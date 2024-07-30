【上野村日式燒肉專門店】新竹必吃燒肉名單再加一！推薦「和牛盛合」個人套餐，讓你日本和牛、松阪豬、桂丁雞、蟹膏干貝、海膽手捲一次滿足！新竹高CP值燒肉推薦！

新竹必吃燒肉口袋名單再加一！這間低調的「上野村日式燒肉專門店」就隱身在新竹青草湖附近的住宅社區內，「上野村日式燒肉專門店」主打套餐式手切和牛燒肉結合日式料理，全程專人桌邊服務，可以雙手解放、無腦輕鬆吃！這次去用餐，點了$1680元的「和牛盛合」個人套餐，包含前菜、盛合燒物、甜點、飲料全部共14道菜，還能讓你手切日本和牛、松阪豬、桂丁雞、蟹膏干貝、海膽手捲一次滿足，以這價位來說，肯定稱得上新竹高CP值燒肉店！內用還有提供日式醬油高湯無限續，整體不僅份量多、菜色種類多，肉的品質也很不錯，如果想找適合慶生、聚餐的新竹燒肉店，或是新竹科學園區附近有桌邊服務的新竹燒肉店，那麼這間「上野村日式燒肉專門店」推薦給你。

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「上野村日式燒肉專門店」位在新竹青草湖附近，雙子星溫泉置地廣場裡，旁邊就是康橋國際學校，開車來可以導航「雙子星停車場」，每小時$50元，用餐滿$3000元可以折抵兩小時。沿著箭頭指示就能看到「上野村日式燒肉專門店」的身影了。

整間店裝潢走的是簡約日式輕奢風格，樓中樓的用餐空間相當寬敞舒適。

🔺和牛盛合套餐 $1680/人(酌收10%服務費)

漬物-辣味噌小黃瓜、柚子蘿蔔、韓式泡菜

沙拉-燻鴨胸胡麻和風沙拉

前菜-松露鮮蝦塔塔、炙燒和牛海膽熟手捲、蟹膏干貝佐烏魚子醬

盛合燒肉-牛小排、澳和內橫隔膜、特選日和三品、台灣松阪豬、桂丁雞腿肉

食事-日和紐約客-月見醬佐松露越光米飯

季節時蔬

甜品-最中餅蜜紅豆冰淇淋 / 香檸乳酪蛋糕

飲品-可爾必思水蜜桃沙瓦(+$60)、無酒精葡萄氣泡飲(+$60)

一坐下來就會送上一壺「日式醬油高湯」，以日式醬油、蔬果、大骨下去熬煮，喝起來很像清爽的醬油拉麵湯頭，加點蔥花提味更好喝，喝不夠可以免費續喔。

漬物有辣味噌小黃瓜、柚子蘿蔔、韓式泡菜，三款小菜都有水準，搭配燒肉更解膩。

「燻鴨胸胡麻和風沙拉」淋上我最喜歡的日式胡麻醬，清爽又開胃！

日料前菜「松露鮮蝦塔塔」，以蝦餅當底盤，放上塔塔醬、生菜、大蝦仁、松露醬，這道可以說是蝦味十足，口感、香氣都很有層次感。

這道奢華感十足的「炙燒和牛海膽熟手捲」，結合濃郁海膽及豐腴油脂的炙燒和牛，以海苔、越光米飯來平衡滋味，再以日式照燒醬提味，海陸雙響的頂級口感，真的很過癮好吃。

「蟹膏干貝佐烏魚子醬」以湯匙當作容器，一次滿足生食級大干貝、蟹膏、蟹肉棒、魚子醬，一口塞鮮味大爆炸！

接著主「盛合燒肉」上桌，擺成美美的七道肉品拼盤，看起來就讓人食慾大開！

「美國牛小排」油花美、肉質又鮮嫩，吃起來沒有和牛般的油膩感，是我最喜歡的部位之一。「澳洲和牛內橫隔膜」略帶口感，肉香四溢，搭配蒜片吃超對味！

「特選日和三品」嚴選後腰臀肉、翼板牛、扇子肉三個部位，三個部位油花都超美，「後腰臀肉」是靠近菲力的部位，口感軟嫩且不油膩，咬下去還會爆汁，搭配昆布鹽很好吃。「翼板牛」油脂也很豐富，會讓你越咬越香、越咬越甜。油花最美的「扇子肉」，吃起來特別柔軟，入口帶來豐腴的油脂香氣，沾點玫瑰鹽就很好吃。

「台灣松阪豬」使用台灣溫體松阪豬，厚切的口感非常Q彈脆口，還有滿滿肉汁。

「桂丁雞腿肉」號稱台灣土雞界的霸主，也是台灣五星級飯店指定御用品種，烤至表皮金黃焦脆，沾點辣真的好香好好吃。

「日和紐約客-月見醬佐松露越光米飯」比臉還大的日本和牛，擁有大理石紋路油花，光看就口水直流！

烤好後再鋪在越光米上，並淋上松露月見醬，和牛入口即化，搭配濃郁蛋黃真的不要太幸福，同時還帶有甜甜的日式醬油香氣，真的好好吃！

吃到一半還會上「桑葚醋飲」，喝一口能幫你解解膩。

「季節時蔬」包含生菜、山藥、青椒、櫛瓜、杏鮑菇等等，時蔬都非常新鮮，生菜可以包肉一起吃，烤好後的櫛瓜真的超多汁。

飲品六擇一，也能額外加價升級～「可爾必思水蜜桃沙瓦」兩個味道加在一起有種在喝芭樂汁的錯覺，我個人還蠻喜歡的！另一款「無酒精葡萄氣泡飲」酸酸甜甜也是很順口好喝。

「香檸乳酪蛋糕」剛上桌有冰淇淋般的口感，酸爽滋味搭配底層脆脆的餅皮，其實也蠻不錯吃的。

「甜品」有最中餅蜜紅豆冰淇淋、香檸乳酪蛋糕兩種選擇，我個人較喜歡「最中餅蜜紅豆冰淇淋」，脆脆的最中餅，包入不甜膩的紅豆餡，再加上香草冰淇淋，真的是最棒的甜點收尾。

「上野村日式燒肉專門店」才剛開幕半年左右，距離竹科非常近，絕對是間低調又高CP值的新竹燒肉店，結合了精緻日式料理及日式燒肉，還有提供桌邊代烤服務，很推薦點「和牛盛合」，手切日本和牛、松阪豬、桂丁雞、蟹膏干貝、海膽手捲通通都吃得到，另外也有提供全和牛套餐、全豬肉套餐，不管價位、美味程度上，都完全不輸給台中屋馬！「上野村日式燒肉專門店」絕對是我新竹必吃燒肉名單之一。