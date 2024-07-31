如果你還沒試過桃園汽車旅館的早餐，真的是錯過了美味的機會！這裡的自助早餐每人只要200元，真的超值！早餐選擇非常豐富，包括清蒸魚、鮑魚、鯖魚、香腸、港式蒸龍等等，還有新鮮的生菜沙拉、水果、蛋糕和菠蘿麵包。特別的是，還有罐裝牛奶、養樂多以及無限暢飲的星巴克咖啡，真的是太爽了！每一道食物的擺盤都很精緻，用餐體驗就像是在享受一場奢華的美食饗宴。

自助早餐的價格實在，200元含稅，不收取服務費。

最新價格：平日200元，假日250元。外客使用早餐必須先預約，兩個時段供選擇：7:00；9:00二小時用餐時間。

如果你在這裡用餐，不僅能享受到湯品、沙拉、水果和麵包等精緻美味，還有各種涼拌小菜可以選擇。

即使你不住宿，也可以來這裡享用這頓豐盛的早餐。

用餐環境寬敞舒適，讓你彷彿身在度假中，完全放鬆。



值得一提的是，這裡的餐點安排非常周到。假日的海鮮選擇更多，有蝦子、中卷、小卷等，滿足海鮮控的需求。



提供中西式自助百匯早餐吃到飽，平日居然有清蒸魚、鮑魚、鯖魚、香腸、港式蒸龍等樣式可選。

最大的亮點就是無限暢飲的星巴克咖啡，甜點方面冬天有紅豆湯，夏天則有清爽的綠豆湯，讓每一口都充滿驚喜。

用餐後，你還可以享用甜點、水果、蛋糕等，200元的價格真的是CP值超高。

如果想要來嘗試這個美味的早餐，別忘了提前預約哦！

每日有兩個預約時段：7:00~9:00;9:00~11:00，每個時段僅接受五組預訂，每組最多四位，記得提前安排，讓你的早餐時光更加完美！

IF Motel Buffet：桃園市桃園區莊敬路一段150號；早餐營業時間：07:00-09:00 09:00-11:00

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