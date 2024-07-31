京都美食、錦市場美食推薦這家牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)，這家牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)在IG上真的是爆紅，不管國內外旅客來京都錦市場都會來這裡報到，雖然說京都也不算是以海鮮聞名的地方，但京都料理手法跟排盤也有他們獨到的美學，新鮮好吃精緻又好拍大概是我對牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)的感想吧！

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)｜交通方式、停車資訊

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)位於錦市場靠近四条烏丸出口端的這裡，最快的交通方式就是搭乘電車至烏丸站，從16號出口走過來大概只要3分鐘路程，生意真的非常好，到了現場幾乎都是要排上個半小時左右

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)頗負盛名的就是他們選用了來自日本各地的頂級生蠔，而且都是當天現點現剖，也因為產地、時令不同的關係，所以每次來生蠔種類並不一定，而店家也會貼心在攤前放是今日生蠔種類的木牌讓大家挑選

攤位前就可以看到師傅正在料理生蠔，每一顆生蠔都經過仔細地清洗跟處理，畢竟是要生吃，所以衛生上維護的可以說是相當徹底

後方的冷台料理區則是有另外的師傅在處理生魚片，擺盤也是美到一個不行，而且都是全開放式的也不怕你看

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)｜用餐環境

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)比較像是一個小型的居酒屋，但這邊大概是因為觀光客比較多，大家都是吃完就走，不像一般居酒屋會邊吃邊聊天喝酒這樣，所以就算客滿也不用等很久，位置不多且蠻擁擠的，連當地日本人也都是吃完就走

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)｜菜單

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)菜色的種類很豐富，因為因應眾多觀光客，這裡的菜單都有中英韓日的翻譯，然後也有圖案可以參考，點餐是用平板點餐，招牌生蠔可以單點也可以點套餐，價位也都清楚標示在上面，結帳那邊還有AA制的計算功能，也太酷了吧

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)｜日本生蠔拼盤、生魚片拼盤

我們點了豪華生魚片拼盤跟日本生蠔四款盛合，還有白酒來搭配生蠔，一般在同一家店要同時吃到四個產地的日本生蠔應該不太可能，老實說生蠔不算便宜，但它還是有他們的優勢在！

日本生蠔旁邊都有產地說明，如果單吃一種生蠔沒辦法分辨各產地生蠔的味道更口感，四種擺在一起吃就可以品嚐出每種生蠔的差異性，鮮甜度、口感、彈性全部都不一樣，而且都是活體生蠔，擠點檸檬就非常好吃了，吃起來真的新鮮度滿點啦！

豪華刺身拼盤，排盤真的非常華麗，但老實說生魚片不一定要在這邊吃，不是很便宜外，份量也不是頂多，但生魚片新鮮度跟品質都非常好，每種生魚片的食感、味道都不盡相同，蠻好吃的

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)的生蠔品質確實不錯，對於不是靠海的城市來說，這裡無倫是生魚片或是生蠔的品質都出乎握們意料的好，但也有可能是為在觀光區，價位不算便宜，但如果是外地來這旅遊的朋友，嚐鮮倒是一個蠻不錯的好選擇唷

牡蠣屋 錦 だいやす(錦大安)

地址：京都府京都市中京区錦小路通高倉東入ル中魚屋町509

電話：075-221-0246

營業時間：11:00-20:00（週三公休）

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