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【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩山犬店長林春桃坐鎮！早午餐&酒吧複合式餐飲美食！【西門町餐廳】同志友善空間！有菜單，可包場

2024-07-31 00:35:00 Phyllis 17 人氣：99
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：388篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

Bear Junkies 熊飲
phone02-2311-85
place台北市萬華區昆明街192號2樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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喜歡狗狗的朋友，一定會超級愛這家餐廳的！

Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）

地點：台北市萬華區昆明街192號2樓

電話：02-2311-8525

時間：週一公休．週二至週日 上午9:00-上午12:00

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

迎賓的是店長-林春桃！又高大又萌巧的伯恩山犬，對於喜歡大狗的我，真的太驚喜了！而老闆把林春桃照顧的很好~身上香香的毛很柔順！

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

Bear Junkies熊飲白天是餐廳，晚上是酒吧，店內寬敞有特色，連天花板都很有巧思！

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店內還有大布幕，可以觀看賽事，也很適合包場歡唱，是很棒的複合式餐廳！

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Bear Junkies熊飲的菜單種類很多，都是每天都市場採購當天要用的食材！

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採用中西合併的料理方式，美式的早午餐可以吃到部落鹹豬肉及花雕雞，超多的特色醬汁更是店家秘製特調的喔！

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還有健康輕食及寵物餐可選，帶著萌寵來這裡共渡愉快的一餐吧！

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跟大家分享Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）的美味！

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

炸全雞法式吐司大餐盤，飲料紅茶  NT $429

泰式炸豬排歐式12寸大餐盤，飲料美式 NT $350

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

炸全雞法式吐司大餐盤，飲料紅茶NT $429

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

一整隻春雞，果然熊飲的餐點都是超霸氣！雞肉醃製過，所以不會太乾柴且有風味，搭配生菜沙拉及地瓜泥，還有少見的百香果及炸杏包菇，真的超豐富的！裡面的法式土司，口感綿密帶點甜甜的蛋香，超讓人難忘的！

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泰式炸豬排歐式12寸大餐盤，飲料美式NT $350

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

3公分厚切豬肉，超級紮實！同樣都有青脆的生菜沙拉及地瓜泥，炸杏包菇和百香果，更多了好吃的自製奶酪，當然歐式的切片抹醬麵包也很棒喔！

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Bear Junkies熊飲的餐點都是超大份超霸氣，重點是還有霸氣萌犬林春桃的陪伴，這一頓吃得真香真甜！

【萬華美食】寵物餐廳推薦，Bear Junkies熊飲，伯恩

Bear Junkies熊飲用餐點餵飽你的肚子，店長林春桃美化你的心情！

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Bear Junkies/熊飲（早午餐&酒吧）

地點：台北市萬華區昆明街192號2樓

電話：02-2311-8525

時間：週一公休．週二至週日 上午9:00-上午12:00

FB：https://www.facebook.com/Bearjunkies/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/c.l.chuntao/

 
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