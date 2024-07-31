位於台2線92公里處的貢寮美食

【92k週末食堂】

一週只營業4天，務必先預約！

提供類似居酒屋的海鮮料理，

來92k必吃招牌的現剖紫海膽、店家養殖的九孔鮑、沖繩海葡萄，

還有藍帶西點師傅的法式手作甜點及飲料，

在這間北海岸餐廳坐擁無敵海景，

渡過放鬆愜意的用餐時光！

【92k週末食堂】

▼92k週末食堂，

坐擁寬闊的海景第一排及舒服的室內外用餐空間，

一週只營業4天，特別推薦午間前來，

在這以木材與石頭搭建起來的樸實海濱小屋裡，

吹著徐徐海風，聽海浪的聲音，

享受季節現流仔的海鮮大餐！

【92k週末食堂 菜單】

提供豐富的水產美食、法式手作甜點及飲料

✔️需另加10%服務費

✔️只收現金或街口支付

▶️ (92k週末食堂 菜單)

【沖繩海葡萄】$150

一串串的海葡萄，營養價值高，

有著「綠色魚子醬」之美名，

咬起來啵滋啵滋，芳香鮮脆。

【紫海膽】$306/2顆 (6.8兩)

海膽，最美不過生殖腺

以秤重方式計價的現剖紫海膽，

一只五瓣，豐腴的口感中帶著海水的鮮甜，

可惜不保證每顆都肥美…😅

【港式油淋九孔鮑】$280

92k必點，自家養殖九孔鮑！

九孔鮑是台灣原生鮑的一種，

雖然看起來很乾，但油淋方式吃起來不會乾乾的，

其實有些厚度也算肥美，

口感彈韌彈韌的，越嚼越香！

【醬烤透抽】$260

透抽海味十足，烤得恰到好處，

軟嫩中帶彈性，鮮甜美味又juicy，

坐這邊真的是吃飯配海景的搖滾區，

但…好熱！🥵

【清蒸黑蝦蛄撒仔】$567

肥美鮮甜，92k必點！

這海戰車的兄弟「蝦蛄」

雖然外表長得很抱歉，身型也比較扁，

但肉質很細膩，且帶有蝦膏，

簡直媲美龍蝦的鮮甜紮實口感！

【野生石斑】$648

天生擁有性感厚唇的石斑，

野生的數量極為珍貴，

肉質細膩Q彈，膠原蛋白滿點，

清蒸最棒，簡單提味就很好吃！

▼【鹽烤筊白筍】$160

▼【海膽玉子燒】$180

▼【沖繩海葡萄丼】$280

92k招牌料理！

海葡萄+鮭魚卵+山藥泥+九孔鮑

層次感極為豐富！

▼【油蔥酥拌飯】$45

▼吃飽可以走木棧道下去，

曬曬太陽、吹吹海風、看看養殖海膽！😍

▼仔細看裡面一顆一顆黑黑刺刺的就是紫海膽！

《蛋寶543》

北海岸海景餐廳、貢寮美食

【92k週末食堂】

這間老宅改建的海濱小屋，

可以坐擁一望無際的無敵海景，

一週只營業4天，務必先預約！

(▶️：92k週末食堂 訂位)

食材新鮮，自家養殖現撈仔尚青！

價格透明，人均約$1000性價比不錯，

如果有到北海岸線走走，

記得來品嚐看看這間貢寮美食，

推薦給大家！💕

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