沖繩超適合親子一同前往，不僅有許多適合孩子的好玩景點，也有價格親民的親子飯店，「海洋飯店 Hotel Ocean」位於國際通大街上，距離牧志單軌電車站步行約3分鐘，還有兒童遊樂區及泳池，小朋友入住還提供 5 片嬰兒尿布，是非常推薦的親子飯店唷!!

~海洋飯店 Hotel Ocean~(點我看優惠)

飯店住址：沖繩縣那霸市安里2-4-8

訂房專線：098-863-2288

交通資訊：單軌電車ゆいレール牧志車站步行約3分鐘

CHECK IN/OUT：15:00/11:00

優惠房價：https://reurl.cc/5vYNyR

內容目錄 Toggle

沖繩優惠票券

沖繩住宿推薦



安住睦世酒店那霸港：//

嘉新酒店：//

沖繩逸の彩酒店：//

OMO5 沖繩那霸：//

那霸格拉斯麗飯店：/Booking/

沖繩票券優惠

沖繩通票:|

美麗海五合一套票:|

美麗海水族館:|

古宇利海洋塔:|

DINO恐龍PARK:|

名護自然動植物公園:|

DMM 水族館門票:|

名護鳳梨公園:|

東南植物樂園:|

沖繩熱門交通票券

沖繩包車旅遊:|

LeaLea OKINAWA 接駁巴士:KKDAY 、

沖繩熱門一日票券







飛買家WIFI機 吃到飽不降速！

輸入專屬折扣碼 日本/韓國一天只要99元！

輸入優惠代碼享9折：TTB90

專屬下單連結：https://reurl.cc/MRvdAn

【點選連結進入訂購再輸入優惠代碼才有優惠唷！】‼️記得記得記得‼️

LeaLea OKINAWA 接駁巴士怎麼搭乘這篇告訴你!!

優惠票這裡買👉KKDAY 、

海洋飯店｜地理位置

「海洋飯店 Hotel Ocean」位於國際通大街上，距離牧志單軌電車站（Makishi Monorail Station）步行約3分鐘，距離國際通最熱鬧的地段也僅需5分鐘，交通位置像當不錯!!

牧志單軌電車站下來後直走就可到達海洋飯店 Hotel Ocean~~

海洋飯店 Hotel Ocean備有停車場，每日泊車費: 1500 JPY，若開車前來不用擔心車子沒有位置停!

優惠房價：https://reurl.cc/5vYNyR

海洋飯店｜飯店設施

海洋飯店 Hotel Ocean是三星級飯店，雖然是舊飯店，但設施相當多，非常適合親子前來住宿，重點是價格非常親民，一個人不需要一千元就能住到了!!

海洋飯店 Hotel Ocean有提供自行車免費租借~

一進門就看到有夾娃娃機~這也太酷了!!飯店內竟然有夾娃娃機!!

入住時會提供可愛的飯店說明書，有中文的唷，超貼心，另外酒店也提供眾多門票售票服務，提供的服務超多，多到讓人無法想像，真的是非常親子友善的飯店!!

印章集點

大廳有許多闖關遊戲，通過了可以領取小禮物，也有扭蛋可以轉唷~

兒童用品

為什麼說海洋飯店 Hotel Ocean是親子飯店，因為許多小孩所需的物品直接放在大廳讓大家自行拿取，有床圍、小椅子、便桶、枕頭等，甚至入住一晚就可提供5片尿布，這也太佛心了吧!!

優惠房價：https://reurl.cc/5vYNyR

盥洗用品(女性顧客限定)

大廳有許多沐浴用品可以挑選，想使用哪種品牌都可自行拿回房間內使用~這種類也太多了吧!!有選擇障礙~~另外也有不同軟硬度的枕頭可以挑選!!

大人小孩的盥洗用具及拖鞋也可以在大廳索取~

糖果屋

還可以到糖果屋內挑選自己喜愛的糖果餅乾，這小朋友怎麼能抗拒!!

小朋友還可以挑選禮物唷~這也太親子友善了吧!!

遊戲區

大廳還有一個小型的遊戲室可以玩耍，大人在一旁喝酒喝飲料時，小朋友可以玩耍跟看電視，相當不錯的設計!!

