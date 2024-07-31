位於苗栗的花露農場 ，以花卉花田、城堡民宿、天然精油著名，四季皆有不同的花卉可以觀賞，走在這慢慢觀賞著療癒放鬆身心的花花草草，在這綠意盎然的環境下感受著不同的悠閒時光，非常適合安排在花露農場一日遊或是苗栗一日遊行程喔！
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重點整理：
苗栗花露農場
花露農場位於苗栗縣卓蘭鎮，是卓蘭山丘上的一方花園，過去以栽種聖誕紅而馳名。農場主人規劃多種區域，並依照花期更換園區花卉佈置，增添更多色彩。每到花季都吸引許多遊客尋芳而至，除此之外，還有全國第一家的精油博物館，滿室花香令人沉醉其中。除此之外，同時也是一個寵物友善農場，可以帶著毛小孩讓牠們在大草原上奔跑運動，不過到室內則需要上推車或提籠裡。
花露農場營業資訊
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里43-3號 電話：(04)2589-1589 營業時間：平日09:00-17:00 假日08:00-17:30（週三公休） 門票：200元/人（可折抵消費100元），六歲以下兒童免費 官方網站：花露休閒農場
花露農場交通
自行開車
- 公館交流道下→往大湖→台三線146.5K左彎上山5分鐘
- 三義交流道下→鯉魚潭水庫→卓蘭→台三線146.5K左彎上山5分鐘
- 國道四號下→石岡東勢→卓蘭→台三線146.5K右彎上山5分鐘抵達
大眾運輸
- 搭台鐵至豐原站下→轉搭豐原客運（往卓蘭）至卓蘭站下→轉搭計程車。
- 於台北車站東三門搭乘卓蘭壢西坪－台北雙向觀光巴士至壢西坪花露農場下，每天往返共四個班次
花露農場花季
農場內四季都有主題性的花季可供欣賞
|月份
|花季
|1-3月
|薰衣草季
|4-6月
|繡球花季
|5-9月
|柳葉馬鞭草季
|7-10月
|蘭花館
|11-12月
|聖誕紅花季
薰衣草季（1月-3月）、柳葉馬鞭草季（5月-9月）
除了繡球花園之外，戶外有一區種滿了淡紫的柳葉馬鞭草，柳葉馬鞭草花季在9月底結束，從十月份開始會改種植薰衣草，讓這塊區域充滿著漂亮的紫色。而戶外的空間也有放置一些裝置藝術，不論是愛心形狀的造景、南瓜造型鏤空馬車，搭配花景都是一幅絕美景致。
繡球花季（4月-6月）
農場運用萬朵繡球花，在不同區域以主題方式展示繡球花的風情，混搭著不同顏色的繡球花整齊排列組成一面巨大的繡球花牆、蘭花館內的鏡中花及城堡草坪前花屋都更換成了盛開的繡球花，不只這樣連園區每個小角落都會出現五彩繽紛的花蹤。
蘭花館（7月-10月）
蘭花館是園方2019年新打造的建築，蘭花館範圍不大，整館充斥著蘭花，但展示內容非常精緻，擁有設計獨特的「水中花」及「鏡中花」等2種蘭花造景。水中花是大型的水植世界種植了鮮豔的蘭花，在穿透玻璃缸挺立在缸外的造景樹上開出了美麗蘭花。鏡中花則利用五層不同的花種堆造出層疊感，周圍的鏡子讓整個空間延伸了花色，除了蘭花之外，這裡的花會依照天氣變化更新，所以每次來看到的花種都不太一樣唷！館內的造景加上繽紛花海，拍起照來很夢幻，也是必訪景點之一。
花露農場導覽地圖
戶外園區造景
