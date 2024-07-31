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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 花蓮縣光復鄉【2023春節環島。花蓮】光復糖廠 ｜大農大富｜北回歸線｜玉里臭豆腐

花蓮縣光復鄉【2023春節環島。花蓮】光復糖廠 ｜大農大富｜北回歸線｜玉里臭豆腐

2024-07-31 10:20:04 安妮貓玩食遊 人氣：35
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窩客好文

安妮貓玩食遊

發表篇數：188篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 光復鄉

造訪商家：

光復糖廠
phone03-8704125
place花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一路向南衝的同時還是去了很多地方

離開鳳林之後

我們經過光復糖廠

司機想休息吃個冰

於是就轉進來了

糖廠外面跟我們印象中很不一樣了

停車場變得很大

冰品品項還是這麼多

每次都選擇困難

孩子還是選了最基本的口味

跟小貓咪玩一陣之後

繼續往南奔

行經大農大富的路口

原本可以經過就好

但有人想要轉進來

於是我們又轉了進來

還是在喜歡的林子拍了照

也許過幾年再來

可以對比孩子們的成長

走山線到台東

會經過在瑞穗舞鶴的北回歸線

每每經過都是一大群人

這次竟然完全沒人

於是司機馬上回頭

沒人的北回歸線怎麼能錯過(？

哥哥跟我一樣迷上用公仔拍照

在幫公仔找角度

被爸爸一起攝入鏡頭

傍晚來到玉里就不能錯過玉里有名的臭豆腐

不管內用外帶都需要抽號碼牌

內用的等領到臭豆腐再入座

如果沒位子

旁邊的小公園其實都可以坐下享用

前面有34組

我有點哀傷

好不容易終於等到心心念念的臭豆腐啦！

酥酥脆脆的

搭上特有的醬汁

真的好好吃~(●⁰౪⁰●)

臭豆腐攤旁的米甜圈老闆去拯救世界了

不然本來是想先買一下讓小孩充飢的說

不多說了

我也要去拯救我的肚皮了♥(´∀` )人

 

是說

照我們這樣走走停停

猜猜看我們幾點才會到台東呢？(づ′▽`)づ

 

 

 


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