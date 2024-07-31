距離到聞山咖啡 台大店喝咖啡沒過多久就剛好有個機會去永春的分店看看

下班後造訪時太陽已落下

暮色襯著黃光的室內更有種深夜咖啡廳的朦朧情調

大面積光亮的透明玻璃比起台大店更能一目了然店內情形

店裡空間相較台大店更有種小巧溫馨的歐洲小木屋風格

前身是班氏咖啡也是現在聞山咖啡主理人的第一間店

接手聞山咖啡後合併經營也跟著更名成永春店

莫蘭迪藍色的木櫃上是多種對外販售的咖啡器具跟自家烘焙豆

內用座位以雙人桌為主不會太密集

店裡客人基本都專心在工作或讀書整個氛圍超級安靜

獨自前來也可以選擇舒適的吧台區入座

每個座位還有額外小燈增加明亮度

大部分的座位附近都有插座可以充電

原本還很納悶為什麼牆上會有一格格的木板但又完全沒擺東西

後來看到貓咪靈活躍動於隔板之間才恍然大悟

原來這些都是專門為貓咪建立的運動遊樂空間

永春有貓店從店名就知道是有貓咪的咖啡廳

店裡也特別製作有關貓咪的注意事項請客人互相體諒遵守

限量供應的特殊品種豆款很適合熱愛品味不同咖啡的饕客

特殊豆有非常詳細專業的品種乃至風味說明

喝膩常見的耶加雪菲或果丁丁之類的話可以換個口味試試

三家店的豆單跟價格都基本相同

但可能依照店內供應的豆款等略有差異

最可愛的是永春店因為有貓咪鎮店

菜單也特別有突出的貓咪特寫照

非洲的豆款選項豐富

虹吸式咖啡可以更換手沖方式

黑咖啡遵守聞山咖啡的規矩不提供奶精與糖

中南美洲的咖啡豆單有不少我愛的厭氧處理法的豆款

知名的藝妓咖啡豆快成為每間咖啡廳的必備品

義式咖啡除了基本的拿鐵跟美式等口味之外

供應燕麥奶咖啡對純素者友善

茶飲可以選擇台灣茶或是無咖啡因的花果茶

所有飲品預設都是熱飲

如果要喝冰的需要酌收10元

三間聞山咖啡的甜點皆是由永春店負責製作

品項跟上一次去台大店的不完全相同

感覺是依照當天製作的糕點而定

這次來咖啡館之前已經先吃過附近的無敵水餃

不過甜點的胃是另外一個所以沒有問題

起司蛋糕 120元

蛋糕盤也是胖胖貓咪完全可以感受到永春店對貓咪的喜愛

身為貓奴但無法養貓的我覺得很開心有愈來愈多咖啡廳都有駐店美貓讓人欣賞

起司蛋糕屬於偏重乳酪口味

冰冰涼涼乳香綿密口感入口即化

乳味雖重但不會太有負擔吃完不膩

底部是酥脆口感的消化餅乾帶點鹹感

跟起司不論食感或口味形成鮮明對比

大嘴鳥紅蜜藝妓 250元

想奢侈一下選了來自哥斯大黎加塔拉珠唐梅奧處理廠大嘴鳥莊園的藝妓咖啡

熱飲會是一整壺可以慢慢享用

紅蜜處理法喝起來非常甘甜

酸味明亮而隨著溫度降低會更明顯

甚至還可以感覺到一點發酵酒感很細緻變化

貓咪感覺是個慢熟的孩子

一開始還只是遠遠觀察最後直接坐在我隔壁距離拉近不少

如果喜歡貓咪又需要不限時有插座的咖啡廳推薦聞山咖啡給大家

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/18

花費: TWD370(藝妓+起司蛋糕各1)

聞山咖啡 永春有貓店

FB粉絲團/IG/官網

12:00-20:00

公休日: 每月最後一個週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY、街口支付)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區忠孝東路五段372巷27弄73-1號

電話: 02-8780-6797



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