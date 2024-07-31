喜歡狗狗的朋友，一定會超級愛這家餐廳的！

Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）

地點：台北市萬華區昆明街192號2樓

電話：02-2311-8525

時間：週一公休．週二至週日 上午9:00-上午12:00

迎賓的是店長-林春桃！又高大又萌巧的伯恩山犬，對於喜歡大狗的我，真的太驚喜了！而老闆把林春桃照顧的很好~身上香香的毛很柔順！

Bear Junkies熊飲白天是餐廳，晚上是酒吧，店內寬敞有特色，連天花板都很有巧思！

店內還有大布幕，可以觀看賽事，也很適合包場歡唱，是很棒的複合式餐廳！

Bear Junkies熊飲的菜單種類很多，都是每天都市場採購當天要用的食材！

採用中西合併的料理方式，美式的早午餐可以吃到部落鹹豬肉及花雕雞，超多的特色醬汁更是店家秘製特調的喔！

還有健康輕食及寵物餐可選，帶著萌寵來這裡共渡愉快的一餐吧！

跟大家分享Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）的美味！

炸全雞法式吐司大餐盤，飲料紅茶 NT $429

泰式炸豬排歐式12寸大餐盤，飲料美式 NT $350

炸全雞法式吐司大餐盤，飲料紅茶NT $429

一整隻春雞，果然熊飲的餐點都是超霸氣！雞肉醃製過，所以不會太乾柴且有風味，搭配生菜沙拉及地瓜泥，還有少見的百香果及炸杏包菇，真的超豐富的！裡面的法式土司，口感綿密帶點甜甜的蛋香，超讓人難忘的！

泰式炸豬排歐式12寸大餐盤，飲料美式NT $350

3公分厚切豬肉，超級紮實！同樣都有青脆的生菜沙拉及地瓜泥，炸杏包菇和百香果，更多了好吃的自製奶酪，當然歐式的切片抹醬麵包也很棒喔！

Bear Junkies熊飲的餐點都是超大份超霸氣，重點是還有霸氣萌犬林春桃的陪伴，這一頓吃得真香真甜！

Bear Junkies熊飲用餐點餵飽你的肚子，店長林春桃美化你的心情！

Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）

地點：台北市萬華區昆明街192號2樓

電話：02-2311-8525

時間：週一公休．週二至週日 上午9:00-上午12:00

FB：https://www.facebook.com/Bearjunkies/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/c.l.chuntao/

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