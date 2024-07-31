天氣熱的要死，又加上孕婦體溫偏高，要我不喝冰冰涼涼的飲料，怎麼受的了＞＜，但坊間的手搖飲店，大部份都是高糖人工添加物、或咖啡因過量，說真的我也不敢亂買…

新鮮水果真材實料，而且飲品都很好喝，讓我這個孕婦直接一試成主顧

menu就在櫃檯旁邊，除了鮮果類，還有純茶、拿鐵、特調…等飲品

店家的飲品都是現點現做，店員動作很俐落，其實也不會等太久

有一點我覺得非常值得推薦！店家不怕消費者檢視，從櫃台外面就可以清楚看到，鮮果類飲品~都是『新鮮水果』直接現打，真材實料有品質，跟那種化學添加物調配出來的飲料絕對不一樣

以下這幾款，是我跟家人最常點的飲料，每種特色都不同，推薦大家都可以品嚐看看

桂花檸檬粉粿 檸檬直接現打，不會太苦也不會太酸，桂花是花瓣下去泡的茶，裡面的粉粿是店家自製的，ＱＱ很好吃，把充滿台灣味的粉粿，加入飲品中，真的很有創意

麥喬拿鐵，是無咖啡因的飲品（孕婦小孩都可以喝）淡淡奶香跟麥喬香融和在一起，風味醇厚甘潤清爽，口感非常溫順

奶茶驚喜包也是店家必點之一的飲品，奶味不會太重，順口又好喝，裡面的黑糖粉粿超好吃！聽店家說這是自己做的，外面買不到，推薦大家一定要點來喝看看

芭樂蘋安果，這跟大賣場的蘋果芭樂汁不同哦！因為使用新鮮的水果，喝起來的口感，就真的像在吃蘋果芭樂，推薦給喜歡喝到水果原味飲料的朋友們

桑甚洛神，是用洛神花直接下去泡，光是用聞的就覺得好香！口感微酸很清爽，女生都會很喜歡

喜歡手搖飲又訴求飲食健康的朋友們，推薦一定要來《漾果茶坊-新店北新總店》！

主打新鮮水果、健康無負擔，嚴選食材品質，真材實料，老人小孩孕婦都可以喝，讓大家喝的0負擔、就想天天喝飲料～



