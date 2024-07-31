脫線是我爸媽那一代的明星，跟豬哥亮差不多同期，一起走過台灣經濟起飛的歌廳秀年代，後來有他的消息幾乎都是跟脫線牧場有關係，也是我對他比較深刻的記憶，雖聽說脫線牧場已久，但這也是我第一次來呢，原來都經營到第三代了！

現在第三代 年輕孫輩接手，多了脫線前棟 Tauzing 咖啡館，除了提供無菜單料理以外，最吸睛的還有超浮誇早午餐，真的是華麗登場，值得給推。

脫線前棟 Tauzing｜交通位置

電話：089-561537

來台東都不用擔心停車問題，真好！

每家店都備有停車場，不然路邊也很好停，羨慕。

脫線爸雖然已經仙逝，但這裡到處都是脫線爸的痕跡。

第三代沒忘本，保留著屬於脫線爸、脫線母經營時代的種種。

只是多了前棟Tauzing 咖啡

希望多吸引一些年輕人願意來這裡駐足，喝杯咖啡吧。

「前棟」是脫線牧場裡面最初的一棟建築，有40年以上的歷史，台語號作「Tauzing（頭前）」。脫線一家住在這裡30餘年，2024開始前棟改頭換面，準備好迎接新的世代。

這裡提供自家品牌食品、保養品販賣。

寬敞挑高的空間，還有冷氣開放

這裡的冷氣強到我都捨不得走了。

偷偷說尤其是洗手間更是豪華單間提供，還有免治馬桶喔。

結合在地食材製作的特產、保養品

第三代登場！孫子都長這麼大了。

也是，脫線去世的時候也已經90歲了。

脫線前棟 Tauzing｜價格資訊

早午餐預約

時間 10:00~13:00

人數

特殊飲食需求

原價380/人

無菜單晚餐

三天前預約，四人成行。 不滿四人可以直接打電話問我們，看看有沒有團可以併 18:00開始用餐 980元/人

份量真的超誇張超華麗！

而且這樣一盤只要380元，我個人覺得很划算

一盤兩個人都吃不完的程度。

用手當比例尺就可以大概知道有多大一盤了。

主要以在地食材為主，搭配水果、麵包、餅乾還有原住民常見料理。

在台東你會發現阿粨（原住民版本的小米肉粽）根本陰魂不散，幾乎在地餐廳都會吃到，雖然我不愛這種黏糊口感，但這就是在地必吃的風味餐之一。

莓果優格也是百搭，可以當沾醬也可以直接喝喔。

台東在地紅烏龍茶也很推薦，

也是在台東走到哪都會看到喝到。

還被請吃芒果，開心。

不認識脫線的人，看到這特色的黑框眼鏡應該會有印象吧？



這裡大部分都保留著脫線經營時期的模樣。

後代甚至為他蓋了一間脫線故事館，免費參觀喔。

這裝置藝術很脫線，可愛

裡面重現了脫線生前的表演作品跟當年場景。

可以帶爸媽來走走逛逛，年輕人的話可能很難有共鳴

那就去脫線前棟 Tauzing 喝喝咖啡、早午餐就好。

夏天午後的台東，我也想像這隻貓一樣躺平。

脫線前棟 Tauzing

電話：089-561537

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