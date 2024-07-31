這幾日的高溫曬得人頭昏腦脹，想避暑只能往山上跑！台灣地勢得天獨厚，好玩的森林遊樂區你去過幾個呢？今天就來介紹全台9大森林遊樂區懶人包，包括北部的內洞、滿月圓；中部的八仙山、溪頭、杉林溪；南部的阿里山、墾丁和東部的太平山及富源森林遊樂區等，趕快來瞧瞧這些地方有甚麼好玩吧！

北部地區

滿月圓森林遊樂區

位在三峽的滿月圓是知名的森林遊樂區，更是許多人喜歡踏青的好去處；也有不少登山客去滿月圓會順便走到東眼山，一次打包二個森林遊樂區！滿月圓有這個新蓋好的遊客中心，總共有三個不同的館：溪流館、蝴蝶館和森林館。比起烏來附近的內洞森林遊樂區，滿月圓多了些挑戰性，前往處女瀑布和滿月圓瀑布都需要爬一小段山路，不過難度也不高，算是森林步道等級🛤

這就是滿月圓最知名的的處女瀑布，看著水瀑由高處急洩而下，旁邊還有二層樓高的涼亭，讓人能更方便地親近瀑布，大口吸收芬多精，最舒暢不過！非常推薦大家一定要來處女瀑布走走喔👩‍🦯

💰滿月圓門票：假日$100，平日$80 ，半票$50

詳細遊記👉［滿月圓森林遊樂區］

內洞森林遊樂區

位在南勢溪上游的內洞，因為距離烏來很近，算是台北近郊很容易抵達的森林遊樂區。內洞距離新店大約50分鐘車程，所以一到假日都能吸引不少北部人前來拜訪

整個內洞森林遊樂區算輕鬆好走，帶小孩來也很適合，如果沒有要爬山的話，難度不高！缺點是停車位不多，假日要提早到比較能找到位置🅿️；最有名的就是園區內的內洞瀑布，很多人都喜歡站在瀑布前吸收滿滿的芬多精，拍照都還要輪流等候呢！

💰內洞門票：假日$80，平日$65，半票$40

詳細遊記👉［內洞森林遊樂區］

中部地區

八仙山森林遊樂區

離谷關不遠的八仙山森林遊樂區，也頗受中部人喜愛。位於臺中市和平區的八仙山，為台灣三大林場之一；遊樂區內規劃有三條森林浴步道，都可以觀察到植物、可以來此賞鳥或做森林浴，若是體力足夠的話，還能去挑戰爬八仙山

八仙山的步道規劃完善，一邊是溪流，一邊是有扶手的木棧道，非常平易近人。八仙山遊客中心內也有提供餐食和住宿的[八仙山莊]適合二天一夜遊。近年附近又多了一個戲水池，非常適合攜家帶眷一起來這裡度假喔！

💰八仙山門票：假日$150，平日$100，半票$70

詳細遊記👉［八仙山森林遊樂區］

溪頭森林遊樂區

溪頭向來是全台最知名的避暑聖地，每到假日就人滿為患，平日則是有一台台遊覽車招攬退休人士去溪頭避暑，由此可見溪頭有多熱門！不過溪頭四季都有不同美感，不是只有夏天才適合去，我曾經在春天和秋天都去拜訪過，四月來還能看螢火蟲，我去年住過金台灣山莊，對面就有螢火蟲秘境！溪頭真是中部人從小玩到大的好地方，雖然去年7/1票價有略微調漲，仍抵擋不了溪頭的超人氣

💰溪頭門票：全票$220，半票$110，特惠票$30

詳細遊記👉［溪頭森林遊樂區］

杉林溪森林遊樂區

比溪頭更裡面的杉林溪，應該是我最喜歡的森林遊樂區，因為之前和大學社團同學一起去玩了二天一夜，大家都玩到捨不得回家，事後還津津樂道，可見得杉林溪多令人難忘！

夏天的杉林溪不僅適合避暑，還有豐富的自然生態，要森林有森林，要瀑布有瀑布，園區比溪頭還大！6月的繡球花季來杉林溪賞花更是美不勝收，至少要安排個二天一夜才過癮！上次住宿杉林溪主題會館一泊二食還包門票，感覺真是賺到了

💰杉林溪門票：全票$350，優待票$300，博愛票$200

詳細遊記👉［杉林溪之旅］

南部地區

阿里山森林遊樂區

說起台灣最知名的老牌森林遊樂區，大家都會想到溪頭或是阿里山；連國外遊客都喜歡拜訪的阿里山，魅力可說是無遠弗屆，連小學課本都有！不然「１．２．３到台灣，台灣有個阿里山」也不會傳頌那麼多年

阿里山不僅林相豐富,還有很多地方值得拜訪！之前去走眠月線時，只路過了姊妹潭裡比較小的這個妹潭

原本是廢棄鐵道的眠月線，指的是從塔山到石猴這一段，來回約莫20公里。沿途除了大崩壁之外，其實都算平緩好走，難怪是近期爆紅的山林路線。不過去走眠月線必須申請入山證，記得事先上網申請喔!

💰阿里山門票： 全票$300，一般優待票$150，半票$150，優待票$10

詳細遊記👉［阿里山眠月線］

墾丁國家森林遊樂區

跟溪頭森林遊樂區一樣資深的，應該還有這個墾丁森林遊樂區，可惜很多人來墾丁都只會玩水，不知道墾丁森林遊樂區也挺好玩的！以前更是學生畢業旅行的熱門地點

墾丁森林遊樂區裡面除了第一峽和一線天等特殊景觀，最特別的是還有這個仙洞，也是全台最長的石灰岩洞，夏天來這裡可涼了，簡直就是天然避暑天堂啊！墾丁森林遊樂區的觀海樓上還新開了華泰大飯店集團經營的GADUGADU Brunch，是景觀超棒的360度環景咖啡廳，來墾丁有山有水，絕對是度假首選喔！

💰墾丁遊樂區門票：假日門票$150，平日$100，學生軍警半票$75

詳細遊記👉［墾丁森林遊樂區］

東部地區

太平山森林遊樂區

位在宜蘭的太平山，雖然路途遙遠，山路蜿蜒，但豐富的林相和自然景觀還是挺吸引人的，何況太平山還有蹦蹦車可搭及溫泉可泡，所以還是吸引不少人來玩

太平山還有一個知名的全球最美小徑～見晴懷古步道，短短一公里，走起來輕鬆又消暑，非常推薦大家去玩喔！

💰太平山遊樂區門票：假日全票200元、半票100元 /平日全票150元、半票100元

詳細遊記👉［太平山見晴步道］

富源森林遊樂區

位在花蓮瑞穗的富源森林遊樂區，不僅可以享受森林浴，還可以泡瑞穗溫泉！一次可以獲得雙重享受，難怪是東部地區度假的好去處。雖然花蓮最近剛受到重創，急需振興觀光，政府也有推出住宿補助，如果有機會倒是可以趁機去撿便宜喔！

富源森林遊樂區內還有個[蝴蝶谷溫泉渡假村]，房內都有湯屋，住起來相當舒適！而且蝴蝶谷的房客可免費進入森林遊樂區內遊玩🛤，佔地廣大的富源森林遊樂區,裡面有幾條適合健行的步道，來回一圈大約2~3小時🚶‍♂️如果想要放鬆身心好好渡個假，相當推薦入住園區內的蝴蝶谷渡假村喔！

💰富源遊樂區門票：全票$150，半票$75，泡湯+入園門票$300

詳細遊記👉［富源森林遊樂區］