新開幕！這間「快炒樂室」絕對是全台最美露營風網美熱炒店，裝潢、氛圍都超用心，餐點有提供2~8人份套餐，還是間寵物友善餐廳！宜蘭礁溪美食推薦～

全台最美露營風網美熱炒店「快炒樂室」你去過了嗎？是宜蘭礁溪新開幕不久的熱門排隊餐廳！生意非常好，建議事先訂位！快炒樂室擁有大地色露營風的超美裝潢，賣的是道地的台式熱炒，而且擺盤更用心、更有特色！室內、戶外處處都是拍照打卡點，而且越夜越美麗！不說還以為來到一間網美咖啡廳～「快炒樂室」是兩個人也能來吃的熱炒店，雙人套餐就包含四菜一湯一飯、甜點及飲料，推薦必點「宇宙泡泡蝦」，鳥巢造型相當吸睛，咬下去是輕盈酥脆的蓬鬆空氣感！在地特色「宜蘭鴨賞炒飯」，口感粒粒分明，混合著彈牙的鴨賞，不禁會一口接一口。甜點推薦「招牌炸香蕉」，金黃酥脆外皮包入新鮮香蕉，淋上巧克力醬，真的是酥脆又香甜！下回來宜蘭礁溪泡完溫泉不知道吃什麼嗎？就來這間「快炒樂室」吧！

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「快炒樂室」就位在宜蘭礁溪溫泉公園旁邊，正對面就是中天溫泉渡假飯店，開車來可以停在斜對面的「礁溪健康停車場」，但需要用悠遊卡收費，隔一條街的礁溪五路上有不少路邊收費停車格可以使用。

「快炒樂室」整間店是以露營風格為主題的熱炒店，戶外還有露營車可以打卡拍照，店門口更還有落日餘暉的夕陽～

店內還藏有一顆皎潔的月亮，真的是很酷的裝潢設計亮點～

店內以舒適的大地色系為主，座位數雖不少，但用餐人潮挺多的，建議事先訂位。

🔺雙人套餐 $980

主菜-宇宙泡泡蝦、經典三杯雞

副菜-剝皮辣椒雞湯(+$48)

蛋豆-鐵板豆腐

青菜-蝦醬空心菜

主食-宜蘭鴨賞炒飯 (+$80)

甜點-烤布蕾、樂室招牌炸香蕉

飲料-荔枝氣泡飲(+$20)、白葡萄氣泡飲 (+$20)

「宇宙泡泡蝦」像是氣球般膨脹的炸蝦，橢圓光滑造型猶如一顆顆鳥蛋，還放在鳥巢裡更逼真～

咬下去是輕盈酥脆的蓬鬆空氣感，裡頭藏著口感鮮脆甜的蝦子，沾著咖哩優格醬一起吃更夠味！

「鐵板豆腐」一上桌就吱吱作響，炸豆腐帶有微微的勾芡感，奶油黑胡椒醬香而不辣，還有甜椒、青蔥來增添色彩及甜味。

「經典三杯雞」一上桌就香氣撲鼻而來，使用老薑、洋蔥、蔥段、九層塔、蒜頭等辛香料下去爆炒，再放入石鍋容器裡加熱保溫，入口有著濃厚的麻油香氣，帶骨雞肉也很嫩，整體夠味，非常下飯。

「蝦醬高麗菜」蝦醬味道很溫和，高麗菜炒得相當脆口，同時還吃得到紅蘿蔔、蔥段及香菇，絕對是配飯的好選擇。

來宜蘭怎麼能錯過在地特色口味的「宜蘭鴨賞炒飯」呢？米飯粒粒分明，同時還吃得到又香又彈牙的鴨賞、蔥香及蛋香。

「剝皮辣椒雞湯」以有質感的木碗上桌，湯頭相當甘甜爽口，尾韻帶點辣度，加點薑絲提味更溫和。

雞蛋造型的「烤布蕾」非常吸睛，酥脆焦糖表層，搭配滑嫩的布丁本體，誰能抗拒？

最後甜點很推薦「樂室招牌炸香蕉」，金黃色澤的外皮，竟是包入整塊香蕉，口感外酥內嫩，淋上巧克力醬後更為滿足。

飲料部分可以加價升級「荔枝氣泡飲」、「白葡萄氣泡飲」，仙人掌造型攪拌棒非常可愛，飲料也挺順口好喝的。

🔺南亞 Batavia 生啤 $130

🔺Asahi 朝日生啤酒 $130

來到快炒樂室熱炒店怎麼能不來杯啤酒？「南亞 Batavia 生啤」以椰子殼當杯子，滿滿南洋風情，啤酒花香氣、麥香都比較濃，是滋味比較甘苦的大人味啤酒。相較之下，「Asahi 朝日生啤酒」更為香甜回甘爽口，真的很好喝。

說真的，光看「快炒樂室」店外觀，完全不會猜想到是一間台式熱炒店，而且露營風格的裝潢，用餐起來格外放鬆，重點是這裡越夜越美麗，絕對稱得上宜蘭最美熱炒店之稱！這次來用餐，點了雙人套餐，包含四菜一湯一飯、甜點及飲料，滿滿一桌一千元就能解決，下次來宜蘭不知道要吃什麼嗎？就來宜蘭礁溪這間「快炒樂室」吧！