跟朋友相約要到蘆洲捷運站附近訪友,發現距離約定時間還很早就在附近覓食,

竟然發現長興路有逸小鍋耶!之前在中壢總店吃過也曾分享過知道這家口味好

又平價還可以吃飽飽飽~就選擇了逸小鍋蘆洲店



豺狼做料理逸小鍋之影音介紹 點我

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逸小鍋的餐點都是現點現做的喔!

等待的時間現場有飲料.冰淇淋.爆米花.餅乾可以先享用~



▲哇!上菜囉~我們今天點了鮮蝦干貝鯛魚鍋.酸菜白肉鍋,

還有逸小鍋必點的滷雙拼.滷大腸



▲自助吧區有壽喜燒醬.麻辣拌飯.這超級讚!很推薦來用餐一定要來一碗.

味道很香,裡面有豆皮,這小幫手最愛還沒吃鍋就已經先嗑掉一碗



麻辣拌飯則是豺狼的最愛,豺狼說粉香應該是蠻多中藥材熬煮出來的,

辣度他覺得還好,推薦大家要吃看看



醬料區提供各種醬料(蔥花.辣椒醬.豆瓣醬.沙茶醬..)

其中我個人推薦要吃看看逸小鍋的獨家自製沙茶醬,

超好吃.裡面還吃的到花生的顆粒,非常的香濃



▲上菜啦!豺狼點的是鮮蝦干貝鯛魚鍋:$300(含有四片肉片)

哇!裡面的料超級多。蝦蝦.鯛魚跟兩顆干貝,湯底搭配的是原味高湯,

鍋底還有高麗菜.豆腐.南瓜.貢丸.米血..滿滿一大鍋,

有沒有發現逸小鍋的鍋子比一般個人鍋的鍋大些,所以裝滿滿也不會煮滾滿出來喔!~還可以放冬粉.蛋.麵....



豺狼要特別推薦一下他的白蝦,非常新鮮肉質Q彈很好吃,而且煮完還是蠻大隻的,全部剝完一口氣吃下~超滿足!!



小幫手點的是酸菜白肉鍋$180 逸小鍋的酸菜味道夠酸,很脆口很好吃,裡面的料也是滿滿滿,豆皮.金針菇.南瓜...,這鍋小幫手還加了鍋燒麵~好好吃!!

大家都知道豺狼是肉肉小孩,現在有肉品買一送一,豬肉買六片送六片才$70

當然不會錯過~而且可以看得出這肉片是有厚度也蠻大的喔~超優惠的啦!



▲小菜必點的是他的滷大腸$70,處理得非常乾淨,而且滷得非常透，超好吃!!



滷雙拼$50 這一定要點爆,豆腐內吸滿湯汁，一口咬下就爆汁,這一個人就可以吃完一整份喔~

剛剛進來實在太餓了,迫不及待先跟大家介紹美食啦!再來簡單介紹一下逸小鍋蘆洲店還有他的用餐環境~



逸小鍋蘆洲店雖然開幕不久,地點就在鷺江國中附近,周邊學區.住宅區.商業區都有。非常熱鬧繁華的地點.

逸小鍋在我心中算是百元平價火鍋前三名,除了鍋物選擇超級多,他的火鍋的菜量.配料真的多又新鮮.



以平價火鍋來說附主食可能是飯.麵.冬粉..擇一,但逸小鍋竟然是七種麵食(鍋燒麵.王子麵.雞絲麵.烏龍麵.寬冬粉.米粉..),還有兩種拌飯通通給你吃到飽



麵食.餅乾都有蓋子蓋好,筷子湯匙等也都放烘碗機裏,檯面也隨時有人整理擦拭,這個很加分!可以吃得很安心喔!



自助吧區還有各種飲料.茶飲.可樂汽水.咖啡.冰淇淋,最特別的竟然有霜淇淋耶!這我記得X家便利商店一支就要$49,真是太佛心了,重點是口味很好吃

逸小鍋蘆洲店的用餐環境,我覺得是簡約明亮,桌面地面都非常乾淨,

連醬料區在我用餐期間就看到服務人員不時巡查擦拭,這點我很喜歡很加分的!

逸小鍋蘆洲店的菜單及優惠方案 (實際以現場及官網公告為主)



逸小鍋是個人小火鍋口味選擇超級多,最低每鍋只要160元起,內用還有七種麵食.壽喜燒醬飯.麻辣拌飯.飲料冰淇淋~~通通吃到飽!



蘆洲地區超人氣昭和園和逸小鍋是姐妹店喔~出示集點卡還可以打九折,超級划算我之前也分享過食記有興趣可以參考!!

昭和園食記https://beshal.pixnet.net/blog/post/153637873



現在有牛豬羊肉買一送一的活動,我個人非常推薦,~超級划算而且他們的肉片是有厚度吃起來很有口感喔!



住在附近或常常到蘆洲的朋友很推薦買十送二的活動~這真的超級划算的(平均@$133比吃便當還便宜)



逸小鍋蘆洲店就在鷺江國中旁邊,附近有蠻多學校安親班補習班,所以還推出安親班專案,就自己的經驗這真的太棒了,不但孩子愛吃爸媽也省了送便當的時間了



豺狼及小幫手食記心得分享:

有人說每一個社區或住家附近一定有一家妳(你)常去的火鍋店,現在物價一天比一天高,對於外食族生活成本及壓力都很大,

我覺得逸小鍋真的是外食族的福音,不只個人鍋選擇多價格實惠,而且自助吧主食.飲料.冰淇淋..應有盡有還通通吃到飽!

除了主鍋以外我們很推薦逸小鍋的特色小菜~滷鴨血.臭豆腐.滷大腸...,真的必點!還有記得把握現在的肉品買一送一喔!

我們非常喜歡只要路過一定會再來~我們給五分評價喔!推薦給大家喔!

逸小鍋蘆洲店

地址: 新北市蘆洲區長興路297號

電話: 02-8282-7588

營業時間: 10:00~22:00(不午休)

FB粉絲頁: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554732419243 加盟專線:0927-527-933 逸小鍋 鍋の物-中壢健行店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00(不午休)

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/profile.php?id=100083386650283

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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