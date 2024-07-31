說到台中好吃的肉圓，可千萬別漏掉這家古早味阿嬤手工脆皮肉圓，對於我這個肉圓控來說，沒有比脆皮肉圓更吸引人的了！目前台中最有名的脆皮肉圓，首推太原路的吳記肉圓和東光市場的正東山肉圓，第三家應該就是這個青島路的古早味阿嬤手工脆皮肉圓了

古早味阿嬤手工肉圓地點

脆皮肉圓的始祖在彰化，不論是一顆賣到$150的阿三肉圓，還是連開三家的北門口，都有我插旗過的痕跡，台中的脆皮肉圓不多，目前吃過的就只有前面提過的吳記，正東山和這家古早味阿嬤手工脆皮肉圓了，位在青島路的阿嬤肉圓，距離曉明女中的後門不遠，感覺台中的脆皮肉圓都集中在北區

古早味阿嬤手工肉圓就位在青島路三段和文昌東一街的路口，中午12:00營業到下午5:00，才剛開店就已經有人在排隊了，看起來外帶的人似乎比較多

店家的騎樓下是內用空間，不過地方不大，而且沒有冷氣，難怪外帶的人比較多！內用大約只有一張方桌和二張長桌而已，可能這種小吃翻桌率很快，大家吃完就走，所以也不會待太久，內用空間相對簡樸

古早味阿嬤手工肉圓菜單

這張就是古早味阿嬤手工肉圓菜單，看得出來都是$50有找的銅板價，二種肉圓都是$45，米糕也是$45，湯品有四種選擇：蘿蔔湯、貢丸湯、油豆腐湯和綜合湯$30(大)$25(小)

古早味阿嬤手工肉圓美食介紹

脆皮肉圓

這個就是他們店內招牌的脆皮肉圓$45，不像正東山肉圓的脆皮要多$5，古早味阿嬤肉圓不論清蒸還是脆皮都是均一價$45，肉圓大小也和正東山差不多，倒是比吳記肉圓大一咪咪，現在幾乎都要吃二顆才有飽足感，脆皮肉圓的特色就是外皮酥脆比普通肉圓更好吃，內餡主要是瘦肉和筍丁，雖然加東泉辣椒醬美麥，但不建議加太多，因為這樣脆皮會軟掉，吃起來就不夠酥脆了

其實除了肉圓，阿嬤的米糕也很出色，我這種糯米控，對於肉圓和米糕之類幾乎毫無抗拒之力，所以看到米糕下意識地也點了一份

筒仔米糕

阿嬤的米糕跟肉圓一樣$45，主要勝在料比別人多，除了常見的香菇和瘦肉，它們還多了一顆鳥蛋，而且糯米吃起來不過硬，口感適中，搭配他們的特調醬料，整個吃起來就是很加分啊！

綜合湯

另外還加點了一碗綜合湯(小)$25，包括油豆腐，貢丸和蘿蔔，可以搭配米糕和肉圓一起吃剛剛好

吃到一半才想起忘了拍合照，趕快補拍一張，吃這一餐才花$115，好吃又有飽足感，古早味阿嬤肉圓很可以唷！