24小時泡盛/飲品無限供應

遊戲室旁的休息區可以讓大人看著小孩玩，同時也可以領取飲料喝~

24小時的飲品、泡盛、咖啡可以飲用~真的很佛心!!

洗衣房

海洋飯店 Hotel Ocean有提供投幣洗衣機，若有需要也可以使用，對於衣服沒帶很多的旅人來說相當方便!!

游泳池

(照片來自AGODA)

因為去的時候是冬天所以泳池沒開，若是夏天前往也可以準備泳衣讓小朋友們玩水游泳唷!!

電梯內有樓層介紹，需要甚麼設施可以到指定樓層使用~

不論是體重機、小電燈、行李架、圍波爐、加濕器、血壓計等都有~真的好誇張啊!!

海洋飯店｜家庭房

海洋飯店 Hotel Ocean的家庭房是四張單人床，每個人睡覺的空間非常大，住起來相當舒服~我們入住時才兩千多，真的很超值!!

桌上備有茶包、馬克杯、衣物芳香劑及文具等，準備得相當齊全呢~

房間內也有冰箱、空氣清淨機~~

衛浴不大但麻雀雖小五臟俱全，使用免治馬桶，還有小浴缸，浴室內也有沐浴用品，若想要其他品牌的的沐浴用品可以在大廳挑選!!

房間內除了吹風機還有捲髮器，不僅對小朋友友善，對女生也很貼心!!

海洋飯店｜早餐

海洋飯店 Hotel Ocean的早餐也很厲害，以提供“世界最頂級，豐富的沖繩風味自助餐”而廣為知名，在飯店內就能品嚐知名的沖繩料理，CP值真的破表了!!

海洋飯店 Hotel Ocean的早餐超豐富的，吃完午餐也不用吃啦，吃完超滿足的!!

~海洋飯店 Hotel Ocean~

飯店住址：沖繩縣那霸市安里2-4-8

訂房專線：098-863-2288

交通資訊：單軌電車ゆいレール牧志車站步行約3分鐘

CHECK IN/OUT：15:00/11:00

沖繩相關文章

MEAT MEET BURGER｜沖繩名護美食 沖繩漢堡推薦 疊高高牛排漢堡

沖繩那霸住宿｜嘉新酒店 HOTEL COLLECTIVE 國際通上五星級酒店 說中文也能通

沖繩住宿｜安住睦世酒店那霸港 鄰近那霸機場及單軌旭橋站

沖繩住宿｜沖繩逸の彩溫泉度假飯店 牧志站走路1分鐘 宵夜拉麵免費供應 10點起酒精飲料無限暢飲

沖繩住宿｜OMO5 沖繩那霸 沖繩星野集團平價飯店 鄰近縣廳前站、國際通、波上宮

沖繩住宿｜那霸格拉斯麗飯店 沖繩國際通飯店 鄰近單軌縣廳前站

沖繩景點｜沖繩美國村 美國村景點美食地圖一手掌握 必吃必買全攻略

沖繩美食｜OK STEAK 沖繩那霸牛排推薦 iias沖繩豐崎購物中心美食街

沖繩美食｜敘敘苑燒肉 沖繩分店 單軌新都心站附近

沖繩美食｜燒肉王焼肉きんぐ放題 沖繩燒肉吃到飽價位/菜單

沖繩美食｜北海素材迴轉壽司 迴轉壽司一盤鮭鮭握壽司只要100円

沖繩美食｜沖繩國際通10円パン 跟著日本流行走 10元麵包鯛魚燒 滿滿的起司會牽絲

沖繩美國村觀光巴士｜不用自駕也能暢遊美國村 那霸市內往返美國村 LeaLea OKINAWA 接駁巴士

沖繩交通｜那霸機場到DMM Kariyushi水族館/瀨長島交通（TK02、95號公車)

沖繩那霸機場寄送行李到那霸市飯店 Before U Go行李寄送只要1000円 一入境就能輕裝備開始玩

飛買家WIFI機9折優惠碼｜Travel To Buy分享器 國外旅遊攜帶必備用品 WIFI分享器無限吃到飽