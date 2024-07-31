台中新店報-樂成燒，台中東區旱溪媽祖廟樂成宮聯名的清涼小甜點，牛奶麵包搭配義式冰淇淋，綿密香甜又好吃!



旱溪樂成宮旁一次多了很多間新店，

才介紹過龜豆冰室/默娘姊姊文創禮品店和魚刺人雞蛋糕樂成宮店。

今天要介紹的則是樂成宮聯名的清涼小甜點-樂成燒。

樂成燒的店面看起來是很有氣氛的復古風格，

以熱壓的方式製作外熱內冰的冰淇淋漢堡，

真的是好吃又清涼的甜點。

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台中美食-樂成燒 位置

樂成燒位於旱溪樂成宮前廣場旁邊，

就在停車場往樂成宮方向走的第一間。

看起來有點昭和風格的店面，

店前有一組座位區，

和候位的座位。

店前也有餐點的介紹，

單看圖片會以為是銅鑼燒，

仔細一看才發現外層是鮮奶麵包阿!

台中美食-樂成燒 店內空間

店內空間不大，

進門左側就是櫃台，

店內有三組小圓桌座位。

店內簡單的點綴著日式元素，

簡約但視覺看起來很舒適。

台中美食-樂成燒 菜單

餐點的部分有五種，

香草可可、抹茶紅豆、芒果香草、草莓里O和花生赤糖，

餐點價格在$89-$109內。

台中美食-樂成燒 餐點介紹

點餐後老闆拿出一個特製的鮮奶麵包，

先切成上下層。

將麵包稍微拉平後，

放在熱壓機上就位。



放上又圓又大的一球義式冰淇淋。



蓋上上層麵包後，

蓋上熱壓機，

時間一到，

一顆圓滾滾的樂成燒就出爐了。

樂成燒圓滾滾的頗大顆的，

一整個吃完其實蠻有份量的。

紙袋一裝，

就可以輕鬆開吃。

如果想跟家人朋友分食，

店家也很貼心可以幫忙對切。

有方便分食的小紙袋，

就可以跟家人朋友交換不同的口味啦~

【芒果香草】

夏天就會很想要吃個芒果冰阿!

外層熱壓過的鮮奶麵包，

帶著點熱度，

吃起來微微酥脆、帶著奶香的口感，

加上內餡果香四溢的芒果香草冰淇淋，

味道真的很不錯。

小孩對於冰淇淋中有巧克力米這一點非常的驚喜阿!

【草莓里O】

本來還想說這叫做草莓里O(圈)嗎?

原來是香甜的草莓冰淇淋加上OREO餅乾碎片，

酸酸甜甜的草莓冰淇淋好滋味，

咀嚼中還有OREO餅乾的香甜。



整體來說樂成燒的味道真的蠻不錯的，

鮮奶麵包+冰淇淋的組合，

滿足下午有點餓，

還可以消暑的需求。

在樂成宮參拜完一圈，

真的會整身汗，

來樂成燒吃個點心，

墊墊肚子、消消暑氣吧!!



台中美食-樂成燒 店家資訊

營業時間:10:30-17:30

地址：台中市東區旱溪街46-3號

粉絲團:楽成烧

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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