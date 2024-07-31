台中美食推薦。傑克兄弟牛排館將嚴選的牛肉用最佳天數進行濕式熟成，並有少見的慢烤頂級肋眼牛排是許多老饕心中的口袋名單，用餐空間非常的寬廠舒適且充滿濃濃的美式風格，不管是約會慶生、父親節母親節、聖誕跨年還是公司聚餐…等都非常適合選擇傑克兄弟牛排館。

傑克兄弟牛排館 台中公益店

營業時間 11:30-15:00；17:00-22:00

電話 0422583953

地址 408台中市南屯區公益路二段256號

臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

傑克兄弟牛排館台中公益店位於台中美食一級戰區公益路上，鄰近文心森林公園、IKEA、國家歌劇院、市政公園，吃飽剛好可以順便走走逛逛。

傑克兄弟牛排館的餐點選擇非常豐富，招牌的「嫩肩牛排系列」是來客必點，另外還有「紐約客牛排系列」、「菲力牛排系列」、「肋眼牛排系列」、「特色精選系列」跟數種開胃小品、飲料、甜點可以選擇，真的要多來幾次才能吃遍了。

【片燒嫩肩牛排】(8盎司)

傑克兄弟牛排館這片燒真心要點，經過數天濕式熟成後的嚴選美國牛肉，再由師傅花費大把時間細心去除筋膜，最後再用專業等級的煎台去片燒方式煎烤，呈現最佳的賞味品質，說著說著都流口水了。

傑克兄弟牛排館片燒嫩肩的部位也是屬於瘦肉比較多的，小金的友人特別喜歡這部位的牛肉，最建議大家可以吃3-5分熟，看這焦香油亮的牛肉是不是想大口大口爽快的吃呀~

牛排本身可以選擇搭配兩種配菜，當然如果想要再吃的豐盛點也是可以再加價選擇的，這天因為小金海鮮搭配了另外的牛排，不然極力推薦大家可以加價搭配大蒜奶油鮮蝦來組個海陸大餐超讚的。

【肋眼牛排與雙鮮蝦串組合】

傑克兄弟牛排館用高成本冷藏運送、儲存的方式保留了牛肉最佳的賞味品質，沒有經過冷凍再解凍的過程風味能完全被保留，特別是肋眼油花豐富、肉質軟嫩的特色100%的被保留呈現。

肋眼大家都知道是有著「老饕牛排」美喻的部位，非常推薦大家可以點五分熟的熟度品嚐最剛好，週末及假日晚餐更有限量供應「慢烤頂級肋眼牛排」是用少見費工的慢烤手法經過6-7小時烘烤，最後上桌前再進行鐵板香煎，所以建議大家要吃的話記得事先電話預訂喲~

傑克兄弟牛排館這海陸的組合當然是一定要點起來~香嫩多汁的牛排再配上鹹香鮮甜的烤蝦，這絕對是值得大家一吃再吃的美味。

奶油玉米也算的上是美式牛排的經典配菜之一，香滑的奶醬加上甜脆的玉米粒，拿來沾著一旁的薯條也非常的對味。

【BBQ牛肉堡】

傑克兄弟牛排館家的漢堡用的是100%美國特選級牛肉做成，而且想多吃肉肉的朋友也可以加價再加漢堡排或是起司，保證可以吃的超開心！本身漢堡裡頭的肉塊就重達7盎司，真的是讓人直呼過癮呵！

就連漢堡本身也講究的用了「法式布里歐奶油麵包」，大家看看這料滿到爆出來的畫面是不是受不了，每顆漢堡肉排都是師傅手工拍打製成，張大嘴大口咬下的爽感真的直接拉到滿。

【法式焗烤田螺】

傑克兄弟牛排館特別用紅酒與香料去燉煮田螺，最後再用大蒜奶油、帕瑪森起司、莫札瑞拉起司去焗烤，一上桌那逼人的香氣就讓我口水直流，這畫面是不是太邪惡啦~哈哈！

【傑克彩虹沙拉】蜂蜜芥末醬

傑克兄弟牛排館沙拉一共有四不種同的風味醬可以搭配選擇，這裡頭的配料真的相當豐富，腰果、蘿美生菜、黑橄欖、鳳梨、番茄、切達起司、傑克起司，不管是視覺、風味、口感都滿分，當然營養也是滿分啦~

【香煎干貝佐義大利黑松露】

看到菜單上頭有干貝怎麼可以不點來過癮一下，煎到兩面金黃焦香的干貝再加上香氣十足的義大利黑松露醬，小金完全不顧形象整顆入口，干貝的鮮跟松露的香真的配合的恰到好處，真的好想一再來一盤，哈哈哈~

【蜂蜜黑麥麵包】

傑克兄弟牛排館這餐前麵包吃完是可以免費再續的喲~小金的吃貨友人大讚這麵包，蜂蜜的香與黑麥結合後帶出了一點黑糖香氣感，鬆軟的麵包抹上滑順的奶油一不小心真的會吃太飽~哈哈！

【復古草莓奶昔/現榨新鮮果汁】

傑克兄弟牛排館的飲料也非常多元氣泡飲、現打果汁、生啤酒、威士忌…等，但小金一定要推薦一下他們家這一滴水不加，使用100%純鮮奶跟冰淇淋做成的奶昔，真的是又濃又香~大人小孩都會喜歡。

(未成年不得飲酒、開車不喝酒)

傑克兄弟牛排館的甜點也是非常受歡迎的，重點都是手工自製現點現做的~份量也不小所以大家吃完了美食後，可以點一份大夥一起品嚐剛剛好。

【手工香熱蘋果派佐冰淇淋】

傑克兄弟牛排館這蘋果派的派皮、內餡都是店內師傅手工製作，吃的時候記得把派皮塞進去直接挖下連同派皮、蘋果內餡跟冰淇淋一塊兒吃，金黃香酥的派皮加上香甜的蘋果餡跟著冰淇淋，這多重的口感風味享受真的太讚了

【冰淇淋香熱巧克力布朗尼】

如果跟小金一樣是巧克力控的朋友一定要點這道，傑克兄弟牛排館特別選用比利時巧克力去製作布朗尼並再上桌前淋上濃濃的比利時巧克利醬，同時配上新鮮手打奶油與冰淇淋，再來一口酸甜的草莓，吃一次就成主顧啦！

傑克兄弟牛排館台中公益店店內除了濃濃的美式風之外，不少地方也佈置了相當有特色的收藏，也有不少外國人喜歡到這裡用餐，一下子真的讓我感覺好像來到異國餐廳用餐的氛圍。

傑克兄弟牛排館台中公益店用餐空間也分成幾個區塊，所以如果是大夥想要聚餐的話記得可以事先訂位，這樣就可以安排在同一個區域開心吃大餐啦！

另有私密包廂，最多可以容納14人可以自己帶葡萄酒或威士忌瓶酒，飲酒者消費滿五百免收開瓶費。(開車不喝酒、未成年不得飲酒)

小金自己很喜歡傑克兄弟牛排館台中公益店這個位於角落的小空間，兩張六人桌可以容納下12個人，整面的落地窗加上窗外的綠意真的很舒服，這裡就非常適合家庭朋友歡聚、慶生約會時來這裡享受啦！想吃好料的朋友傑克兄弟牛排館另有台北跟高雄兩家分店喲~

臺北信義店(台北市信義區基隆路二段7號)

高雄愛河店(高雄市鹽埕區河西路6號)

傑克兄弟牛排館 台中公益店

營業時間 11:30-15:00；17:00-22:00

電話 0422583953

地址 408台中市南屯區公益路二段256號

臉書專頁點我； 官方網站點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

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