【老朱店爌肉飯台中二代店】彰化50年老字號爌肉飯在台中就能吃到了！除了爌肉飯之外，蒸蛋湯、巴西蘑菇雞湯也是必點！營業至晚上11點，絕對是台中宵夜新選擇！

台中爌肉飯新選擇！彰化50年老字號老朱店爌肉飯，來台中開二代店啦！有選擇障礙的朋友，直接無腦點套餐準沒錯！招牌爌肉飯還能自選肥、瘦部位，當天選瘦肉較多，但一樣保有入口即化口感，整體入味不死鹹，加點辣菜餔、黑胡椒蘿蔔，吃起來更對味！再來碗ㄉㄨㄞ到不行的蒸蛋湯更完美～這神仙組合誰能不愛？我個人更推薦老朱店爌肉飯這碗「巴西蘑菇雞湯」，雞腿肉給超多，肉質有夠軟嫩入味，湯頭菇味超濃郁，真的很好喝！不想吃飯，也有用蒸的拉仔麵，麵條很Q彈，淋上滷肉拌在一起吃更香～「老朱店爌肉飯-台中二代店」不僅裝潢更時尚年輕，內用還有免費冷氣吹，重點是從中午營業至晚上11點，中間都沒休息，絕對是台中宵夜爌肉飯新選擇！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「老朱店爌肉飯-台中二代店」位在台中西區大墩商圈，就在大益公園正對面，招牌上有一隻大大的卡通豬圖案，走過、路過不易錯過～附近也有不少收費停車場，交通還算方便。

「老朱店爌肉飯-台中二代店」店裝潢完全跳脫傳統爌肉店的印象，以可愛的卡通動畫圖、霓虹燈為設計，整間店展現出二代店的年輕氣息。

內用先找好位置再到門口點餐，等叫號再來取餐。

🔺B套餐 爌肉飯+香腸+滷蛋+白菜滷 $140

🔺C套餐 爌肉飯+巴西蘑菇雞湯 $200

🔺蒸蛋湯 $45🔺筍乾 $35🔺油豆腐 $15

小朋友做選擇，直接無腦點B套餐就對了！爌肉飯、香腸、滷蛋、白菜滷一次滿足！

招牌「爌肉飯」可自行選擇肥、中、瘦，白飯淋上滷汁後再放上爌肉，他們家爌肉顏色偏淺，但吃起來還是很夠味，肥肉部分含在嘴裡直接化開，帶點膠質的口感，真的好下飯，瘦肉部分也是燉至很軟嫩且入味，嗜辣的朋友，推薦加些辣菜餔，包準更開胃下飯！另有不辣的黑胡椒蘿蔔可以自行添加唷！

套餐香腸、滷蛋是我們自行放上去的，這樣看起來更豐盛、也更誘人食慾！「油豆腐」也是推薦必點，入味又多汁好吃。

再來一盤國民小菜白菜滷就是完美組合，蠻喜歡他們家的白菜滷，香氣很夠，重點是不會很油膩。

小菜部分，當然少不了來一盤又脆又多汁的「筍乾」，沒吃到筍乾真的會少一味！

🔺拉仔麵 $35

「拉仔麵」是用蒸的麵，口感意外彈牙，淋上兩種滷汁，拌在一起吃更香～

如果今天想補一下，超推薦C套餐，就有這碗滿滿料的「巴西蘑菇雞湯」絕對是必喝必點！裡頭包含三大塊雞腿肉，重點是肉質非常軟嫩，還有不少的巴西蘑菇，用料非常實在，濃厚的湯頭帶有獨特巴西蘑菇香氣，真的很香很好喝～

「蒸蛋湯」搭配爌肉飯的神仙組合誰能不愛？蒸蛋口感很軟嫩，還吃得到蛤蜊帶來的鮮味，淋上熬煮12小時的乳白色高湯，蛋嫩、湯濃一定要試試！

以後想吃蒸蛋湯免跑南部啦！來台中這間「老朱店爌肉飯-台中二代店」就吃得到啦！再來碗入口即化的爌肉飯，這神仙組合誰能不愛？而且他們家還有配好的套餐可以選擇，套餐還能便宜$10元！重點是「老朱店爌肉飯-台中二代店」營業至晚上11點，也是台中宵夜爌肉飯選擇之一！