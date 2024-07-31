泰國
的7-11(小七)
是去泰國必逛的地方，因為到處都是而且什麼都賣，商品種類從日常生活用品到零食小吃一應俱全，其中有一些必買
的商品(伴手禮)我幫大家劃重點一下：包括燕窩、Q10、熱壓吐司、薄荷棒、BB蜜粉、泡麵、飲料
甚至保險套
在泰國小七都好便宜，絕對是泰國超商必買商品。
有機會去泰國一定要去他們的7-11，基本上台幣跟泰銖大概是1:0.9左右的價錢(將近1:1)，而泰國物價真的非常便宜，所以一樣的前在泰國變得很好買，光是泰國小七就讓你買到搬不回家了。而泰國小七每一家店的特色不太一樣，有些店裡會有現調飲料，大一點的小七還會賣冷藏櫃的麵包蛋糕類，另外還有熱食自助區跟DIY做漢堡。只能說泰國小七裡面賣的東西琳琅滿目，光是每天吃小七的東西就吃不完了。這次要推薦10樣去泰國7-11必買的東西，下次去泰國小七不妨買來嘗試看看。
NPB燕窩
這個平價燕窩真的超推薦去泰國小七有看到一定要買來喝，喝起來甜甜的然後也感覺有燕窩(雖然不知道是真是假XD)，重點是常常一間小七裡面架上不到10瓶，幾乎一上架就會被掃光，所以每次去泰國每次經過小七有看到我都會買來喝。
同行的姊妹最後甚至直接跟店員買一手回去要孝敬媽媽，瓶身是塑膠所以很輕不會重。
Q10(i-Healti)
泰國小七裡面賣很多Q10飲，但每次去我都只喝這一款，而他也常常市價上最常被清空賣光買不到的Q10品牌。喝起來就有點像是葡萄汁的味道，酸酸甜甜我覺得還滿好喝的，幾乎每天都會買一瓶來補充一下。
熱壓吐司
老實說我之前去泰國從來沒注意過小七賣的熱壓吐司，因為我都會去吃泰國路邊攤，所以對於小七我幾乎都只買飲品或零食居多。因為第一次去泰國時姐妹的推薦，意外嘗試了熱壓吐司，結果好幾餐的早餐都靠他解決的，口味選擇多不會吃膩。
因為第一次去泰國時姐妹的推薦，意外嘗試了熱壓吐司，結果好幾餐的早餐都靠他解決的，口味選擇多不會吃膩。
小七的熱壓吐司種類超級多，買完之後店員會直接現場幫你加熱，口味有甜有鹹，像我這次去連買2次都是同一種口味，算是番茄義大利醬的那種味道，非常好吃。
明治牛奶
明治牛奶在泰國也很便宜
一瓶才12塊左右
口味選擇又多~
如果有小朋友的話這倒是滿不錯的選擇
維他奶
這個Vita Milk也是滿經典的飲品
喝起來有點像是豆奶
但我自己是覺得滿甜的啦~
螞蟻一族可以買來喝喝看
泡麵(MAMA麵)
泰國泡麵也非常有名
其中MAMA、Yum Yum、Wai Wai是三種最紅的品牌
MAMA現在台灣也買的到
但有些特殊口味台灣就沒有了(像是起司口味)
建議來小七可以買一些回去晚上肚子餓充飢!!
酸辣湯頭真的非常夠味阿
小老闆海苔
這個小老闆海苔不用說
一定是來泰國必掃貨的伴手禮之一
雖然台灣也買的到了
但價錢還是比泰國貴上許多
而且既然都到當地了
當然要先買來吃個過癮再帶回台灣啊!!!
Bento魷魚片
還記得第一次去泰國吃到這個魷魚片時我整個驚為天人
那時候就狂掃幾時包帶回台灣
甚至後來還請來泰國完的姊妹再幫忙帶個幾十包回來
真的超級瘋狂XD
個人覺得這個魷魚片吃了會上癮
藍色是不辣、紅色中辣、橘色大辣
但其實我覺得連不辣的藍色其實都滿辣的XDDD
可是就是會讓你一直想要一片接一片
超刷嘴的…..
香蕉蛋糕
記得東京很紅的香蕉蛋糕嗎?
其實泰國小七的這款香蕉蛋糕口味也滿相似的
一個12塊泰銖而已
聽說也是很多人來泰國小七必掃貨的重點目標!!
大哥豆
這個也是來泰國必買的零食伴手禮之一
有出鐵罐裝的
口味有原味、芥末、泰式…等滿多選擇
喜歡重口味的人可以買來當作下酒菜很適合喔~
其實泰國小七必買的不只上面這些啦~~
舉凡像是很有名的BB防曬蜜粉、涼鼻膏、紫草膏、樂事洋芋片….等
都是來泰國一定要買的東西
而這些都可以在小七一次購足
老實說跟大賣場的價錢沒有差到非常多
因為泰國本身物價就很便宜了
你一個20塊泰銖的東西是能夠便宜幾塊錢讓你買到?
所以如果泰國行程裡沒有安排到Big C或是碼頭夜市這種有大賣的地方
其實在小七就能夠買到非常多泰國必買伴手禮了!!
另外還有我私心愛喝的氣泡水
在泰國一瓶才賣9塊泰銖
六瓶一起買才48塊泰銖
超級無敵划算又好喝~
可惜是玻璃瓶身不然我真的很想扛個一手回台灣啊!!!
還有像是保險套在泰國也非常便宜XD
如果有需要的話也可以在泰國7-11找的到
口味也滿多的這樣!哈哈哈~
還有像是白蘭氏的一些飲品在小七也都買的到
隨時隨地讓你補充精神跟氣色
真心覺得泰國小七是個非常方便又好買的地方!!!