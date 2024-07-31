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NPB燕窩

Q10(i-Healti)

熱壓吐司

明治牛奶

維他奶

泡麵(MAMA麵)

小老闆海苔

Bento魷魚片

香蕉蛋糕

大哥豆

是去泰國必逛的地方，因為到處都是而且什麼都賣，商品種類從日常生活用品到零食小吃一應俱全，其中有一些的商品(伴手禮)我幫大家劃重點一下：包括甚至在泰國小七都好便宜，絕對是泰國超商必買商品。有機會去泰國一定要去他們的7-11，基本上台幣跟泰銖大概是1:0.9左右的價錢(將近1:1)，而泰國物價真的非常便宜，所以一樣的前在泰國變得很好買，光是泰國小七就讓你買到搬不回家了。而泰國小七每一家店的特色不太一樣，有些店裡會有現調飲料，大一點的小七還會賣冷藏櫃的麵包蛋糕類，另外還有熱食自助區跟DIY做漢堡。只能說泰國小七裡面賣的東西琳琅滿目，光是每天吃小七的東西就吃不完了。這次要推薦10樣去泰國7-11必買的東西，下次去泰國小七不妨買來嘗試看看。這個平價燕窩真的超推薦去泰國小七有看到一定要買來喝，喝起來甜甜的然後也感覺有燕窩(雖然不知道是真是假XD)，重點是常常一間小七裡面架上不到10瓶，幾乎一上架就會被掃光，所以每次去泰國每次經過小七有看到我都會買來喝。 同行的姊妹最後甚至直接跟店員買一手回去要孝敬媽媽，瓶身是塑膠所以很輕不會重。泰國小七裡面賣很多Q10飲，但每次去我都只喝這一款，而他也常常市價上最常被清空賣光買不到的Q10品牌。喝起來就有點像是葡萄汁的味道，酸酸甜甜我覺得還滿好喝的，幾乎每天都會買一瓶來補充一下。老實說我之前去泰國從來沒注意過小七賣的熱壓吐司，因為我都會去吃泰國路邊攤，所以對於小七我幾乎都只買飲品或零食居多。因為第一次去泰國時姐妹的推薦，意外嘗試了熱壓吐司，結果好幾餐的早餐都靠他解決的，口味選擇多不會吃膩。因為第一次去泰國時姐妹的推薦，意外嘗試了熱壓吐司，結果好幾餐的早餐都靠他解決的，口味選擇多不會吃膩。小七的熱壓吐司種類超級多，買完之後店員會直接現場幫你加熱，口味有甜有鹹，像我這次去連買2次都是同一種口味，算是番茄義大利醬的那種味道，非常好吃。明治牛奶在泰國也很便宜 一瓶才12塊左右 口味選擇又多~ 如果有小朋友的話這倒是滿不錯的選擇這個Vita Milk也是滿經典的飲品 喝起來有點像是豆奶 但我自己是覺得滿甜的啦~ 螞蟻一族可以買來喝喝看泰國泡麵也非常有名 其中MAMA、Yum Yum、Wai Wai是三種最紅的品牌 MAMA現在台灣也買的到 但有些特殊口味台灣就沒有了(像是起司口味) 建議來小七可以買一些回去晚上肚子餓充飢!! 酸辣湯頭真的非常夠味阿這個小老闆海苔不用說 一定是來泰國必掃貨的伴手禮之一 雖然台灣也買的到了 但價錢還是比泰國貴上許多 而且既然都到當地了 當然要先買來吃個過癮再帶回台灣啊!!!還記得第一次去泰國吃到這個魷魚片時我整個驚為天人 那時候就狂掃幾時包帶回台灣 甚至後來還請來泰國完的姊妹再幫忙帶個幾十包回來 真的超級瘋狂XD 個人覺得這個魷魚片吃了會上癮 藍色是不辣、紅色中辣、橘色大辣 但其實我覺得連不辣的藍色其實都滿辣的XDDD 可是就是會讓你一直想要一片接一片 超刷嘴的…..記得東京很紅的香蕉蛋糕嗎? 其實泰國小七的這款香蕉蛋糕口味也滿相似的 一個12塊泰銖而已 聽說也是很多人來泰國小七必掃貨的重點目標!!這個也是來泰國必買的零食伴手禮之一 有出鐵罐裝的 口味有原味、芥末、泰式…等滿多選擇 喜歡重口味的人可以買來當作下酒菜很適合喔~其實泰國小七必買的不只上面這些啦~~ 舉凡像是很有名的BB防曬蜜粉、涼鼻膏、紫草膏、樂事洋芋片….等 都是來泰國一定要買的東西 而這些都可以在小七一次購足 老實說跟大賣場的價錢沒有差到非常多 因為泰國本身物價就很便宜了 你一個20塊泰銖的東西是能夠便宜幾塊錢讓你買到? 所以如果泰國行程裡沒有安排到Big C或是碼頭夜市這種有大賣的地方 其實在小七就能夠買到非常多泰國必買伴手禮了!!另外還有我私心愛喝的氣泡水 在泰國一瓶才賣9塊泰銖 六瓶一起買才48塊泰銖 超級無敵划算又好喝~ 可惜是玻璃瓶身不然我真的很想扛個一手回台灣啊!!!還有像是保險套在泰國也非常便宜XD 如果有需要的話也可以在泰國7-11找的到 口味也滿多的這樣!哈哈哈~還有像是白蘭氏的一些飲品在小七也都買的到 隨時隨地讓你補充精神跟氣色 真心覺得泰國小七是個非常方便又好買的地方!!!