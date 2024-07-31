FE01鋼鐵藝術村是韓國最大的再生藝術畫廊，自2022年8月開幕至今吸引了許多韓國民眾前往朝聖，這次的釜山行程也安排了這個景點。展覽場內地有1000多件利用廢棄材料做成的藝術品，戶外多為大型廢棄金屬改造而成的裝置藝術，如:變形金剛中的大黃蜂和威震天、漫威電影中的鋼鐵人和蜘蛛人及綠巨人浩克、侏儸紀時期的恐龍、消防栓做成的小小兵等等，讓人彷彿進入漫威世界，暑假親子旅遊帶小朋友到此一定會玩瘋了！

FE01鋼鐵藝術村的戶外區範圍不小，從進去園區開始手機就一直不停按快門，雖然下著雨但不減看到就想拍的興緻，很難想像這些都是用癈棄金屬打造的裝置藝術！更嘆服工匠們的超高手藝，將癈金屬再生，變成有參觀價值的藝術品。

FE是鐵的元素符號，01則代表第一的意思，FE01就像是一個外星村莊的概念。虛擬地球因為環境污染而成無法居住，人類必需前往外太空。他們在一顆星球上遇到了外星人，他們也生活在被污染的環境當中，用廢金屬建造了一座城堡，而城堡的牆壁則描繪了地球的文明。他們的生活方式與地球人相同。這樣一個外星球的外觀是透過垃圾藝術來表達。目的是為了提醒人類更加關注環保議題，防止環境污染避免在遙遠的將來離開地球。

除了有許多巨大的漫威裝置藝術外，也有這類造型可愛，色彩鮮艷的裝置藝術，佇立在整個戶外展區中。

眾所熟悉的漫威人物全都集合在這裡，讓人一次看個夠，拍好拍滿！

仔細看這些藝術品的細節都很繁複講究，絲毫不馬虎，喜歡這類藝術品的可以細細打量探究箇中奧妙

這裡還有一間充滿設計感的時尚咖啡廳，門外有一個小姐姐拿著甜甜圈的裝置藝術迎客；但因為下著雨我就沒有進去裡面參觀。

另外門口在恐龍身後有一棟室內的展場，裡面的藝術品也都是以癈棄物打造。

室內展區的頂樓也有戶外的空間，放置一台古董車裝置藝術品

拜訪的當天下著雨，瑪姬在室外拍完照後就回到室內，這裡有一間餐廳，提供一些熱食和輕食及飲料，逛累了休息可以在這裡補充能量回血再逛。

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