桃園美食吃甚麼? 桃園吃到飽開箱 饗厚牛排：平價吃到飽的天堂 I 理智派的生活手札

說到吃到飽，依照現在的物價來說，沒有一兩千塊是完全沒辦法的。而理智派今天要開箱的桃園美食系列之桃園吃到飽，是位於桃園饗厚牛排，一家類似學生時期跟同學一起吃牛排的那種吃到飽店。價位只要399就可以自助Bar吃到飽。說真的，這個價位在現在來看，無論位於哪個縣市都算是非常有競爭力了。

理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

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停車超方便

饗厚牛排位於二樓，別擔心，這裡有電梯辣。畢竟如果你吃飽走出來可能連走樓梯都會喘上好一下了XD。停車完全不需要擔心，饗厚牛排周邊還有兩個停車場，停車超方便，不用為了找車位煩惱。當時理智派來的時候，即便是用餐時間都還有空位，真的方便。

用餐環境與服務

餐廳用餐環境整潔，坐位寬敞舒適。取餐動線規劃得非常好，拿食物不擁擠。這裡的主餐加購點餐方式非常跟得上時代，掃描QR Code就能點餐。

銅板價主餐

令人驚訝的是，這裡的豬排和牛排居然是銅板價加購！起司豬排只需加價69元，份量十足，有兩大塊豬排肉，濃郁的起司搭配軟嫩的豬排，不需要任何醬汁就超好吃。

菲力牛排加價149元，肉質軟嫩，熟度掌控剛好，帶有一絲絲鮮甜，超乎期待。店家對食材真的是非常用心，完全不會因為是吃到飽加價購而做成粗飽的感覺，真的值得推。

海鮮與炸物

海鮮的餐點也絲毫不馬虎，有九孔、甜蝦、花枝和鳳螺，每一樣都很新鮮。炸物部分，炸雞翅外皮酥脆、肉質鮮甜，超級推薦！店員一上菜就立刻看到許多桌的人立刻起身去排隊XD，很像某種動物園放飯的感覺哈哈哈。

熱炒與其他美食

熱炒區有炒文蛤、炒麵、炒時蔬和燉飯，另外還有披薩、烤土司、燒賣、魯肉飯、清粥小菜和關東煮，真的是你想的到的，饗厚牛排(應該)都吃的到。

甜點與冰品

甜點區有蛋糕、布丁、茶凍、小餅乾和小果凍，沙拉和水果也選擇豐富，而且補得很快，不用擔心吃不到。冰品口味多樣，還有冰棒，這個夏天台灣飆到39度的時候，真的是需要來點冰品降降火氣。

飲料選擇多樣

飲料區選擇也很多元，有瓶裝飲料和自取飲料。

價位一覽

桃園饗厚牛排的收費方式為自助吧吃到飽+主餐(看你是否要加價)

自助吧吃到飽價格：

身高 90cm -119cm 每人 199 元

身高 120cm -139cm 每人 319 元

身高 140cm 以上 每人 399 元

*主餐加價：49-259都有，高檔的帶骨牛小排這裡也能夠吃的到呢。

壽星優惠

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店家資訊

名稱：桃園饗厚牛排

時間：11:00-22:00 (最晚收客時間為21:00)

電話：03-331-7722

地址：330台灣桃園市桃園區正光路72號2樓

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