最近王品推出了全新品牌「就饗鐵板燒」，這回主打親民價格，讓每個人都能享受高質感的鐵板燒體驗！這裡的套餐從318元起，還有青菜自助吧可以無限享用，超划算的價格還完全不收服務費。最受推薦的雙人海陸套餐價格為798元，讓你一次品嚐到牛排、雞排、海鮮等多樣美味，還附有高麗菜和豆芽菜，可以隨意續點，滿足你的味蕾。

若選擇吧台座位，更能近距離觀賞師傅精心烹調的過程，這樣的視覺享受加上美味的料理，真的是超療癒的。影片分享

這裡的高級料理以平價的價格呈現，CP值高得讓人驚訝，是台北值得一試的鐵板燒餐廳。鐵板燒不僅是視覺上的盛宴，更是嗅覺和味覺的全方位滿足。招牌必點的雙人海陸套餐價格為798元，讓你品嚐到原塊牛排、香酥雞腿排，以及澎湃海鮮盤。這樣的組合不僅滿足了你的口腹之慾，也能讓你享受到高品質的美食體驗。

議前往用餐的朋友最好提前預約，因為每到用餐時間，這裡總是座無虛席。

菜單內容以官網為主，套餐最低價格318元起，青菜和自助吧的美味可以無限享用。

自助吧提供白飯、玉米濃湯、雙淇淋、職人奶茶、金桔檸檬冰沙和熱茶等各式飲品和食物，全都可以無限享用。

內用顧客可以掃QR code點餐，時蔬同樣是無限續點，不過需要再次掃描QR code來進行點餐。

店內的環境寬敞舒適，採光明亮，採用簡約的日式風格裝潢。店裡設有吧台區和一般座位區，吧台區的座位讓你可以近距離欣賞師傅的料理過程，這樣的用餐體驗更具趣味性。影片分享

在就饗鐵板燒，你能以經濟實惠的價格享受高質感的美食饗宴。影片分享

原塊牛肉可以選擇熟度和口味，我們選擇了七分熟的牛肉和蔥鹽調味，肉質鮮嫩多汁，非常美味。

海鮮盤也非常豐盛，包括魚塊、兩隻蝦子和扇貝，值得一提的是，蝦子已經剝好殼，非常貼心。

香酥雞腿排鮮嫩多汁，香氣四溢，讓人吃了還想再吃。

青菜部分有高麗菜和豆芽菜，可以無限加點，十分優秀。

最後，甜點部分還有巧克力雙淇淋，讓你的用餐體驗圓滿結束。

就饗鐵板燒台北長安東店：台北市中山區長安東路二段78之2號；營業時間：平日11:30-15:00；17:30-22:00；假日11:00-15:00；17:00-22:00

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