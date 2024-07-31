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台北市中正區【台北】中正紀念堂站｜明星炸醬麵，夠味爽口哨子麵，皮薄餡多水餃也激推

2024-07-31 10:02:39 ✡水晶安蹄✡ 人氣：57
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1386篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

明星炸醬麵
place台北市中正區羅斯福路一段8號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這次去南門市場又撲空了合歡刀削麵，繞了一圈美食街只有這家「明星炸醬麵」看起來比較吸引人，炸醬麵是主推，不過這次點的哨子麵、水餃都好吃非常合胃口，麵食控一定會愛死。

Table of Contents

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明星炸醬麵 營業資訊

  • 明星炸醬麵
  • 評分： / 4.4
  • 地址：台北市中正區羅斯福路一段8號2樓52攤( 地圖 )
  • 電話：02 2343 5326
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 09:30 – 15:00,
    星期三: 09:30 – 15:00,
    星期四: 09:30 – 15:00,
    星期五: 09:30 – 15:00,
    星期六: 09:30 – 15:00,
    星期日: 09:30 – 15:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

明星炸醬麵 位置｜環境

「明星炸醬麵」就在南門市場二樓美食街52攤位，招牌看起來有特別設計過，閃亮亮的頗有設計感，比較像百貨公司美食街的設計，用餐環境就是中間的共用座位，吃完後自行回收。

點餐後等待叫號機嗶嗶叫再取餐，櫃檯旁有多款調味料，還有整顆的蒜頭可以搭配水餃吃，加分！

明星炸醬麵 菜單

餐點主要以麵食為主，還有韭菜水餃以及一些小菜可點，麵條可選細麵或拉麵。

明星炸醬麵 餐點

韭菜水餃

韭菜水餃算是蠻大顆的，水餃皮偏薄，有點像蒸餃的薄透感，韭菜餡料很滿，韭菜味道非常香濃，跟肉餡的比例搭配的很好，口感很水嫩，吃起來還帶有一點肉汁。

哨子麵 細麵

哨子麵上鋪了滿滿小黃瓜絲，吃起來格外的清爽，哨子醬加了香菇、肉末，還帶有一點番茄的味道，超愛細麵條的彈牙口感，本身就帶點微辣，辣椒記得放少一點，這次加了太多，有點偏鹹，不過整體味道是好的。

這家「明星炸醬麵」的水餃跟哨子麵有出乎期待的美味，喜歡他們家水餃的還可以直接買冷凍水餃帶回家，南門市場除了合歡刀削麵外，這家明星炸醬麵也蠻值得吃吃看的喔！

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