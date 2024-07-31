平常上班的Ann和榜哥，車子若要維修保養基本上都是安排在假日，而榜哥平常在開的那台車，輪胎已經被他操到有波浪狀，已經被維修廠的老闆警告要快快換輪胎，所以這次假日我們就來楊梅梅獅路換輪胎，也利用換輪胎的空檔來吃飯囉！沒多想的就是直接先選擇附近的參好鍋物廚房吃鍋物。

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參好鍋物廚房-交通位置

參好鍋物廚房位在萬福街上(鄰近梅獅路二段)，附近明顯的地標是夢繕喜-楊梅店、全聯-楊梅梅獅店等，一旁有付費停車場、路邊停車格可停放愛車，而騎機車前來的朋友，參好鍋物廚房店前周圍都有停車格可停放機車。

參好鍋物廚房-室內裝潢

Ann和榜哥全家人都是初次來參好鍋物廚房吃鍋物，走進參好鍋物廚房真覺得這裡好美喔！別於一般鍋物店的簡約工業風、日式禪風，參好鍋物廚房是間會讓人誤以為是來享用下午茶、甜點的網美店。

參好鍋物廚房在用餐座位的設計、規劃不會讓人感到很擁擠且整個用餐環境都很明亮，用餐位子大多都以4人座為主，但也有設計一區類似像中島區的位子，這就很適合多人用餐來座囉！

參好鍋物廚房-菜單

參好鍋物廚房的菜單都是掃桌上的QR-CODE來點餐，用餐時間為90分鐘，只要點選主餐、湯底、附餐以及其他加價品項即可，因為這次來參好鍋物廚房用餐，服務人員告知7月份起改為蔬食自助吧，帶140公分以下的孩童來用餐可共鍋，但須付共鍋費(不可折抵其他單點消費)

參好鍋物廚房-蔬食自助吧

參好鍋物廚房的蔬食自助吧，除了蔬食以外，當然也有一些火鍋料以及飲品、冰沙等可以裝盛，另外一區也有泰國MINGO的冰淇淋，在冰淇淋旁的就是醬料區。

而參好鍋物廚房所提供的蔬食，最特別是有幾款野菜是在其他鍋物店不太常見，像是野人參菜、白鳳菜等，店家老闆都建議大家要多吃。

參好鍋物廚房-餐點

這天我們一家四口來用餐，點了三份餐點，一份雙人套餐、一份是單人套餐，而檸檬妹就是另外付200元的共鍋費，簡單跟大家分享我們這次點選的餐點囉！

湯底

湯底的選擇有7款，我們點選了健康原味、養生黑蒜、四川麻辣，但我無法接受的是所有的湯底都要額外加價，從20元~90元不等，就健康原味也要加價，這真的很不合理。

主餐-經典雙人套餐

簡單說就是海陸套餐，肉品可三選二，我們是選擇板腱以及去骨雞腿肉；海鮮則是固定9品，內有鮮蚵、天使紅蝦、大蝦、草蝦、魚片、蛤蠣、扇貝、干貝、魷魚等。

主餐-霜降牛

附餐

基本上附餐有7款可以選擇，但我們家就僅選擇了白飯(免費)跟讚岐烏龍麵(加價)。

免費兌換

這天點了三份套餐，服務員告知單天消費有2鍋以上就有兌換券可以當場兌換，於是我就選了多利魚。

參好鍋物廚房-整體評價

初次來參好鍋物廚房吃鍋物，真心覺得這裡用餐環境好美，服務人員也都隨時會留意每桌客人的用餐狀況，而餐點上餐的速度也算快，蔬食自助吧的補菜速度也算快！也要記得這裡僅收現金，用餐時間為90分鐘，而所有費用都需加收10%的服務費。有吃過參好鍋物廚房的朋友都說還不錯，肉質不錯但就少了些，價位也有點偏高！而我們夫妻倆只覺得有點不太合理的就是每個湯底都要加價，好吃與否、CP值的高低就真的見仁見智。

參好鍋物廚房-店家資訊