有一天晚上，我感覺身體有點不舒服，竟然睡了整整12個小時。等到終於出門看完醫生回來，我突然想到之前就很想吃的逢甲燒餅豆漿。

回到公車站附近，看了下時間，發現離店家開店時間還早。逢甲燒餅豆漿是晚上9:00才開門，我決定先去附近的NET逛逛街，等到店家開門。

逛完NET，終於可以吃到我心心念念的起司蛋餅了！其實我剛搬來逢甲商圈時，逢甲燒餅豆漿還在整修呢！

逢甲燒餅豆漿菜單

店裡的飲料是自取的，檯面上還有草莓果醬和藍莓果醬三明治，那餡料真是超爆多的！內用和外帶的醬料、餐具都是自取的，挺方便的。

今天我選擇外帶回家吃。因為一整天都沒吃什麼東西，所以點的比較多。

這個蘑菇麵吃起來像是家常炒麵，不過麵條的口感我不是很喜歡，而且價格有點貴。雖然如此，它還是有青菜和炒蛋，營養均衡。

重頭戲來了！這個起司蛋餅是逢甲燒餅豆漿的招牌，絕對是必點的！那爆炸多的起司，真的是讓起司控的我超滿足。起司粉搭配融化的起司，簡直就是一個美味的熱量炸彈！

看到那麼多餡料的藍莓果醬吐司，能不拿一盒試試嗎？吃起來不會太甜，藍莓果醬的份量也讓人感到很滿足。

吃過逢甲燒餅豆漿後，我真的要告訴大家，起司蛋餅真的是必點的超美味蛋餅！每一口都是滿滿的幸福感，真的是超級滿足的一餐！

逢甲燒餅豆漿

地址： 台中市西屯區福星路315號

營業時間：21:00~11:00

電話號碼： 04 2452 7829