的帶著淡淡的奶香，純粹簡單的味道吃起來沒負擔。黑糖口味則有著香濃的黑糖香，耐人尋味

▼饅頭回家放冷藏大概可以放五天、放冷凍可以保存大概兩週喔！拿出來再回烤依舊Ｑ彈好吃很蓬鬆～

▼記得多買幾顆不然真的幾天就吃光啦～他們現在也有提供宅配更方便，不用跑彰化也吃的到啦！品佳鮮奶饅頭官方line傳送門：lin.ee/PVLswk7

▼有來彰化玩的話別錯過啦

品佳鮮奶饅頭菜單

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品佳鮮奶饅頭資訊＆其他

【品佳鮮奶饅頭-社頭店】

IG：🔗shetou20201123

臉書：https://www.facebook.com/shetou20201123/

官方line：lin.ee/PVLswk7

地址：彰化縣社頭鄉社斗路一段345號

電話：04-8733737

營業時間：9:00-18:30、周一公休

【品佳鮮奶饅頭-北斗店】

地址：彰化縣北斗鎮光復路163號

電話：04-8877169

營業時間：9:00-18:30、周一公休

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