台中新店報-樂成燒，台中東區旱溪媽祖廟樂成宮聯名的清涼小甜點，牛奶麵包搭配義式冰淇淋，綿密香甜又好吃!
旱溪樂成宮旁一次多了很多間新店，
才介紹過龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店和魚刺人雞蛋糕樂成宮店。
今天要介紹的則是樂成宮聯名的清涼小甜點-樂成燒。
樂成燒的店面看起來是很有氣氛的復古風格，
以熱壓的方式製作外熱內冰的冰淇淋漢堡，
真的是好吃又清涼的甜點。
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台中美食-樂成燒 位置
樂成燒位於旱溪樂成宮前廣場旁邊，
就在停車場往樂成宮方向走的第一間。
看起來有點昭和風格的店面，
店前有一組座位區，
和候位的座位。
店前也有餐點的介紹，
單看圖片會以為是銅鑼燒，
仔細一看才發現外層是鮮奶麵包阿!
台中美食-樂成燒 店內空間
店內空間不大，
進門左側就是櫃台，
店內有三組小圓桌座位。
台中美食-樂成燒 菜單
餐點的部分有五種，
香草可可、抹茶紅豆、芒果香草、草莓里O和花生赤糖，
餐點價格在$89-$109內。
台中美食-樂成燒 餐點介紹
點餐後老闆拿出一個特製的鮮奶麵包，
先切成上下層。
將麵包稍微拉平後，
放在熱壓機上就位。
放上又圓又大的一球義式冰淇淋。
蓋上上層麵包後，
蓋上熱壓機，
時間一到，
一顆圓滾滾的樂成燒就出爐了。
樂成燒圓滾滾的頗大顆的，
一整個吃完其實蠻有份量的。
紙袋一裝，
就可以輕鬆開吃。
如果想跟家人朋友分食，
店家也很貼心可以幫忙對切。
有方便分食的小紙袋，
就可以跟家人朋友交換不同的口味啦~
【芒果香草】
夏天就會很想要吃個芒果冰阿!
外層熱壓過的鮮奶麵包，
帶著點熱度，
吃起來微微酥脆、帶著奶香的口感，
加上內餡果香四溢的芒果香草冰淇淋，
味道真的很不錯。
小孩對於冰淇淋中有巧克力米這一點非常的驚喜阿!
【草莓里O】
本來還想說這叫做草莓里O(圈)嗎?
原來是香甜的草莓冰淇淋加上OREO餅乾碎片，
酸酸甜甜的草莓冰淇淋好滋味，
咀嚼中還有OREO餅乾的香甜。
整體來說樂成燒的味道真的蠻不錯的，
鮮奶麵包+冰淇淋的組合，
滿足下午有點餓，
還可以消暑的需求。
在樂成宮參拜完一圈，
真的會整身汗，
來樂成燒吃個點心，
墊墊肚子、消消暑氣吧!!
台中美食-樂成燒 店家資訊
營業時間:10:30-17:30
地址：台中市東區旱溪街46-3號
粉絲團:楽成烧
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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