義大利佛羅倫斯旅遊，有沒有推薦的住宿呢？今天就來介紹這家位在佛羅倫斯市中心的FH55 Hotel Calzaiuoli，它的優點就是距離佛羅倫斯所有的景點都很近，走路5~10分鐘左右即可抵達佛羅倫斯的主要景點，加上早餐豐盛又好吃，如果到佛羅倫斯旅遊，倒是可以考慮這家FH55 Hotel Calzaiuoli喔！

FH55 Hotel Calzaiuoli地點

從地圖上就看得出來，FH55 Hotel Calzaiuoli的地點絕佳，位在佛羅倫斯的步行街上，烏菲茲美術館和有大衛雕像真品的學院美術館都在附近，散步過去就可以抵達

FH55 Hotel Calzaiuoli的外觀還挺氣派的，牆上那三支旗子，看起來有五星飯店的排場，所以入住的各國觀光客也不少

FH55 Hotel Calzaiuoli環境

這裡就是Check in的櫃台，其實這照片是去官網借的，才能拍到如此乾淨的畫面。因為那天我們入住時已經是晚上，整個櫃檯前擠成一團，鬧哄哄地好不熱鬧！我們被提醒要注意隨身行李，因為義大利也有不少扒手趁機潛入大廳行竊，隨時保持警覺心就對了

這張櫃檯前的照片是第二天去吃早餐時路過拍的，只有二個人在排隊，已經不像前一天晚上那般嘈雜混亂，看起來清爽多了

早上才能看清楚飯店大廳的模樣，讓旅客休憩的椅子還不少，昨天大家都擠成一團，看不清大廳樣貌，原來人家還是頗有格調的

FH55 Hotel Calzaiuoli房間

我們入住的是最簡單的雙人房型，房間正中央就擺了二張並排的單人床，床對面就是書桌和鏡子，桌上還有一台小螢幕，但因為我們都沒打開，不知是否當作電視使用

二張簡單的床，不過這家飯店畢竟有些年歲，房間其實不算新穎，還有些老派陳舊的感覺，但清潔度還可以，不過我們仍然想念前一天在威尼斯入住的Hotel Continental，畢竟他們的房間也舒適得多

來義大利那麼多天，唯一遇上一間有浴缸可以泡澡的飯店，而且還有附SPA淋浴柱，剛好可以消除一下旅途的疲勞，這點就可以幫它加分一下

浴室其實挺寬敞的，還有一個不小的雙人洗手台，二個人一起漱洗都不會起爭執，設想真周到，而且連洗手檯的面板都是大理石呢！

這張牌子上告訴你：FH55 Hotel Calzaiuoli是環保旅店，所以英文的Green在這裡就是環保的意思，也就是說盥洗用品請自備，飯店只提供毛巾而已，來義大利這麼多天也習慣了，歐洲環保旅店佔多數，衛浴用品還是自己帶吧！

FH55 Hotel Calzaiuoli早餐

第二天來到一樓餐廳吃早餐，這裡就是FH55 Hotel Calzaiuoli餐廳入口，在大廳Check in櫃檯的後方，我抵達時已經一堆人在裡面用餐了

好在餐廳夠大，還分成上下二層樓，一樓若客滿還能坐到樓上去；這是主餐台，大部分的餐點都放在這個餐台上，後方則是咖啡機和飲料機

餐台前面有許多好吃的糕點，包括可頌，蛋糕，甜甜圈和櫻桃派等，甜點控看了應該會心花怒放，中間還有各種抹醬及烤麵包機，喜歡把麵包加熱再吃也可以

中間曾是各種火腿，歐洲餐廳的火腿和起司都多到令人眼花撩亂，上面那層是煙燻肉類和魚類

我喜歡吃優格，義大利的飯店早餐也都會供應，通常是原味優格讓你自行添加堅果或乾果，甚至加果醬或加蜂蜜都很好吃

靠牆這排供應飲料的地方，左邊是常見的咖啡機，右邊的機器就引起我的好奇心了，畢竟不是每家飯店都有

仔細研究了一下才知原來是提供果汁和飲水的機器，可以在螢幕上選要蘋果汁、柳橙汁、鳳梨汁還是綜合果汁，若不想喝果汁，另外也有冷水的選項，不過嚴禁拿自己的水壺來裝水🙅‍♀️，可能之前有人這麼做，所以旅館還特地放了這個告示牌，除了文字還有圖示，這樣就不能推說自己不識字了！

FH55 Hotel Calzaiuoli的某些房型看出去就是聖母百花大教堂的圓頂，這張相片是官網借來的，這樣就可以知道它的地點多優越了吧？總之FH55 Hotel Calzaiuoli地點方便，早餐好吃，雖然房間內部偏舊，但有大浴缸，還算是來佛羅倫斯不錯的落腳處🛌