花露農場裡面有一片綠油油的大草地，在精油城堡旁邊有一棟白色清新的花屋，一樣被美麗的花堆裝飾著，屋頂、屋前滿滿的繽紛花卉佈置，花屋內外都佈置非常精緻美麗，旁邊也有一大片繡球花海，也是適合拍照打卡的景點之一！
另外瓜馬車與巨大鳥巢也是花露農場超夯的拍照點，巨大鳥蛋還可以拿起來拍照，是不是真的超級可愛呢！
花露農場 雨林部落景觀餐廳
雨林部落咖啡館是花露農場內非常有特色的景觀餐廳、咖啡廳，佈滿植栽的環境、山洞造型、還有環繞湖畔的座位區，熱帶植物搭配池塘，不時噴出的水霧降暑，霧氣環繞，就像是來到了熱帶雨林一般，是不是有一秒置身度假島嶼的感覺。
坐在這裡來杯下午茶，隨手一拍都是美照。另外，餐點上面的新鮮花朵都是可以直接食用的唷！使用農場自種自採自熬的玫瑰花醬、搭配卓蘭在地鮮果與食用新鮮玫瑰花，給你不同的味蕾饗宴。
花露農場精油主題館
農場內還有全台唯一的精油博物館，一進去映入眼簾的是整面精油原料的佈置牆，簡單木製裝潢襯托出精油世界。主題館內也有販售一些精油製作的商品，使用園內的香草能量花園種植的花草，將香草精油產業與休閒農業結合，淬鍊出不同風味的芬芳。想要深度放鬆的話，還有薰蒸足療(300元30分鐘)供你選擇。
除了能了解精油的⽣產與製造過程，還有精油DIY體驗，如下：
DIY體驗價格 (需事先預約) 精油防蚊液 200元 精油乾洗手250元 茶樹蘆薈乳液 320元
花露農場住宿
精油城堡民宿
逛完園區還不夠，還能入住森林城堡，讓你一覺醒來就能感受鳥語花香的美好，以及空氣中瀰漫的芬多精，是個不錯的苗栗住宿選擇喔！
花露農場房型
|訂價
|假日
|平日
|桐心雙人房
|8800
|6180
|4880
|王后四人房
|12000
|8180
|6880
花露農場附近景點
【苗栗景點】天空之城
隱藏在山中的夢幻古堡
天空之城是苗栗大湖的浪漫景點，同時也是IG網美們拍照打卡的超夯熱門景點！外表是古歐洲風格的城堡建築，有大量的綠色植物攀附在牆外，溫潤又浪漫宛如一幅畫。景色因燈光及建築顏色而有所不同，每個角落都是特別的美景！苗栗天空之城有超多地方可以逛，尤其天堂古堡餐廳必去！很多網美都是在這邊拍照打卡的！近年新增的貓碉堡教堂園區也超卡哇伊！！ 到了夜晚，月光灑落在古堡，這個超夢幻的歐洲古城風光，是不能錯過的夜景呀！
景點資訊 地址：苗栗縣大湖鄉33號 營業時間：週一到五10:00-19:00週六及日09:00-20:00 延伸閱讀：歐式古堡景觀餐廳，夢境般的浪漫約會體驗！
【苗栗景點】自然圈農場
免搭帳篷！懶人系網美露營地
自然圈農場位在苗栗卓蘭鎮，風光明媚、氣候宜人，自然圈以 Lofi 自稱，Lofi 是 Low-Fidelity 的縮寫，是一種風格、一種態度，用簡單的方式直指價值核心，不讓過多的誘惑來模糊焦點。傳遞用心感受土地的溫度，就能輕易體會真切美好。
自然圈的營地以「圈」為單位，每組客人獨享一圈不混營，算是一種「包廂式」的概念，圈內有完善的設施與足夠空間的草地，每圈都有一座的半露天式碳酸氫鈉泉池，能放鬆身心地泡湯，真的超享受！！大圈的熱泉池旁甚至還有吧檯，適合用來舉辦派對，舉凡野炊的食材、器具，甚至肉都可以幫你烤好，有沒有這麼奢華的露營體驗，快來自然圈一起chill一下吧！
景點資訊 地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號 營業時間：08:00-17:30 延伸閱讀：網美超愛的苗栗露營區，一群人烤肉包場也沒問題！ 優惠推薦：
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